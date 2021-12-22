 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.12.2021
09:59  Сердар Аркадагович проверяет цены на туркм-рынках
09:46  Как отсутстствие интернета влияет на жизнь людей в ГБАО (ТаджПамирах), - Х.Хуррамов
09:26  Над Баку сгущаются черные тучи: США обвиняют Алиева в военных преступлениях, - Александр Ситников
08:51  Псакинизмы. Полит-пропаганда США продолжает радовать милым идиотизмом
08:47  Российские базы в Кыргызстане и Таджикистане - щит ОДКБ от террористов?
08:40  13-миллионный мегаполис Сиань в Китае закрыли на жесткий локдаун из-за коронавируса. Наглухо!
08:28  Афганистан: затянувшаяся неопределенность, - Александр Савельев

07:35  КазКадриль. Поменяли креслами акимов в Нур-Султане
00:54  О чем сказал и о чем умолчал Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту
00:50  Казахстан не будет инструментом воздействия на КНР, - В.Щекунских
00:48  США рядом с Каспием нашли три иранские атомные бомбы. По ним ударят из Азербайджана?
00:46  Пресс-конференция президента: "Как бы хотелось попасть в Россию Владимира Путина"
00:43  Обнуление хаосом: страна разделилась на "ковидников" и "антиковидников", - Александр Проханов
00:28  Египет проигнорировал миролюбивые сигналы Эрдогана, - Игорь Субботин
00:25  Пекин обвиняет Вашингтон в разжигании макккартизма, - В.Скосырев
00:00  Дряхлого пенсионера Кушчубекова отправили послом Киргизии в Венгрию. Доехал бы...
Четверг, 23.12.2021
15:21  Турция и Большая игра в Африке, - В.Прохватилов
15:20  Талибы запретили врачам оказывать помощь женщинам без сопровождения мужчины
15:19  В МИД РФ указали на ответственность Запада за миграционный кризис
11:01  Афганистан при талибах: закрыто 231 СМИ, 6400 журналистов потеряли работу
10:58  ТаджКырГраница. Стрельба на Лейлекском и Исфаринском участках
10:56  По коням!? В Кыргызстане утверждена новая "Концепция национальной безопасности"
10:53  КырСуд выпускает матерых VIP-госзаговорщиков Жээнбекова и Ниязова
09:32  Скончался экс-1-й вице-премьер и госсекретарь Киргизии Эсенбек Дуйшеев
09:06  Затяжное пике кыргызской авиации, - Александр Настаев
09:03  Исламские страны создадут фонд помощи Афганистану, но признавать власть талибов не спешат
08:57  Танки и истребители Шойгу помогут Назарбаеву в споре с узбеками за лидерство в ЦА, - "СП"
08:10  Мирзиеев под Новый год сменил разом 5 районных хокимов
07:58  Британский суд присудил премьеру ОАЭ шейху аль-Мактуму алименты в... 730 млн долларов. За развод с бежавшей 6-й женой
07:46  КырПрез Жапаров наградил "Почетной грамотой Кыргызстана" зятя президента Узбекистана
07:28  Турция пытается усилить свои позиции в Афганистане. Чем это опасно для России, - "МК"
07:23  Этажи русской идеологии, - Сергей Казначеев
07:12  Власти Турции сыграли на лире, - "Къ"
07:08  Турция и Катар положили глаз на афганские аэропорты, - Равиль Мустафин
07:04  Европа попала в собственную газовую ловушку, - Ольга Соловьева
06:05  Министр полиции Мадагаскара Гелле выгреб из Индийского океана после авиакатастрофы
00:35  На Каспии почти не осталось осетрины. Все выловили браконьеры
00:30  Киев: борьба за взрывоопасный мусорник, - Ростислав Ищенко
00:29  В какую игру, угрожая Пекину, принялся играть экс-президент Трамп?
00:20  Американский "альтернативый разум" окончательно сошел с ума, - Ю.Борисов
00:09  Боевая тревога: на сей раз Путин действительно захватит Украину, - Мелинда Харинг
Среда, 22.12.2021
20:27  Против кого дружить будут: Анкара и Ереван пытаются помириться
20:24  Как Салливан распутывает иранский "гордиев узел", - С.Тарасов
20:23  "Северный поток – 2" разваливает новое правительство ФРГ
20:20  Видео с избиением школьницы всколыхнуло Казнет
20:18  Россия и США подошли к созданию нового порядка в Евразии
20:09  В Киргизии никак не могут собрать новоизбранный Парламент. А надо ли?
16:44  Транзит власти: формула Казахстана, - Андрей Чеботарев
14:31  Таджикистан: Структурный, системный электроэнергетический кризис позади! - К.Сирожидинов
14:28  Опубликован новый обзор о жертвах насильственных исчезновений в тюрьмах Туркменистана
12:16  КырПарламент тайно и незаконно утвердил Фархата Иминова послом в Узбекистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Сердар Аркадагович проверяет цены на туркм-рынках
09:59 24.12.2021

