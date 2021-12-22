Минюст Узбекистана прокомментировал решение суда Швейцарии о конфискации $293 миллионов, "связанных" с Гульнарой Каримовой

13:00 24.12.2021

Узбекистан, общество 15:13, 24 декабря 2021 Просмотров: 859



Предыстория: Суд Швеции конфисковал более $293 млн, связанные с Гульнарой Каримовой

CentralAsia (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана прокомментировало информацию, распространившуюся в СМИ, о том, что Федеральный уголовный суд Швейцарии конфисковал $293 миллионов, связанных с Гульнарой Каримовой, и вернул 70 миллионов долларов из конфискованных средств.



Ранее в своем заявлении, опубликованным 22 декабря, швейцарский суд сообщил о конфискации более 293 миллионов долларов, ввиду признания Гульнары Каримовой и ее сообщников виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельства.

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"Это является существенной победой для Швейцарских правоохранительных органов, так как открывает возможность для дальнейших переговоров по их возвращению Узбекистану", – отметили в Минюсте РУз, заявление которого цитируют местные СМИ.



В то же время, согласно решению суда около 70 миллионов долларов действительно могут быть возвращены компании Takilant Ltd., за вычетом процессуальных затрат.



В Минюсте подчеркнули, что решение Федерального уголовного суда Швейцарии от 17 декабря 2021 года не является окончательным, так как в нем определено, что стороны, в частности правоохранительные органы Швейцарии имеют право обжаловать указанное решение суда.



Кроме того, в отношении этих средств также имеется иск и ордер компетентных органов США о наложении на них ареста, что делает невозможным возврат данных средств компании даже в случае вступления упомянутого решения суда Швейцарии в законную силу.



"При этом, узбекские государственные органы активно ведут работу с властями Швейцарии и США, по возврату активов Гульнары Каримовой и ее сообщников, полученных в результате преступной деятельности, от которого пострадало государство и народ Узбекистана", – заключили в Минюсте РУз.



В 2012 году Федеральная прокуратура Швейцарии начала масштабное расследование в связи с подозрениями в отмывании денег и подлоге в отношении Гульнары Каримовой и связанными с ней лицами. Речь идет об отмывании незаконно полученных крупных денежных средств от иностранных телекоммуникационных компаний в обмен на доступ к узбекскому рынку и беспрепятственной работе на нем.



Денежные средства компании Takilant Ltd., расположенные в банках Швейцарии на общую сумму в более чем 350 миллионов долларов были конфискованы Федеральной прокуратурой Швейцарии в рамках ведущегося швейцарскими правоохранительными органами уголовного расследования.