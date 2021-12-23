Председатель ВС РСФСР Хасбулатов: СССР добила борьба Ельцина с Горбачевым, а не Запад

20:15 24.12.2021

Ближайший соратник Ельцина признал свою вину в развале СССР

Председатель ВС РСФСР Хасбулатов: СССР добила борьба Ельцина с Горбачевым, а не Запад



Председатель Верховного Совета (ВС) РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов в разговоре с "Лентой.ру" признал свою вину в развале Союза. По его словам, наибольший урон Союзу нанесло само руководство государства. Так он ответил первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, заявившему о причастности западных элит к развалу страны.



"Как кто главный виновник? Главный виновник - это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству", - заявил он.



По словам Хасбулатова, Союз добила борьба за власть между Горбачевым и Ельциным, а не действия Запада. "Это все их тщеславие. Никакого отношения к интересам народа их борьба не имела", - добавил он.



Что касается отношения Запада к развалу СССР, то Хасбулатов считает, что на Западе неоднозначно относились к идее распада СССР, осознавая риски, которые он может принести.



"Они боялись распыления атомного оружия, это был большой страх, в том числе для их разведывательных сообществ, - сказал собеседник "Ленты.ру". - И президент Буш (41-й президент США Джордж Буш-старший - прим. "Ленты.ру") сам говорил, что хочет иметь дело с союзным центром, и ему не нравятся разговоры о том, что Киев хочет выйти из совета".



Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что западные элиты напрямую причастны к развалу СССР. При этом он указал на то, что бывший министр обороны США Дик Чейни считал его "неисправимым коммунистом" и предпочитал иметь дела с Борисом Ельциным.



Роман Кирьянов