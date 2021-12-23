|Почему здание гостиницы "Иссык-Куль" демонтируется - объяснение управделами Кырпрезидента
16:35 24.12.2021
Управделами президента объяснило, почему здание гостиницы "Иссык-Куль" демонтируется
Предыстория: В ЖК сообщили, что в здании гостиницы "Иссык-Куль" идет ремонт
Продолжение: Глава БГА рассказал, почему гостиница "Иссык-Куль" лишилась статуса памятника архитектуры
Бишкек (АКИpress) – Управление делами президента объяснило, почему здание гостиницы "Иссык-Куль" демонтируется.
Текст релиза Управделами:
"Гостиница "Иссык-Куль" простаивала на протяжении многих лет, обветшала и находится в аварийном состоянии.
Дальнейшая эксплуатация этого здания опасна и невозможна. Более того, оно представляет опасность для окружающих. Несмотря на огороженность, на территорию очень часто приходят горожане, здание может обрушиться в любой момент, и находящиеся на территории гостиницы люди могут пострадать.
На ее реконструкцию потребовалась бы сумма, которая практически соразмерна строительству нового здания".