NYT: Хозяин Кремля пугает зловещей мощью

16:21 24.12.2021

"Путин во время марафона с прессой смешал позитивный настрой по переговорам с Западом с угрозами"



Андрей Иванов



CNN из пресс-конференции Владимира Путина основным считает его ответы по поводу роста напряженности вокруг Украины. Телеканал цитирует ответ российского президента на прямой вопрос, вторгнется ли Россия на Украину. "Как бы отреагировали американцы, если бы на их границе с Канадой мы развернули наши ракеты … это вопрос безопасности, и вы знаете наши красные линии", - заявил Путин. При этом CNN считает опасным заявление главы государства о тесном сотрудничестве России с Китаем, прежде всего с китайской армией. В частности, негативную реакцию вызвала фраза "Китай обладает одной из самых передовых технологических армий, и мы работаем с ними над разработкой высокоточного оружия".



Для американского портала "Голоса Америки"* общение Путина с журналистами стало главной темой. Журналисты считают, что президент России не скупился на яркую риторику и делал резкие заявления на фоне заявлений США о приверженности дипломатическим методам урегулирования конфликтов. Основная часть материала посвящена не столько самой пресс-конференции, сколько реакции на нее Вашингтона. "Голос Америки" активно цитирует пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. "Факты - забавная вещь. И факты ясно показывают, что единственная агрессия, которую мы наблюдаем на границе России и Украины, - это наращивание военной мощи русскими и воинственная риторика лидера России", - заявила она. В материале также рассказывается, что ранее президент США Джозеф Байден выразил приверженность принципу территориальной целостности Украины и принимал у себя президента Украины Владимира Зеленского. "Это будет самая большая, смелая и рискованная военная операция Москвы с начала вторжения в Афганистан в 1979 году", - цитирует издание аналитика из Американского института предпринимательства Фреда Кагана по поводу возможного вторжения российских войск на Украину.



The Washington Post подмечает, что Путин во время пресс-конференции перескакивал с одной темы на другую. Это журналисты воспринимают как казус. По их мнению, не имея четких ответов на конкретные вопросы, российский лидер смешал все возможные понятия. Например, такие как пандемию коронавируса и гендерные роли мужчин и женщин. "Если кто-то думает, что женщины и мужчины - это одно и то же, то будьте моим гостем. Но здравый смысл есть", - приводят авторы издания слова Путина в подтверждение своих выводов.



NBC News характеризует пресс-конференцию Путина как попытку переломить ситуацию в отношениях с Западом. При этом президент выразил оптимизм по поводу ответа на требования Кремля о безопасности, выдвинутые на прошлой неделе, в которых содержался призыв к НАТО прекратить расширение на Восток и ограничить размещение некоторых видов вооружений в соседних с Россией странах. Авторы статьи отмечают, что Белый дом выразил готовность к переговорам. Журналисты также считают, что фоном пресс-конференции стал рост напряженности внутри России, вызванный пандемией COVID-19, экономическими проблемами и подавлением инакомыслия. NBC News пишет, что число умерших от ковида в России превысило 600 тысяч человек, что вдвое больше официальных данных российских властей.



The New York Times полагает, что Путин попытался во время марафона с прессой смешать позитивный настрой относительно переговоров с Западом с угрозами. С одной стороны, Путин готов вести переговоры. Однако, как пишут авторы репортажа, "его долгожданные замечания мало что сделали для того, чтобы развеять опасения по поводу зловещего наращивания военной мощи на границе России с Украиной". Во время пресс-конференции, как считают авторы материала, Путин использовал традиционный прием, когда после различных заявлений Западу все равно приходится лишь догадываться об истинных намерениях российского президента. Газета приводит слова аналитика корпорации RAND Сэма Чарапа, который полагает, что "стремление России к переговорам было направлено на то, чтобы выиграть время для возможных военных действий (на Украине)". Со ссылкой на свои высокопоставленные источники The New York Times сообщает, что на Западе очень внимательно следят за якобы начатыми Россией кибератаками и кампаниями по дезинформации, которые обычно предшествуют вооруженной фазе конфликта.



Канадский канал CBC делает акцент на призыве Путина к НАТО как можно быстрее начать переговоры с Москвой. Автор материала о брифинге полагают, что Путин считает очень опасной ситуацию вокруг Украины и расценивает вероятность начала военного конфликта в этой стране как высокую. При этом Кремль готов договариваться даже после того, как руководство Североатлантического альянса неоднократно нарушало ранее достигнутые договоренности.



По мнению британской Independent, Путин ясно дал понять президенту США и НАТО, чего он хочет. Российский президент выдвинул конкретные условия при взаимодействии с администрацией Белого дома и Североатлантическим альянсом и предложил два проекта договора по безопасности (для США и для НАТО). При этом издание называет проекты документов "ультимативными".



BBC расценивает позицию Путина по переговорам с Западом, что "США и Россия договорились поговорить, когда Путин нанесет удар по Украине". На пресс-конференции российский президент, как пишут журналисты, угрожал военными мерами и при этом отрицал планы вторгнуться на Украину. "Не так уж много мировых лидеров могут проводить четырехчасовые пресс-конференции. И все же за эти четыре часа Владимир Путин оставил мало намеков на свои намерения в отношении Украины", - сообщает издание. При этом BBC пишет, что западные лидеры сегодня вполне позитивно воспринимают сигналы из Москвы о готовности к переговорам.



The Guardian описывает поведение Путина на брифинге, как поведение "человека, у которого закончилось время". Ведь, как считают авторы репортажа, с одной стороны Путин полагает возможным вернуть Украину в зону геополитического влияния Москвы. Однако факты говорят совершенно о другом. Минские соглашения провалились, Москва контролирует Донбасс, но остальная Украина стала еще более далекой от России, чем прежде. При этом Путин встревожен растущим военным сотрудничеством между Украиной и НАТО. Одновременно у Путина, как полагают журналисты, остается все меньше способов изменить ситуацию. Ведь он не доверяет никому из западных лидеров, даже президенту США, которого уважает больше других.



Британский портал спортивных новостей Inside the games логично заостряет внимание на ответе Путина по поводу дипломатического бойкота со стороны Запада зимних Олимпийский игр в Пекине. Сайт напоминает, что к бойкоту со стороны США присоединились Австралия, Канада и Великобритания, в то время как страны Евросоюза заняли более сдержанную позицию. По мнению российского президента, бойкот Игр вызван исключительно желанием Запада сдержать экономический рост Китая. При этом сам Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина поучаствовать в торжественном открытии Олимпиады 4 февраля 2022 года, несмотря на то, что российские спортсмены лишены права выступать под национальным флагом.



Deutsche Welle утверждает, что красной нитью пресс-конференции Путина прошел конфликт России с Западом. Останавливаясь на частностях, немецкое издание рассказывает о том, как Путин сравнил Крым и Техас, вспомнив события более чем столетней давности. Также журналисты заметили, что российский президент традиционно не стал упоминать имени оппозиционного политика Алексея Навального, а все обвинения в его отравлении Путин в очередной раз отверг.



* Минюстом РФ признан СМИ, выполняющим функции иностранного агента