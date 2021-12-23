Почему здание гостиницы "Иссык-Куль" демонтируется - объяснение управделами Кырпрезидента

16:35 24.12.2021

Управделами президента объяснило, почему здание гостиницы "Иссык-Куль" демонтируется



Предыстория: В ЖК сообщили, что в здании гостиницы "Иссык-Куль" идет ремонт



Продолжение: Глава БГА рассказал, почему гостиница "Иссык-Куль" лишилась статуса памятника архитектуры



Бишкек (АКИpress) – Управление делами президента объяснило, почему здание гостиницы "Иссык-Куль" демонтируется.



Текст релиза Управделами:



"Гостиница "Иссык-Куль" простаивала на протяжении многих лет, обветшала и находится в аварийном состоянии.



Дальнейшая эксплуатация этого здания опасна и невозможна. Более того, оно представляет опасность для окружающих. Несмотря на огороженность, на территорию очень часто приходят горожане, здание может обрушиться в любой момент, и находящиеся на территории гостиницы люди могут пострадать.



На ее реконструкцию потребовалась бы сумма, которая практически соразмерна строительству нового здания".



