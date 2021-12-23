Президентские выборы в Ливии перенесены на 1 месяц. Если вообще состоятся...

15:15 24.12.2021

Страна, не готовая к выборам

Эксперт РСМД Иван Бочаров о переносе всенародного голосования в Ливии



В 70-ю годовщину независимости Ливии, 24 декабря 2021 года, в этой стране должны были состояться общенациональные выборы. Предполагалось, что на них удастся избрать нового главу государства. Однако этому долгожданному для ливийцев событию в очередной раз не суждено было сбыться. 22 декабря Высшая избирательная комиссия страны официально объявила о том, что выборы президента переносятся на 24 января.



Эту новость нужно воспринимать скорее позитивно. Гораздо более негативным сценарием был бы категорический отказ от переноса избирательного процесса. В условиях отсутствия качественной организационной подготовки выборов это могло привести к новой эскалации.



Одна из причин, по которой выборы не состоялись,- отсутствие единого механизма обеспечения безопасности на избирательных участках.



Ливия контролируется сотнями отдельных группировок, и в этих условиях никто не мог бы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности на территории всей страны. Один лишь недавний пример ситуации в Ливии: в ночь на 16 декабря ряд вооруженных группировок взбунтовался в столице страны, попытавшись установить контроль над районом, где расположены правительственные здания.



Даже если бы выборы состоялись, противостоящие друг другу ополченцы вряд ли признали бы результаты волеизъявления граждан в тех частях страны, которые контролируются другими группировками. Не исключено, что главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и Палата представителей Ливии поставили бы под сомнение честность подсчета голосов в Триполи, Мисурате и Завии. Точно так же и Правительство национального единства в Триполи могло не согласиться с результатами выборов в отдельных районах Киренаики и Феццана.



Фактором дестабилизации могла также стать реакция внешних игроков (в частности, Турецкой Республики) на итоги выборов.



Анкара, как показал опыт последних лет, готова отстаивать свои интересы в Ливии вплоть до открытого военного вмешательства.



В ООН считают, что выборы в Ливии должны запустить процесс политического урегулирования конфликта. Еще 16 декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что выборы, запланированные на 24 декабря, все же состоятся. По его словам, специальный советник по Ливии Стефани Уильямс тогда находилась в Ливии и посещала все районы страны, чтобы заложить условия для эффективного посредничества в целях возможного консенсуса между противоборствующими сторонами.



Политический мир в Ливии возможен, но в сегодняшних условиях явно недостаточно одних лишь резолюций участников международных конференций и посещений разных районов Ливии представителями ООН.



Установление конкретных дат едва ли отражает готовность местных милиций и крупных военизированных формирований преодолеть глубокую политическую и экономическую фрагментацию ливийского общества.



Прежде всего необходимо, чтобы в Ливии был достигнут консенсус о постконфликтном политическом и, что не менее важно, экономическом устройстве Ливии. Необходимо также подумать, как в будущем многочисленные группы ополченцев, которые еще недавно воевали друг с другом, могли бы образовать единую национальную армию. 21 декабря в Бенгази состоялась встреча кандидатов в президенты Ливии, в которой участвовали фельдмаршал Халифа Хафтар, экс-министр внутренних дел Фатхи Али Башага, бывший член Президентского совета Ахмед Майтыг и несколько других претендентов на высший государственный пост. Согласно официальному заявлению, они договорились объединить усилия для решения проблем и вызовов, с которыми сталкивается Ливия. Однако разработка дорожных карт по Ливии и планирование совместных действий должны проходить с учетом интересов не только самых крупных политических сил, но и небольших группировок, действующих на территории страны.



Перенос выборов дает возможность временному правительству, Верховной избирательной комиссии Ливии и другим органам власти лучше подготовиться к их организации.



В то же время есть большие сомнения, что это можно будет сделать в течение ближайшего месяца. Скорее всего, выборы будут перенесены на еще более поздний срок. Однако до тех пор, пока не будет создана единая авторитетная система обеспечения правопорядка, проведение голосования будет сопряжено с рядом трудностей.



Сомнительно, что при плохой организации избирательного процесса выборы станут фактором, способствующим консолидации ливийского общества. Скорее наоборот, они могут спровоцировать новый виток насилия. Именно поэтому представляется целесообразным проводить избрание главы общеливийского государства исключительно при условии, что это событие будет восприниматься как путь к формированию справедливого послевоенного устройства Ливии. Такого, где будут учитываться интересы как можно большего числа ливийцев.