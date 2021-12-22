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|Спикерша Кырпарламента Аида Касымалиева отъедет послом (постпредом) КР в ООН
12:55 24.12.2021
Аида Касымалиева назначена постпредом Кыргызстана при ООН
Касымалиева Аида Камчыбековна назначена постоянным представителем Кыргызстана при Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорк.
Как сообщила пресс-служба президента, глава государства Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.
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А.Касымалиева с марта 2017 года по сегодняшнее время была депутатом Жогорку Кенеша 6 созыва.
С 27 декабря 2018 года была вице-спикером Жогорку Кенеша. С конца октября 2021 года она была исполняющей обязанности спикера парламента вместо Таланта Мамытова, который участвовал в выборах.