 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хоким Чустского района Узбекистана Хамдамов упал с лошади на козлодрании. Задрали...
20:09 24.12.2021

Глава администрации Чустского района Бекзод Хамдамов упал с лошади во время козлодрания (купкари), получил серьезные травмы и в настоящее время находится на лечении в больнице.

Хоким Чустского района Наманганской области Бекзод Хамдамов упал с лошади, когда принимал участие в национальной конной забаве – козлодрании в Давлатабаде. Эту информацию подтвердили два независимых источника Kun.uz.

Козлодрание проводилось 12 декабря этого года по случаю Дня работника сельского хозяйства.



Сообщают, что падение Бекзода Хамдамова с лошади произошло в присутствии хокима области Шавката Абдураззакова.

По словам источника, хокиму района сделали операцию.

Стоит отметить, что Бекзод Хамдамов не появлялся на публике после 12 декабря, а на мероприятиях выступает его первый заместитель Жамшидбек Баходиров.

Источник - kun.uz
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