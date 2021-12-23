Хоким Чустского района Узбекистана Хамдамов упал с лошади на козлодрании. Задрали...

20:09 24.12.2021

Глава администрации Чустского района Бекзод Хамдамов упал с лошади во время козлодрания (купкари), получил серьезные травмы и в настоящее время находится на лечении в больнице.



Хоким Чустского района Наманганской области Бекзод Хамдамов упал с лошади, когда принимал участие в национальной конной забаве – козлодрании в Давлатабаде. Эту информацию подтвердили два независимых источника Kun.uz.



Козлодрание проводилось 12 декабря этого года по случаю Дня работника сельского хозяйства.







Сообщают, что падение Бекзода Хамдамова с лошади произошло в присутствии хокима области Шавката Абдураззакова.



По словам источника, хокиму района сделали операцию.



Стоит отметить, что Бекзод Хамдамов не появлялся на публике после 12 декабря, а на мероприятиях выступает его первый заместитель Жамшидбек Баходиров.