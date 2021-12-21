Как отсутстствие интернета влияет на жизнь людей в ГБАО (ТаджПамирах), - Х.Хуррамов

09:46 24.12.2021

Декабрь 21, 2021



Почти месяц в большинстве районах Горно-Бадахшанской автономной области отсуствует доступ к интернету. Жители региона жалуются, что отсутствие интернета еще более усугубило условия их жизни. Власти отказываются комментировать ситуацию.



Доступ к всемирной сети интернет в ГБАО был отключен с начала протестов в Хороге 25-28 ноября, последовавших после убийства жителя Рошткалинского района Гулбиддина Зиебекова в ходе операции правоохранительных органов. По прошествию месяца после событий в регионе интернет-связь до сих пор не восстановлена, что напрямую сказалось на экономической жизни людей и региона в целом.



Отдельные истории

Шоди - житель кишлака Ванкала Шугнанского района. Его село находится в 100 км от административного центра ГБАО Хорога. Почти месяц как из-за отсутствия интернета он не может получить деньги со своей банковской карты. "Чтобы получить двести сомони со своей карты, пару дней назад мне пришлось поехать в Хорог. Дорога в две стороны мне обошлась в 70 сомони, с обедом, транспортом по городу и прочими расходами я потратил более 150 сомони, чтобы полуить 200", - рассказывает Шоди. Он говорит, что что многие среди его знакомых и родственников также столкнулись с трудностями получения заработной платы и переводом денег своим детям, обучающиеся за пределами области.



Нилюфар, выпускница одной из средних школ города Хорога, в этом году планирует поступить по квоте Россотрудничества в один из российских вузов. "Чтобы просто зарегистрироаться на сайте и подать документы, мне пришлось поехать из Хорога в Душанбе, в две стороны почти 1500 км, плюс проиживание в Душанбе. Вся поездка мне обошлась в 250 долларов. Но мои родители работают и смогли мне помочь, но есть такие же люди которые не имеют возможностей, они не смогли поехать", - рассказывает выпускница.



У Ошурбек жителя Рошткалинского района во время волнений поднялось артериальное давление и он попал в областную больницу Хорога. Его сын Нозим проживающий в Душанбе говорит, что хотел получить его анализы и показать врачам в Душанбе, на что ушло двое суток. "В 21 веке, чтобы получить фотографию анализов пришлось ждать два дня, в то время как состояние отца могло еще более ухудшится", - говорит Нозим.



Невыполненные обещания

Восстановление интернета в регионе было частью соглашения, достигнутого властями с протестующими.



Протесты в Хороге начались 25 ноября. Причиной, спровоцировавшей народные волнения, стала гибель 29-летнего жителя села Тавдем Рошткалинского района Гулбиддина Зиебекова в ходе спецоперации таджикских силовиков. Протестующие требовали найти и наказать виновных в его смерти. Участники протестов в Хороге разошлись вечером 28 ноября после того, как местные власти дали обещание выполнить их требования



Власти заявили, что если протесты прекратятся, то они восстановят доступ в Интернет, привлекут к ответственности причастных к убийству Гулбиддина Зиебекова и не будут преследовать участников протестов. Однако, по словам представителей гражданского общества ни одно из требований протестующих, кроме следственных мероприятий по делу убийства Зиебекова, не выполнено. Один из представителей гражданского общества в ГБАО на условиях анонимности в беседе с Радио Озоди 20 декабря отметил, что силовые ведомства на просьбу восстановить интернет выразили опасения, что в сеть могут попасть нежелательные видеоматериалы, что может усугубить обстановку в регионе.



Власти региона и центр никак не комментируют ситуацию. Попытки дозвониться до властей ГБАО не увенчались успехом.



Между тем, источники Радио Озоди еще 7 декабря сообщили, что в некоторых учреждениях в ГБАО появился интернет. Кроме того, о восстановлении связи заявляли некоторые жители Дарвазского, Ванджскогого, и Мургабского районов ГБАО, но как отмечали жители этих районов, скорость оставляла желать лучшего.



Ущерб бизнесу и государству

Интернет портал Pamir Daily News, освещающий события в ГБАО, в своем материале, посвященный анализу ситуации в ГБАО, пишет, что ограничение доступа к интернету в ГБАО негативно повлияло на деятельность всех субъектов производства: на банковские операции, операции по предоставлению отчетности в налоговую службу, имеющую временные рамки, на коммуникационные компании, лишившиеся выручки в миллионы сомони, на деятельность международного университета Центральной Азии в Хороге, на IT-компании занимающиеся аутсорсингом и.т.д. "Представьте себе какое неудобство и масштаб экономических потерь создает простое отключение интернета для области. Практически получается, что область парализована. А репутационный ущерб невосполним. Инвестиционный климат расшатан на многие годы вперед, так как рассмотрение многих проектов как экономических, так и социальных, либо перенесены на неопределенный срок либо законсервированы, а может и того хуже, вообще отменены", -отмечается в статье.



Правовая оценка

В условиях когда власти никак не комментируют ограничение доступа к интернету в ГБАО, независимые эксперты оценивают такое решение незаконным. Доктор юридических наук Шокирджон Хакимов считает, что ограничение доступа к интернету как достижению современности и альтернативному источнику информации противоречит как этическим, так и законодательным принципам. "С юридической точки зрения, без принятия соответсующего документа со стороны парламента, президента и других уполномоченных органов, ограничение интернета в ГБАО должно иметь последствия и государство должно на это отрегировать", - говорит Хакимов.



В соответствии с Резолюцией ООН от 27 июня 2016 года, доступ к интернету приравнивается к базовым правам человека. Документ имеет рекомендательный характер и в месте с тем, запрещает, в том числе властям, ограничивать доступ к интернету



В рейтинге Цифрового индекса и качества (DQL) в 2021 году Таджикистан занял 104 место среди 110 стран мира. Согласно исследованию, по доступности интернета страна оказалась на 80 строчке, по электронной безопасности - на 93-й и по электронному правительству - на 105-й.



Хурсанд Хуррамов