Ушел из жизни Юлий Худяков - известный археолог, выдающийся педагог, кыргызовед

23:45 24.12.2021

На 75-м году ушел из жизни выдающийся археолог, историк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Новосибирского государственного университета Юлий Худяков. Об этом сообщается на сайте института.



Ученый оставил своим ученикам и следующим поколениям более 36 монографий, 1,4 тысячи статей.



"Особую роль в его научном творчестве занимала проблема изучения кыргызского этноса, а именно енисейской части истории его развития. Его по праву считают основателем целой научной школы кыргызоведения. С именем Худякова связаны и первые этапы становления предметной (экспериментальной) научно-исторической реконструкции комплексов вооружения и одежды номадов Южной Сибири и Центральной Азии. Им были сформулированы принципы изучения функциональных свойств предметов древнего и средневекового вооружения с помощью методов естественных наук", - отмечают в институте.



За плодотворную научную деятельность Юлий Худяков отмечен многочисленными наградами и почетными званиями, среди которых орден "Манас" III степени и орден "Данакер", также он заслуженный деятель науки КР, почетный академик Национальной академии наук Кыргызстана, почетный профессор Кыргызского национального университета, почетный профессор Института восточных языков и культур КР, лауреат премии имени академика Алтымышбаева и премии имени члена-корреспондента НАН А.Табалдиева.



Мария ОРЛОВА