Вашингтон готовится потерпеть фиаско на Украине, - Дуглас Макгрегор

15:36 24.12.2021

The American Conservative (США): Вашингтон готовится потерпеть фиаско на Украине

TAC: США разработали неверную военную политику, их армия не выстоит против российской

За 20 лет войны в Афганистане и Ираке войска США и НАТО так и не научились действовать сплоченно, пишет бывший советник министра обороны при Трампе. Неадекватная военная политика, курс на инклюзивность и неготовность политиков признать собственные ошибки ведут американскую армию в тупик. А учитывая реформы в российской армии, вполне очевидно, кто победит в потенциальном конфликте.

Это не сулит ничего хорошего ни президенту Байдену, ни вашингтонским политикам.



Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor)

Неоспоримый факт: Вашингтон - чемпион мира по самообману.



Его политический класс вот-вот попадет в им же устроенный ураган на Украине. Это будет идеальный шторм из внешнеполитических и оборонных просчетов и ошибок, из-за которого американский народ погрузится в трясину кризисов и конфликтов. Отказавшись признавать жизненно важные стратегические интересы Москвы на Украине, Вашингтон теперь хочет подвергнуть Киев и НАТО опасному и ненужному испытанию, вступив в противоборство с неядерной военной мощью России. Соответственно, Вашингтон и его союзники столкнутся с испытаниями, которых они вполне могли бы избежать, и которые они вряд ли выдержат. Для начала факты.



Администрация Байдена тратит на оборону 768,2 миллиарда долларов. Россия тратит всего 42,1 миллиарда долларов - меньше, чем Южная Корея, чьи военные расходы составляют 48 миллиардов долларов. Но российские сухопутные войска превосходят армию и корпус морской пехоты США по боеспособности и ударной мощи, и это станет ясно, если они сойдутся в бою на Украине.



Превосходство российских неядерных сухопутных войск отчасти объясняется стратегическим преимуществом России, которое состоит в том, что они будут воевать рядом с собственной территорией. Их могущество объясняется еще и тем, что президент Владимир Путин настойчиво осуществляет глубокую военную реформу и реорганизацию. Процесс реформирования включал в том числе напряженную работу по увольнению старых генералов, противившихся переменам, и созданию новых целеустремленных боевых частей и подразделений, укомплектованных молодыми неженатыми мужчинами, которые отличаются глубоким чувством патриотизма, твердостью и выносливостью. Результатом таких усилий стало появление высокоманевренных воинских формирований меньшей численности, но повышенной боеспособности, которые безжалостно используют ударную мощь российской реактивной артиллерии, тактических баллистических ракет и боевых беспилотников.



Далеко на западе за польской границей развернуто неуклюжее сборище из сухопутных войск США и НАТО, которые, несмотря на многолетнее взаимодействие, до сих пор не научились воевать эффективно как единый боевой организм. За 20 лет боевых действий в Афганистане и Ираке большинство американских союзников редко вносило какой-то вклад в наши усилия: они направляли неопытные войска, которые были вынуждены действовать в условиях политических ограничений. Таким образом, армии союзников, как и руководящие ими военные США, питают иллюзию, что НАТО будет сражаться в будущих наземных конфликтах точно так же, как англо-американские войска в годы Второй мировой войны - большими, хорошо укомплектованными дивизиями, корпусами и армиями. Для российских ударных формирований это очень легкая добыча.



Кроме того, возведенная в ранг закона политика многообразия и инклюзивности, навязанная американским военным, наносит ущерб твердости, компетентности и интеллекту, а также деморализует наши войска. В результате серьезно страдает целеустремленность, сплоченность и гордость за свои достижения, которые необходимы для поддержания профессиональных вооруженных сил.



Последствия вполне понятны. Российско-американская конфронтация на востоке Украины может живо напомнить то, с чем в 1940 году столкнулись англичане и французы, когда вермахт спровоцировал мощную негативную реакцию внутри этих стран. А если ситуация на Украине выйдет из-под контроля, возникнут трудности со снабжением, взлетят цены на потребительские товары и энергоресурсы. Сейчас все больше американцев осознает, как сильно упал их уровень жизни. Как они отреагируют на очередную войну с сомнительными целями, которая не имеет абсолютно никакого отношения к нашим важнейшим стратегическим интересам, и которая еще больше осложнит их весьма непростую повседневную жизнь?



Действительность - она на восточной границе Украины, а не в Южно-Китайском море и не в Тайваньском проливе, и Вашингтон якобы ничего не может с этим поделать. Но американских политиков должные беспокоить следующие вопросы. Выживет ли НАТО после бесславного отступления под напором превосходящих сил русских? И почему Вашингтон проводит политику не с позиции силы, а с позиции слабости, маскируя эту слабость показной демонстрацией военной мощи против тщедушных противников, у которых нет армий, ПВО и авиации?



Как говорил Ницше: "Война делает победителя глупым". После 1991 года американское военное и политическое руководство нашло множество причин, чтобы тратить огромные деньги на оборону. Но оно не нашло оснований для того, чтобы изменить тактику боевых действий американской армии, чтобы разработать национальную военную стратегию, привязанную к реальным и конкретным интересам, и нацеленную на сохранение американской национальной мощи.

Экономист Джон Кеннет Гэлбрейт (John Kenneth Galbraith) предупреждал: "Привилегированные люди готовы пойти на риск полного уничтожения, лишь бы не лишиться какой-то материальной части своих преимуществ. Несомненно, причиной тому является интеллектуальная недальновидность, которую часто называют глупостью. Но привилегированные люди также считают, что привилегии являются их священным, базовым и богоданным правом, пусть даже всем остальным это кажется кощунством".



Порочные и безнравственные вашингтонские руководители забрели на минное поле. Если они впутают американские и союзнические войска в войну на Украине, их ждет мощное недовольство внутри страны и за рубежом. Но администрация Байдена, как и многие привилегированные классы до нее, может отдать предпочтение "полному уничтожению", лишь бы не признавать, что ее самые заветные убеждения на самом деле абсолютное заблуждение. Можно с уверенностью сказать: что бы ни произошло на Украине, этот период не сулит ничего хорошего ни президенту Байдену, ни вашингтонским политикам.



Оригинал публикации: Washington Prepares To Fail In UkraineОпубликовано 23/12/2021