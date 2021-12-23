|Сирия. Несколько семей нашли обиталище в мертвой деревне Бабиска
00:00 25.12.2021
Дети развалин: сирийцы вынуждены ютиться в древних руинах
Продолжающаяся гражданская война в Сирии вынуждает людей, потерявших свои жилища, искать кров в самых неожиданных местах. Несколько семей из Идлиба обосновались в руинах давно брошенных людьми деревень Бабиска и Сарджаблех под Идлибом. Подробности - в фотогалерее "Известий"
Сарджаблех некогда был крупным византийским поселением. Теперь на его месте остались лишь руины, но и их обживают люди
Деревня Бабиска внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО
Камни, выломанные из развалин зданий Бабиски, беженцы используют для сооружения импровизированных укрытий
"У нас была земля, и мы возделывали ее. У нас были животные, у нас были дома. Теперь наши дети вынуждены жить в пещерах", - сетует Махмуд Абу Халифа среди руин Бабиски
В IV-VII веках н.э. Бабиска была довольно крупным поселением. От тех времен здесь остались развалины терм, рынка и двух церквей
Ученые озабочены варварским уничтожением развалин Бабиски беженцами
Однако людям, нашедшим убежище среди древних руин, просто некуда деваться. Их собственные дома сравняли с землей повстанцы
В Бабиске живет около 80 семей. Это импровизированное укрытие из скрепленных глиной камней используется как туалет
Раскопки в Сарджаблехе давно приостановлены из-за гражданской войны в Сирии
Базилика Кальб Лозе VI века считается шедевром ранневизантийской архитектуры. Сейчас церковь находится под риском полного уничтожения
Жители руин вынуждены собирать для топлива любые ветки, какие растут по соседству с их обиталищами
Дни, когда удается добыть немного картофеля, становятся настоящим праздником
В Сарджаблехе нашли приют около 50 семей. "Мы не выбирали такую судьбу, - говорит Мохаммад Отман. - Нас силой выгнали из наших домов"
Гуманитарные организации помогают жителям развалин палатками и продовольствием
Этому человеку удалось спасти не только свой грузовик, но и своих лошадей