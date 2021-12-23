Сирия. Несколько семей нашли обиталище в мертвой деревне Бабиска

00:00 25.12.2021

Дети развалин: сирийцы вынуждены ютиться в древних руинах



Продолжающаяся гражданская война в Сирии вынуждает людей, потерявших свои жилища, искать кров в самых неожиданных местах. Несколько семей из Идлиба обосновались в руинах давно брошенных людьми деревень Бабиска и Сарджаблех под Идлибом. Подробности - в фотогалерее "Известий"



Сарджаблех некогда был крупным византийским поселением. Теперь на его месте остались лишь руины, но и их обживают люди



Деревня Бабиска внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО



Камни, выломанные из развалин зданий Бабиски, беженцы используют для сооружения импровизированных укрытий



"У нас была земля, и мы возделывали ее. У нас были животные, у нас были дома. Теперь наши дети вынуждены жить в пещерах", - сетует Махмуд Абу Халифа среди руин Бабиски



В IV-VII веках н.э. Бабиска была довольно крупным поселением. От тех времен здесь остались развалины терм, рынка и двух церквей



Ученые озабочены варварским уничтожением развалин Бабиски беженцами



Однако людям, нашедшим убежище среди древних руин, просто некуда деваться. Их собственные дома сравняли с землей повстанцы



В Бабиске живет около 80 семей. Это импровизированное укрытие из скрепленных глиной камней используется как туалет



Раскопки в Сарджаблехе давно приостановлены из-за гражданской войны в Сирии



Базилика Кальб Лозе VI века считается шедевром ранневизантийской архитектуры. Сейчас церковь находится под риском полного уничтожения



Жители руин вынуждены собирать для топлива любые ветки, какие растут по соседству с их обиталищами



Дни, когда удается добыть немного картофеля, становятся настоящим праздником



В Сарджаблехе нашли приют около 50 семей. "Мы не выбирали такую судьбу, - говорит Мохаммад Отман. - Нас силой выгнали из наших домов"



Гуманитарные организации помогают жителям развалин палатками и продовольствием



Этому человеку удалось спасти не только свой грузовик, но и своих лошадей