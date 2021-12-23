Скончался народный артист Узбекистана Шермат Ерматов

16:23 24.12.2021

На 82-м году жизни скончался известный композитор и дирижер Шермат Ерматов. Он посвятил музыкальному искусству более 60 лет. С 1970-х годов вел телепередачи о музыке для детей.



На 82-м году жизни скончался народный артист Узбекистана, известный композитор и дирижер Шермат Ерматов, сообщила пресс-служба Министерства культуры.



Шермат Ерматов посвятил сфере музыкального искусства более 60 лет, в основном он писал музыку для детского хора.







Родился в 1939 году в Ферганском районе. В 1967 году окончил факультет хорового дирижирования Ташкентской государственной консерватории, сообщается на сайте Taqvim.uz.



Работал учителем музыки в школе №99 Ташкента и руководителем хоровой студии "Бойчечак" ("Подснежник") (1962−1982). Был дирижером хорового коллектива Национальной телерадиокомпании Узбекистана (1967−1970). С 1971 года работал художественным руководителем и дирижером детского ансамбля "Булбулча" ("Соловей") Государственной филармонии.



С середины 1970-х годов вел телепередачу "Кушигим, жон кушигим" ("Песня, моя песня") о детских песнях и хоровом искусстве. Кроме того, был автором передач "Биргаликда куйлаймиз" ("Споем вместе"), "До, ре, ми, фа, соль", "Санъат гунчалари" ("Ростки искусства"), которые также пропагандировали детское песенное искусство.



В 1997 году ему было присвоено звание Народного артиста Узбекистана. В 1994 году был награжден орденом "Соглом авлод учун" (1994).