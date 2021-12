Годовщина взятия Капитолия: Минюст США плодит "героев" и "мучеников"

15:19 24.12.2021 Мэтью Грин на записи ФБР во время "восстания" 6 января 2021 года. Источник: Reuters

Сенат - верхняя палата Конгресса США - проведет специальное заседание 6 января 2022 года, посвященное первой годовщине беспорядков на Капитолии. Сенат соберется по инициативе лидера сенатского большинства демократа Чака Шумера. Однако другое подразделение Конгресса - Палата представителей в этот день не будет собираться.



Сенаторы-республиканцы критически настроены к решению демократов "отметить" годовщину захвата Капитолия специальным заседанием. Заседание означает, что сенаторы-демократы будут в этот день произносить речи - речи против экс-президента Дональда Трампа.



Демократы считают, что поводом для беспорядков в Вашингтоне стала речь Трампа, с которой он обратился к своим сторонникам 6 января - в день утверждения Конгрессом официальных результатов президентских выборов. Возмущенная толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий, помешав общему заседанию Конгресса. При этом вторжении погибли пять человек, в том числе один полицейский. Очевидно, что сейчас демократы собирают Сенат для того, чтобы в очередной раз обрушиться с обвинениями в адрес Трампа, который вопреки всем ожиданиям успешно продолжает свою политическую деятельность.



Демократы упорно пытаются держать событие годичной давности в фокусе общественного внимания. 22 декабря стало известно, что группа из 13 сенаторов-демократов во главе с Эми Клобучар из Миннесоты и Джеком Ридом из Род-Айленда призвали генерального директора компании Meta Марка Цукерберга ответить на вопрос о том, как его Facebook (нынешняя Meta) справился с защитой от дезинформации в преддверии нападения на Капитолий. Сенаторы хотели бы узнать, почему Facebook "преждевременно" снял меры предосторожности, которые были приняты к президентским выборам 2020 года. Это позволило сторонникам Трампа организоваться в группы единомышленников в социальной сети и составить "заговор" против демократии. Сразу после начала беспорядков в Вашингтоне Трампу закрыли доступ в его аккаунт на Facebook. В июне этого года из Facebook сообщили, что аккаунт Трампа будет закрыт для него минимум на два года. Подобное сообщение выглядит весьма двусмысленно, поскольку означает, что Цукерберг собирается вернуть Трампу его "трибуну" как раз к предвыборной кампании 2024 года.



Сейчас группа сенаторов-демократов угрожает регулирующими мерами в отношении Meta. По этой причине сенаторы-демократы и "дергают" Цукерберга к ответу. Сенаторы хотели бы знать, как глава Meta планирует защитить "честность" будущих выборов. Они хотели бы узнать, какая часть Meta в настоящее время отвечает за надзор над социальной сетью для предотвращения "дезинформации", связанной с выборами. Сенаторы хотели бы знать все на этот счет вплоть до деталей, таких как, например, сколько сотрудников назначено в это подразделение сетевой "политической цензуры". Демократы подозревают Цукерберга в двурушничестве в пользу Трампа, в том, что он в решающий момент поддастся ему в интересах собственного бизнеса. В июне этого года Трамп пообещал закрыть принадлежащие Цукербергу социальные сети после того, как он придет к власти.



А пока продолжаются судебные процессы в отношении американских граждан, совершивших 6 января захват Капитолия. 22 декабря стало известно, что один из обвиняемых, принадлежащий к группе Proud Boys ("Гордые парни"), пошел на сотрудничество со следствием и признал себя виновным "в заговоре" и "препятствованию Конгрессу утвердить выборы президента Джо Байдена 6 января". Речь идет о 34-летнем Мэтью Грине из Сиракуз, штат Нью-Йорк. Грину грозит до пяти лет тюремного заключения по обвинению в "заговоре" и плюс двадцать лет "за препятствование". Признание вины означает, что Грин может получить в приговоре четыре года заключения и штраф в $ 150 тыс. Грин останется под стражей до вынесения приговора 10 марта 2022 года.



Адвокат Грина сообщил, что его подзащитный "пришел к выводу, что его личные убеждения и этика не совпадают с убеждениями и этикой группы Proud Boys" и что он "стремится публично дезавуировать свое краткое участие в этой группе". По сообщению адвоката, Грин уже несколько месяцев вел переговоры с федеральными прокурорами. Похоже, он достиг сделки с ними. Но ему еще требуется одобрение окружного судьи.



На сегодняшний день более 700 человек были арестованы за участие в нападении на Капитолий. По состоянию на 6 декабря 145 обвиняемых признали себя виновными, хотя подавляющее большинство из них были обвинены в гораздо менее серьезных проступках. Около 40 обвиняемых принадлежат или как-то связаны с сетевыми группами правой ориентации вроде Proud Boys, the Oath Keepers ("Хранителей клятвы") и the Three Percenters ("Трехпроцентных").



