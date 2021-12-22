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Над Баку сгущаются черные тучи: США обвиняют Алиева в военных преступлениях, - Александр Ситников
09:26 24.12.2021

Москва не может навести порядок в кавказском подбрюшье
Александр Ситников

На фото: военнослужащие во время военного парада, посвященного окончанию конфликта в Нагорном Карабахе, Баку, Азербайджан, 10 декабря 2020 года. (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
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Палата Представителей Соединенных Штатов приняла поправку законодателя Фрэнка Паллоне-младшего о расследовании военных преступлений Азербайджана, совершенных в прошлогодней 44-дневной войне. Американцы утверждают, что Ильхам Алиев до сих продолжает держать многих армян в заложниках в качестве разменной монеты, тогда как азербайджанские "убийцы в погонах" так и не предстали перед судом.

Это не просто очередной наезд дяди Сэма на третью страну. Ситуация выглядит более чем опасно для России. Вашингтон, по сути, утверждает, что поставить точку в прошлогодней войне должна была Москва, которая выступила гарантом трехстороннего мирного соглашения и даже послала своих миротворцев в Нагорный Карабах.

Как известно, природа не терпит пустоты, и прямое участие американцев в расследовании военных преступлений в Карабахе, причем без россиян, не только вредит нашей стране с точки зрения геополитики, но и наносит сильнейший репутационный ущерб.
Кстати, совсем недавно Кремль в лице своего пресс-секретаря Пескова заявил, что "глава государства (Путин) всегда подчеркивал неотвратимость наказания за преступления", тогда как самоустранение от этого вопроса на территории Карабаха вбивает клин, как в отношениях между армянами и россиянами, так и между азербайджанцами и россиянами.

Такое впечатление, что наша власть ведет себя, как страус, спрятавший голову в песок. Типа, пускай азербайджанцы с армянами сами разбираются. Но в геополитике, да и на человеческом уровне - так не бывает.

Соединенные Штаты четко прочувствовали этот момент и, нравится это России, или нет, берутся, по сути, за наше дело. По большому счету, Вашингтон перехватывает инициативу в южном подбрюшье РФ. Более того, в рамках принятой поправки NJ-06 к закону "О разрешении на национальную оборону (NDAA)", янки соберут все имеющиеся сведения о боевых действиях в Арцахе в специальный отчет и предадут их гласности. Этот документ, к слову, будет также включать оценку систем вооружения, используемых в конфликте.

Как известно, мир не наступит до тех пор, пока не будет предан земле последний убитый солдат, и не наказаны все военные преступники. Здесь важны общечеловеческие принципы, благодаря которым США и СССР объединились против Третьего Рейха. Добавим также, что Белый дом год назад не вступился за Ереван, что давало Москве реальный шанс стать по-настоящему третейским судьей в отношениях на Кавказе.

Скажем прямо: дело это не простое, в том числе и потому, что Алиев, захватив Карабах, сделал все, чтобы, как утверждает европейская и американская пресса, скрыть военные преступления своих солдат. Ильхаму Гейдару оглы политически удобно было покровительствовать "победителям", забывая о том, что зло должно наказываться государством.

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Напомним, в 1945 году за насилие и военные преступления на территории освобожденной от фашизма Германии было приговорено к расстрелу 4148 советских офицеров. Сейчас идет переписывание истории Второй мировой войны, но вплоть до 70-х годов прошлого века СССР имел нормальные отношения с ФРГ и дружеские - с ГДР, в том числе благодаря этому приказу Сталина.

О том, что в Карабахе во время 44-дневной Арцахской войны совершались военные преступления, доказывают многочисленные видео в соцсетях самих азербайджанских солдат. Однако, Баку признается в этом в единственном пресс-релизе, опубликованном 14 декабря 2020 года на сайте генеральной прокуратуры. В нем сообщается, что четверо азербайджанских военнослужащих были задержаны и обвинены в "оскорблении тел армянских военнослужащих, погибших во время боевых действий за освобождение наших земель, а также в бесчеловечном обращении с захваченными армянскими военнослужащими".

Там же отмечается, что "будет проведено необходимое расследование других видеороликов, размещенных в социальных сетях, и общественности будет предоставлена подробная информация о результатах".

Теперь же американские СМИ пишут, что Алиев закрыл эти дела, а его администрация отказывается от сотрудничества с правозащитниками, причем без всякого объяснения. В частности вашингтонский интернет-ресурс Eurasianet рассказывает своим читателям: "…не было объявлено о новых делах, несмотря на доказательства гораздо большего числа преступлений, чем только по четырем делам… После войны в потоке видеороликов, обычно снятых самими солдатами и опубликованных на телеграм-каналах, демонстрировались пытки, унижения и увечья трупов. Было показано несколько казней пленников и, по крайней мере, два обезглавливания живьем".

Что интересно: позиция Соединенных Штатов в этом вопросе предельно понятна. В поправке NJ-06 к закону NDAA особо отмечается, что наказаны должны быть преступники за доказанные преступления, а также их сообщники, к которым относят и лиц, препятствующих расследованию. Конгресс США прямо указывает пальцем на солдат Алиева, заснявших на смартфоны расправы над армянами. Дескать, какие еще доказательства нужны. Следовательно, Баку и в самом деле скрывает военных преступников, которые сами себя разоблачили на видео.

В итоге к закону NDAA появился комментарий законодателя Фрэнка Паллоне-младшего: "Азербайджан продолжает угрожать безопасности и суверенитету Армении, что делает эту поправку особенно актуальной. Соединенные Штаты ни по какой причине не должны помогать и подстрекать безрассудные, автократические государства с ужасающими показателями в области прав человека. Благодаря нашим усилиям Министерству обороны теперь необходимо провести тщательное расследование, которое привлечет внимание к грубым нарушениям прав человека, совершенным Азербайджаном во время прошлогодней войны, и сосредоточит внимание на их смертоносных действиях на территории Армении, которые продолжаются и по сей день".

Это означает, что Алиев уже попал в разряд местечковых "гитлеров", а его военная победа в Арцахе оборачивается, как минимум, информационным поражением. Теперь же в глазах западного мира Азербайджан выглядит не "освободителем", а кровавым завоевателем, над которым нависла огромная тень Соединенных Штатов.

Что еще интересно: тот же Паллоне отмечает, что Баку в своей антиармянской политике идет в связке с Анкарой, несущей ответственность за геноцид армян в 2015 году. Дескать, какой же нужно было Алиеву обладать политической недальновидностью, чтобы в качестве покровителя выбрать Турцию, оказавшуюся между США и Россией. Мол, это же несерьезно!

Как будут развиваться события, покажет время. Но, увы, может получиться так, что и для Еревана, и для Баку Москва станет враждебной и слабой столицей, которая так и не смогла примирить бывшие союзные республики. Ну, а потом Кремль будет обижаться, что янки лезут в наше кавказское подбрюшье.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640327160
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