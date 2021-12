Daily Mail - Американский долба..б (трансгендер), родил ребенка и обиделся на врачей, обозвавших его "мамой"

Мужчина-трансгендер родил сына и обругал врачей, которые посмели назвать его "матерью", сообщает Daily Mail. Читатели издания в ужасе. "Никогда не думал, что мне придется говорить это: я не хочу больше быть в этом мире из-за таких вот вещей", - написал один из комментаторов.

Джессика Саммерс (Jessica Summers)

37-летний Беннет Каспар-Уильямс из Лос-Анджелеса впервые осознал, что стал трансгендером, около десяти лет назад, в 2011 году, но период смены пола начался только через три года.



Затем, шесть лет спустя, в 2017 году он нашел Малика, своего будущего мужа, с которым они поженились в 2019 году.



Пара решила, что они хотят иметь детей, и взвесила варианты, доступные им, потому что это означало, что для того, чтобы заработали его яичники, Беннетт прекратит гормональную терапию тестостероном, которую он получал в течение нескольких лет.



Беннет, перенесший операцию на верхней половине тела, но не на гениталиях, в конце концов решил, что ему будет комфортно пытаться зачать и вынашивать ребенка.



Он забеременел естественным путем вскоре после того, как они начали попытки, и пара получила своего сына Хадсона в результате кесарева сечения в октябре 2020 года.



Летом 2015 года, через два года после начала гормонального лечения, Беннет перенес операцию по удалению груди, заплатив за нее 5000 долларов.



Вспоминая, как потребовалась операция на груди, он сказал: "Это действительно освобождает. У меня было ощущение, что это то, что мне нужно сделать, но у меня никогда не было ненависти к своей груди, как у некоторых трансгендеров".



"У меня не было и до сих пор дискомфорта по поводу определенных частей тела. Но я никогда не мог предположить, каким облегчением это стало, когда исчезла грудь. Это сняло огромный груз с моих плеч. На пути хирургического изменения пола это был последний этап".



Однако выносить и родить собственного ребенка было для Беннета непростым решением.



"Я всегда знал, что мое тело может забеременеть, но я никогда не хотел этого делать, пока не научился отделzть функционирование своего тела от расхожих представлений о поле", - говорит Беннетт.



"Когда я научился думать о своем теле как об инструменте, а не как о совокупности гендерных стереотипов, я понял, что могу быть тем человеком, которым хочу быть, и привести в этот мир ребенка".



"Никто не может по-настоящему узнать, может ли иметь детей, пока не попробует. Рождение ребенка из матки больше не является совершенно определенным или окончательным вариантом". "Вот почему так важно, чтобы мы перестали определять „женственность" с точки зрения „материнства", потому что это ложная закономерность - что все женщины могут быть матерями, что все матери вынашивают своих детей или что все люди, которые вынашивают детей, являются матерями".



"Ни одно из этих положений не является универсальной истиной".



Беннетт узнал, что забеременел в марте 2020 года. Произошло это естественным путем без какого-либо медицинского вмешательства, кроме гормонов.



Но его восторг вскоре сменился беспокойством, вызванным пандемией.



"Мы пробовали зачать ребенка совсем недолго, поэтому ожидали, что процесс займет больше времени, чем это произошло на самом деле", - сказал Беннетт.



"Это было примерно за неделю до того, как мы оказались в режиме изоляции в марте 2020 года, поэтому мое хорошее настроение довольно быстро сменилось беспокойством по поводу пандемии и того, как я буду обеспечивать безопасность для себя и своего ребенка".



В октябре 2020 года у него родился красивый мальчик по имени Хадсон.



Но Беннетт говорит, что находясь в больнице постоянно подвергался ошибкам с точки зрения идентификации персоналом своего пола - даже с бородой и плоской грудью.



"Единственное, что вызывало у меня дискомфорт в отношении моей беременности, - это неправильное определение моего пола, которое все время происходило со мной тогда, когда я получал медицинскую помощь в связи с моей беременностью", - сказал он.