55-летний Грейдон Янг из Флориды был первым из обвиняемых, кто признал себя виновным в "деле о заговоре" против членов группы the Oath Keepers. По меньшей мере еще четверо лиц, связанных с the Oath Keepers, также признали себя виновными по обвинениям, связанным с беспорядками в Вашингтоне.



Грин, таким образом, стал первым из Proud Boys, кто признал себя виновным в "заговоре". Следовательно, "заговор" был, и Грин может дать показания еще на шестнадцать лиц, проходящих по делу.



Грину, который присоединился к нью-йоркскому отделению Proud Boys в декабре 2020 года, т. е. накануне нападения, было предъявлено обвинение вместе с двумя другими "гордыми парнями". Те двое себя виновными не признают.



Накануне событий в Вашингтоне президент Трамп несколько раз в декабре 2020 года упоминал группу Proud Boys. Трампа спрашивали на счет участия Proud Boys в публичных протестах против "кражи голосов".



Полиция арестовала главного лидера Proud Boys - Энрике Таррио за два дня до беспорядков на Капитолии по обвинению в осквернении баннера Black Lives Matter в одной из негритянских церквей. За это он и был осужден весной 2021 года.



Утром 6 января члены Proud Boys встретились в столице у памятника Вашингтону и прошли маршем к Капитолию до того, как президент Дональд Трамп закончил выступление перед тысячами своих сторонников возле Белого дома. Т. е. прокуроры не могут обвинить Трампа конкретно в подстрекательстве Proud Boys. Но согласованная встреча доказывает предварительный сговор, а следовательно, "заговор".



Грина конкретно обвиняют в том, что он вместе с другими в толпе проник в запретную зону Капитолия. Грин помогал снимать установленные полицейскими заграждения и оказался впереди толпы, когда полицейские попытались остановить ее. Но у следствия не было доказательств того, что дальше Грин вторгся в здание Капитолия. Теперь Грин по соглашению с прокурорами будто бы готов признать, что он злонамеренно проник и в Капитолий.



По утверждению обвинения, во время штурма Грин пользовался китайским портативным радиоприемником, посредством которого координировал свою деятельность с другими злоумышленниками, что также, с точки зрения следствия, является доказательством "заговора".



Согласно обвинительному заключению, Грин и его сообщники позже отпраздновали штурм Капитолия. "Я в порядке, мы захватили столицу", - написал он в мессенджере одному своему приятелю.



В марте 2021 года четырем лидерам группы Proud Boys было предъявлено обвинение в заговоре с целью воспрепятствовать сертификации Конгрессом победы президента Джо Байдена. Примерно в это время в поле интереса следствия попал и Грин.



В июне прокуроры заявили, что Грин "был готов использовать уроки, полученные им на военной службе США, против США". В свое время Грин проходил военную службу в Национальной гвардии.



При обыске дома у Грина были найдены пистолет и незарегистрированная винтовка AR-15. После событий 6 января он заказал более 2 тысяч патронов и противогаз. Прокуроры утверждают, что Грин готовился к ведению партизанской войны и был готов прибегнуть к тактике талибов.



Находка незарегистрированного оружия стала отягчающим обстоятельством в деле Грина. В августе окружной судья Келли распорядился о его заключении до суда под стражу.



Адвокат Грина заявил в июне, что у его подзащитного была "очень ограниченная" связь с Proud Boys до 6 января и у него не было руководящей роли в движении. Во время нападения на Капитолий он не участвовал в физическом насилии.



Записанного в опасные экстремисты Грина на самом деле отличает нормальность по американским меркам. Ко времени беспорядков Грин числился сотрудником компании Happy Mushroom, специализирующейся на компьютерной графике, работавшей, в частности, над рисунками для сериалов The Walt Disney Studios. Согласно сообщениям, в Happy Mushroom Грин получал шестизначную зарплату, т. е. является типичным представителем американского среднего класса, а не каким-то там маргиналом. К движению против "кражи голосов" у Трампа Грин присоединился достаточно поздно - где-то в декабре 2020 года.



Дело Грина демонстрирует, как оказавшееся под управлением демократов Министерство юстиции делает из рядовых участников событий 6 января 2021 года "героев" и "мучеников" "восстания патриотов" - это в трактовке миллионов сторонников Трампа.



Дмитрий Семушин Источник - eadaily.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640348340

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Путин: Я благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к русскому языку

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 22 декабря 2021 года №219

- Сенаторы приняли Закон о полной отмене смертной казни в Казахстане

- Чинить нельзя построить. Часть восьмая

- Проблемы на границе с Китаем: многовекторность Казахстан не спасает - политолог

- "Ак жол" требует ускорения конкретных проектов Центра развития нефтегазового машиностроения, учрежденного крупнейшими иностранными недропользователями РК

- Порог недостаточности

- Крымбек Кушербаев провел очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

- Кадровые перестановки