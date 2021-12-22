Сердар Аркадагович проверяет цены на туркм-рынках

09:59 24.12.2021

Сердар Бердымухамедов проверил цены на туркменских рынках по поручению отца

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https://centralasia.media/news:1752520/?from=portal&place=nowread&b=2



CentralAsia (TM) - Вице-премьер Туркменистана по экономическим вопросам, сын главы государства Сердар Бердымухамедов отправился в поездку по велаятам, чтобы проверить цены и ассортимент товаров на местных рынках, сообщает "Хроники Туркменистана".



21-22 декабря вице-премьер побывал с ревизией в Дашогузском и Балканском велаятах, где ему показали прилавки, полные мяса, куриных окорочков и масла, говорится в статье. Почти на каждом прилавке лежали ценники государственного образца, но операторы и редакторы государственного телевидения на них внимание не акцентировали, поэтому неясно было, какие цены там указывались - рыночные или те, что установлены государством.

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При этом Turkmen.news пишет, что цены на рынках, которые показали Сердару Бердымухамедову, отличались от тех, по которым там в действительности отпускают продукты.



"Почему сын президента не поговорил с местными жителям, не спросил их о жизни, о ценах? Ведь всем понятно, что ценники на прилавках во время его инспекции были ненастоящими - по таким ценам людям ничего не отпускают, все в разы дороже", - сообщил изданию источник в Дашогузе.



Ранее стало известно, что на местном рынке "Бай-базар" проверяющие пытались обязать мясников-частников во время визита Бердымухамедова-младшего продавать мясо по 35 манатов ($10) за килограмм. Но те просто отказались выходить на работу, так как реальная цена данного товара составляет не менее 60 манатов ($17).



В день визита вице-премьера стало известно, что кое-где мясо по 35 манатов все же поступило в продажу, но мало кто успел его купить.



Президент Туркменистана с начала декабря уделяет особое внимание вопросам продуктового снабжения населения страны, где официально обеспечено "продуктовое изобилие". 17 декабря во время заседания кабмина он отправил своего сына Сердара Бердымухамедова посетить базары в каждом велаяте и проверить в преддверии Нового года ассортимент товаров и их стоимость.



21 декабря источники Turkmen.news сообщили, что масштабные проверки в сфере торговли стали основной задачей, поставленной перед Сердаром. В Ашхабаде тот инициировал возбуждение уголовного дела, фигурантами которого стали люди, связанные с племянниками президента Туркменистана.



В частности, был задержан Максат Байрамов - директор ТЦ "Гулистан" (Русского базара), который является ставленником и близким другом племянника президента Шамурада Реджепова. А поездка по регионам стала вторым шагом вице-премьера после "наведения порядка" в столице.