"Бизнес беременности - и да, я говорю бизнес, потому что все институты по уходу за беременными в Америке сосредоточены на продаже концепции „материнства" - настолько увязывается с полом, что было трудно избежать неправильной гендерной идентификации".



"Даже с моей бородой и плоской грудью люди в медучреждениях постоянно называли меня "мама", "мать" или даже "мамочка".



"Это и было тем, что вызывало у меня дискомфорт".



"Ничто в моей беременности не ассоциировалось у меня с „женственностью" - на самом деле, я думаю, что вынашивать ребенка в условиях изоляции пандемии, и сталкиваться со всеми этими больницами и приемами у врачей в одиночку, было самым трудным и самым смелым делом, которое я когда-либо совершал".



"Ничто не трогает меня сильнее, чем возможность сказать, что я отец, создавший собственного ребенка".



Беннет говорит, что лучшее в том, чтобы быть отцом, - это видеть, как Хадсон делится своими новыми открытиями.



"Когда он обнаруживает, что может сделать что-то новое, он подбегает ко мне с криком „Дада!" - и это лучшие для меня моменты", - говорит Беннетт.



Он добавил, что прекрасно видеть, насколько безоблачно чувствуют себя дети, не испытывающие никаких предрассудков.



"Дети - это удивительные существа, которые смотрят на мир без тех предубеждений, которые свойственны взрослым".



"Для моего сына нет ничего естественнее и нормальнее, чем иметь папу и папу, и когда он станет достаточно взрослым, он также узнает, что его дада был тем, кто носил его и заботился о том, чтобы он мог прийти в этот мир".



"Дети понимают любовь, терпение и приверженность".



"Мой сын, несомненно, примет то, что он произошел от меня, так же, как он принимает всю любовь и красоту вокруг него - с распростертыми объятиями".



Комментарии читателей Daily Mail



Housetrained



Спаси нас, Боже милостивый!



J4MRU8R5



Я ненавижу то, во что превратился наш мир!



AlJd



Все это неправильно сверху донизу.



DaveOnLine123



Близится конец света!



Ralphyjess



Что я такое прочитал? Мир что, сошел с ума?!



ken2000



Либерализм. Это самое плохое, что случилось в интеллектуальной истории Запада. Именно так оно и есть.



sallybacon



Ken прав на 100%.



DucDePommefrite



Мне кажется, что мир потерял разум!



Cheesefairy



Только представьте себе мир, который такие дети унаследуют после нас.



Wichitalineman



Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Скажите мне, что это не первоапрельская шутка!



BardWithBeard



Что?! У меня нет слов!



Shebells



Я не так уж стар, и никогда не думал, что мне придется говорить это: я не хочу больше быть в этом мире из-за таких вот вещей!



jamesrulesok822



Я просто сочувствую этому ребенку. А для его родителей у меня нет слов.



Shonie



Не все еще сошли с ума, только некоторые западные европейские страны.



Tony



"Рожающий отец?". Послушайте, остановите этот мир! Я хочу сойти!



Sadie M



В прошлом месяце я родила ребенка. Я мать. А у матерей рождаются дети. Я нахожу эту статью чрезвычайно оскорбительной.



Dontknowenough,



Функции беременности, родов и материнства принадлежат женщинам. Мужчина становится способен на деторождение только после МАССИРОВАННОГО хирургического вмешательства. Только оно может сделать это возможным.



Julia



Что ж… это весьма необычная ситуация, как ни крути, одобряете вы это или нет. Но ему придется до конца жизни привыкать к тому, что люди будут обсуждать его или не знать, как к этому относиться, потому что это далеко от нормы.



Robertito



Верните старые добрые времена.



The Chainsaw



Прежде всего, верните мораль!



ah goan



Мир без четких границ или четких разделительных линий становится очень обманчивым.



"Прокрутите" меня назад в 70-е годы, пожалуйста.



I say Ashley



НЕТ.НЕТ.НЕТ.НЕТ.НЕТ. Такому вокруг нас!



