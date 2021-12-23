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Конгресс США недоволен действиями Байдена в Сирии
16:33 24.12.2021

Мягко кроют: конгресс США недоволен действиями Байдена в Сирии
Как это может сказаться на интересах России

Ксения Логинова

В конгрессе США решили контролировать политику Джозефа Байдена в отношении Сирии. Многие законодатели уверены, что президент США готов к дипломатическим уступкам режиму Башара Асада. Хотя еще месяцем раньше администрацию, наоборот, обвиняли в излишней жесткости в отношении САР. О стратегии Вашингтона в Сирии - в материале "Известий".

Контроль за Белым домом

"Конгресс усиливает критику в адрес Белого дома из-за его позиции по зашедшему в тупик сирийскому конфликту", - пишет издание Al-Monitor. Оно обратило внимание, что в проект американского оборонного бюджета на 2022 год вошел ряд требований к исполнительной власти.

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Авторами поправок стали член палаты представителей Грегори Микс от штата Нью-Йорк и председатель подкомитета по Ближнему Востоку Тед Дойч от Флориды. Законодатели уверены, что из-за позиции нынешних американских властей руководство САР получило дипломатические уступки. В частности, учитывая, что администрация Байдена в последнее время показала готовность ослабить часть санкций против сирийских властей.

Как отмечает издание, задача конгресса - "помешать нормализации отношений арабских государств с режимом Башара Асада и возвращению Дамаска в Лигу арабских государств" и таким образом не допустить достижения Россией ее дипломатических целей.

Кроме того, Белый дом хотели бы обязать докладывать о финансовых ресурсах семьи сирийского лидера Башара Асада, "своем видении выхода из конфликта", а также о переговорах с Россией и Турцией. Конгрессмены также требуют от главы государства убедить другие страны забрать своих граждан, находящихся в лагерях для боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), и членов их семей.

Сенат проголосовал (88 голосов против 11) за принятие ежегодного законопроекта о расходах на оборону на $778 млрд. Некоторые поправки были исключены, но инициативы относительно американской политики в Сирии остались в документе. Теперь он направляется на рассмотрение президенту Джозефу Байдену.

Применять оружие или нет

На Капитолийском холме уже не впервые выражают возмущение действиями новой американской администрации в Сирии. В конце ноября более 30 законодателей заявили, что сомневаются в законности действий президента. В частности, речь идет о нанесении военных ударов за рубежом.

Конгрессмены в письме отметили, что обеспокоены заявлением администрации, что "вторая статья конституции страны дает право осуществлять удары в Сирии" и считают его опасным. Их также смутили слова о том, что "действия США в Сирии оправданы разрешением на использованием военной силы от 2001 года".

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"Эти утверждения вызывают серьезные конституционные вопросы о неконтролируемых военных действиях, проводимых исполнительной властью в Сирии и Ираке без одобрения конгресса, и они могут привести к действиям, которые продлят участие США в бесконечных войнах за рубежом", - считают авторы документа.

"Головная боль для Москвы"

Сирия никогда не была приоритетом американской внешней политики. Скорее всего, она останется второстепенной и для администрации Байдена, считает эксперт по Ближнему Востоку и российской внешней политике Алексей Хлебников. "На протяжении последнего десятилетия США демонстрируют весьма последовательный подход к политике в регионе. Новая администрация не рассматривает сирийский конфликт как отдельную важную проблему, считая его второстепенным вопросом, идущим в связке с другими, более важными политическими задачами - взаимодействием с Ираном и урегулированием ядерной сделки, отношениями с Россией и Турцией или с обеспечением безопасности союзников США в регионе - Израилем, Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком, которые чувствуют угрозу от усилившегося иранского военного присутствия в Сирии. Так что сирийское направление рассматривается в контексте американской политики по отношению к Ирану, России и Турции, а не как отдельная внешнеполитическая проблема", - считает политолог.

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По его мнению, военное присутствие США в Сирии - одна из главных проблем для России. Американцы находятся в северо-восточных и восточных провинциях Сирии, а также на юге, в районе населенного пункта Эт-Танф, на границе с Иорданией и Ираком. "Москва считает американское присутствие одним из основных препятствий на пути к восстановлению территориальной целостности Сирии. Поддержка США Сирийских демократических сил (СДС) мешает им заключить сделку с Дамаском, необходимую для восстановления территориальной целостности страны и установления контроля над этими районами, важными с экономической точки зрения", - отмечает специалист.

На этих территориях находится большинство нефтяных месторождений, водных ресурсов и около 40% всех сельскохозяйственных угодий. "Вашингтон не выведет свои войска из Сирии, по крайней мере в среднесрочной перспективе. Независимо от того, кто возглавляет Белый дом, у США есть определенные интересы и цели в Сирии, и в Вашингтоне вряд ли от них откажутся", - полагает Хлебников.

"Американцы чувствуют себя в Сирии хорошо"

С ним согласен востоковед, публицист Андрей Онтиков. "Джозеф Байден и его администрация должны чувствовать себя спокойно, учитывая, что американское военное присутствие в Сирии сохраняется. Американцы формально не отказываются от идеи отстранения Башара Асада от власти, но для них сирийский конфликт стал шире, чем просто борьба с официальным Дамаском", - пояснил политолог в беседе с "Известиями".

Важную роль для США играют другие внешние игроки - Россия и Турция. "Американцы стали серьезным раздражающим фактором для Москвы. В том числе за счет поддержки сепаратистских тенденций в среде курдов в районе к востоку от Евфрата. Американцы стали серьезным сдерживающим фактором в логистической цепочке между Ираном, Ираком, Сирией и Ливаном. Не только присутствие в районе к востоку от Евфрата, но и база в районе Эт-Танф, которая фактически отрезала от прямого автомобильного сообщения Дамаск и Багдад", - уверен специалист. По его словам, сложившийся статус-кво, скорее всего, устраивает американцев. "К тому же американцы качают сирийскую нефть. Ее не так много, но все же [она есть]. Американцы чувствуют себя хорошо в Сирии, большой вопрос - как их выгнать оттуда. Это может стать серьезной головной болью для России", - считает Онтиков.

Схожей точки зрения придерживается и научный сотрудник Центра востоковедных исследований Данила Крылов. "Байден по отношению к Сирии ведет себя так же, как и год назад. Его политика едва ли отличается от той, что проводил Дональд Трамп, разве что она менее агрессивная. Но эти заявления в США больше напоминают вброс, чтобы переключить внимание с ультиматума, который Россия предъявила НАТО, на другую проблему. Хотя не исключено, что это может закончиться введением новых санкций против САР", - пояснил арабист в разговоре с "Известиями".

Источник - Известия
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