Сердар Бердымухамедов проверил цены на туркменских рынках по поручению отца
видео тут -
https://centralasia.media/news:1752520/?from=portal&place=nowread&b=2

CentralAsia (TM) - Вице-премьер Туркменистана по экономическим вопросам, сын главы государства Сердар Бердымухамедов отправился в поездку по велаятам, чтобы проверить цены и ассортимент товаров на местных рынках, сообщает "Хроники Туркменистана".

21-22 декабря вице-премьер побывал с ревизией в Дашогузском и Балканском велаятах, где ему показали прилавки, полные мяса, куриных окорочков и масла, говорится в статье. Почти на каждом прилавке лежали ценники государственного образца, но операторы и редакторы государственного телевидения на них внимание не акцентировали, поэтому неясно было, какие цены там указывались - рыночные или те, что установлены государством.
Реклама

При этом Turkmen.news пишет, что цены на рынках, которые показали Сердару Бердымухамедову, отличались от тех, по которым там в действительности отпускают продукты.

"Почему сын президента не поговорил с местными жителям, не спросил их о жизни, о ценах? Ведь всем понятно, что ценники на прилавках во время его инспекции были ненастоящими - по таким ценам людям ничего не отпускают, все в разы дороже", - сообщил изданию источник в Дашогузе.

Ранее стало известно, что на местном рынке "Бай-базар" проверяющие пытались обязать мясников-частников во время визита Бердымухамедова-младшего продавать мясо по 35 манатов ($10) за килограмм. Но те просто отказались выходить на работу, так как реальная цена данного товара составляет не менее 60 манатов ($17).

В день визита вице-премьера стало известно, что кое-где мясо по 35 манатов все же поступило в продажу, но мало кто успел его купить.

Президент Туркменистана с начала декабря уделяет особое внимание вопросам продуктового снабжения населения страны, где официально обеспечено "продуктовое изобилие". 17 декабря во время заседания кабмина он отправил своего сына Сердара Бердымухамедова посетить базары в каждом велаяте и проверить в преддверии Нового года ассортимент товаров и их стоимость.

21 декабря источники Turkmen.news сообщили, что масштабные проверки в сфере торговли стали основной задачей, поставленной перед Сердаром. В Ашхабаде тот инициировал возбуждение уголовного дела, фигурантами которого стали люди, связанные с племянниками президента Туркменистана.

В частности, был задержан Максат Байрамов - директор ТЦ "Гулистан" (Русского базара), который является ставленником и близким другом племянника президента Шамурада Реджепова. А поездка по регионам стала вторым шагом вице-премьера после "наведения порядка" в столице.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640329140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Путин: Я благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к русскому языку
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 22 декабря 2021 года №219
- Сенаторы приняли Закон о полной отмене смертной казни в Казахстане
- Чинить нельзя построить. Часть восьмая
- Проблемы на границе с Китаем: многовекторность Казахстан не спасает - политолог
- "Ак жол" требует ускорения конкретных проектов Центра развития нефтегазового машиностроения, учрежденного крупнейшими иностранными недропользователями РК
- Порог недостаточности
- Крымбек Кушербаев провел очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  