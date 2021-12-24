Украинские пляски святого Витта, - Дм.Седов

10:50 24.12.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 24.12.2021 |



О припадках Алексея Арестовича



Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович на днях прилюдно бросил звонкую фразу: "Если Россия нападет на Украину, то ее ждет военная катастрофа". После такого заявление рука тянется не к оценкам военного положения вокруг Украины, а к медицинской энциклопедии, потому что человек, искренне верящий в подобное, должен быть обследован.



Что отличает Алексея Арестовича и его единомышленников в моменты таких эпических прозрений? Эти люди загораются внутренним жаром, хватают воздух руками, ноги их изображают некие необычные движения. Они говорят языком тела, изображая некий экзотический танец. Это похоже на пляску святого Витта.



Арестович в женской роли



И это тоже Арестович



В средние века в Германии существовало поверье, будто пляска перед иконой св. Витта помогает избавлению от болезней. Каждый плясал, как мог, вкладывая в движения всю накопившуюся страсть. Одновременно в Германии имела хождение болезнь, которую позже назовут хорея. Болезнь эта была нервной, и страдальцы во время припадков напоминали пляшущих . В итоге хорея получила название пляски святого Витта. По свидетельствам современников, картины плясок вызывали сочувствие у наблюдающих, порой зеваки подключались к пляскам, и их тоже накрывал болезненный экстаз.



Позже исследователи выяснили, что хорея имела несколько причин, в том числе генетическую наследственность. Больные до поры до времени не знали, что несут в своих хромосомах такую хворь, но однажды неожиданно пускались в пляс. Тогда их лечили, спутывая веревками. Сегодня лечат галоперидолом.



С одной стороны, припадки Арестовича для медиков поучительны, но, с другой стороны, настораживает количество украинских политиков, которые включаются в коллективный экстаз.



Военный психоз является частью балаганного устройства Украины, в котором смешались люди различного психического состояния. Хотя при здравой оценке ситуации ясно, что угрозой для Украины являются не русские танки, а энергетический кризис, с которым правительство решило справиться самым немудреным образом. В связи с отсутствием угля и газа для отопления власти готовы включить на полную мощь все (или почти все) энергоблоки четырех украинских АЭС. Хотя известно, что часть этих энергоблоков находится в аварийном состоянии, а другая выведена из эксплуатации. На Запорожской и Ровенской АЭС выведены в резерв три энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт. Если эти мощности снова активизировать, не повиснет ли над республикой тень Чернобыля?



Не повиснет ли над республикой тень Чернобыля?



Еще в апреле 2020 г. украинские ветераны-атомщики заявили о критической ситуации в ядерной энергетике страны, обратившись к политическому руководству с письмом, в котором говорилось:



"В течение нескольких месяцев ведущий поставщик электроэнергии в стране, НАЭК "Энергоатом", не имеет постоянных руководителей, которые бы получили соответствующие разрешения органа ядерного регулирования. Следовательно, юридически никто не отвечает за безопасность АЭС. Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?"



Специалисты, которые подписали этот документ, имеют серьезный опыт, многие из них ранее были руководителями АЭС: бывший директор Ровенской АЭС Владимир Коровкин, бывший глава Запорожской АЭС Владимир Бронников, бывший директор Смоленской АЭС Георгий Копчинский, бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, бывший глава Госатомнадзора Украины Николай Штейнберг и другие. Они обращают внимание на то, что в последнее время не прекращаются попытки "протащить" в руководство НАЭК "Энергоатом" людей, профессионально далеких от ядерной энергетики, для управления финансовыми потоками в интересах лиц, для которых собственное обогащение выше всего остального на свете.



"Осознаете ли Вы, что все это является грубым нарушением международного режима ядерной безопасности? Не пора ли прекратить интриги вокруг ядерной энергетики Украины и принять меры, чтобы обеспечить безопасность страны и благосостояние ее народа?"



- спрашивают авторы письма. Обращаясь к президенту, премьер-министру и председателю парламента, они пишут:



"Мы не просим и не призываем, а настаиваем: прекратите практику ВРИО (временно исполняющих обязанности), прекратите финансовую дискриминацию НАЭК "Энергоатом", предотвратите сползание страны к очередному Чернобылю!"



Однако, похоже, все эти обращения впустую. Умы правителей Украины захватила идея "зеленой энергетики", ловко сервированная Западом. Однако ни ветряки, ни солнечные батареи не помогают, а цены на электричество продолжают расти. Авантюрные зигзаги Киева на международном газовом рынке лишили Украину газа, и опора на старую добрую атомную энергетику могла бы оказаться вполне подходящим вариантом, но для этого нужна разумная управленческая политика.



Следует заметить, что НАЭК "Энергоатом" в 2015 г. принимал программу обновления ядерной энергетики Украины, но деньги разворовали, а программу забросили. Атомная отрасль разрушается, и подстегивать ее чрезвычайными включениями отслуживших энергоблоков опасно. Тем не менее уже решено досрочно завершить капитальный ремонт энергоблока 1 Южно-Украинской АЭС, а также подключить раньше срока проходивший регламентное обслуживание блок №3 Ровенской АЭС.



Не дай Бог, чтобы тень Чернобыля, о которой упоминают украинские атомщики, начала материализоваться. Тогда пляски святого Витта накроют не только Алексея Арестовича и город Киев.