Немцы "драпанули" из Литвы: Си погрозил им пальцем

00:08 25.12.2021

Немецкие заводы сворачивают производство в Прибалтике из-за возможных санкций со стороны КНР



Дмитрий Родионов

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Алексей Ильяшевич

Всеволод Шимов



Конфликт Литвы и Китая, возникший из-за представительства Тайваня, может привести к закрытию немецких заводов в прибалтийской республике, заявили инвесторы из ФРГ. Немецко-балтийская торговая палата направила письмо с соответствующим предупреждением министру иностранных Литвы Габриэлюсу Ландсбергису и министру экономики и инноваций Аушрине Армонайте. "Если проблема отношений между Вильнюсом и Пекином не будет решена, немецкие заводы в Литве могут быть закрыты", - говорится в письме.



Авторы указали на сложности в сохранении производственных площадок на территории Литвы из-за экономических санкций, принятых Китаем в отношении прибалтийской республики. Заводы, расположенные в Литве, не могут получать китайские комплектующие и отправлять продукцию в Китай. С проблемами столкнулись производители торфа, лазеров и автокомпонентов. Если отношения Вильнюса и Пекина не будут восстановлено, немецкие заводы будут закрыты.



Напомним, Китай принял комплекс дипломатических и экономических санкций в отношении Литвы после открытия официального представительства Тайваня в Вильнюсе. Сначала из Литвы был отозван китайский посол, а дипломатические отношения были понижены до уровня поверенного в делах. Кроме того, Пекин отказался от закупок литовских товаров и перенаправил свои товарные поезда в другие страны.



Также Литва была временно вычеркнута из таможенного реестра Китая. В Вильнюсе утверждают, что, несмотря на восстановление таможенного статуса Литвы, Китай продолжает экономическое давление и требует от производителей из третьих стран прервать сотрудничество с литовскими.



- Китай пригрозил, что под санкции попадут все компании, сотрудничающие с Литвой, - поясняет советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



- Очевидно, что для немецких производителей связи с Китаем являются приоритетными, поэтому в этой ситуации они будут готовы пожертвовать Литвой.



"СП": - Китаю все равно, на кого санкции накладывать? Не жалко Литву? Они же сошка, и в Пекине это понимают…



- Здесь вопрос принципа. На примере Литвы Китай демонстрирует всему миру, что будет с теми, кто проводит антикитайскую политику. Более того, Литва в качестве "мальчика для битья" удобна именно потому, что она маленькая и не может ничего противопоставить давлению Китая, поэтому иллюстрация получается очень наглядной.



"СП": - Насколько болезненно для литовской экономики будет уход немецких предприятий?



- Это будет еще один "выстрел в ногу", после закрытия Игналинской АЭС и потери белорусского транзита. Впрочем, есть фактор европейских субсидий, которых для таких мелких государств, как Литва, требуется не так много. Излишки трудоспособного населения также успешно абсорбируются более успешными европейскими странами. Тихий упадок - это тот сценарий, которым вся Прибалтика идет уже много лет. Это их выбор.



"СП": - Предприятия каких еще стран могут уйти?



- Если Китай обложит Литву санкциями всерьез и надолго, то оттуда уйдут все крупные европейские производители. Китай сегодня - это центр мировой экономики, и сегодня он все активнее конвертирует свой экономический потенциал в политическое влияние. По-своему это уникальный прецедент, демонстрирующий, что санкции - это теперь инструмент не только в руках коллективного Запада.



"СП": - Зачем Литва вообще в это полезла? Что ей до Китая и Тайваня?



- Хотели выслужиться перед Вашингтоном и Брюсселем и верили во всесильность западной "крыши". Не учли того, что сегодня Китай - это страна, которая сама устанавливает правила, а не следует слепо в русле политики ЕС и США.



"СП": - Станет ли опыт Литвы наукой другим? Желающих участвовать в американской антикитайской коалиции станет меньше?



- Судя по реакции тех же немецких производителей, сигнал, который послал Пекин, был понят правильно. С другой стороны, в ЕС, как и в США, смотрят на усиление Китая, мягко говоря, без восторга и по возможности будут препятствовать этому. Поэтому торгово-экономических войн между коллективным Западом и США еще будет немало. И страны типа Литвы будут разменной монетой в этой игре.



- Здесь нужно учитывать, что Китай не афиширует свою санкционную деятельность, - отмечает эксперт аналитического портала Rubaltic.ru Алексей Ильяшевич.



- Это в Европе появилась традиция демонстративно обсуждать торгово-экономические ограничения против третьих стран, делать по этому поводу громогласные заявления, публиковать официальные документы и т. д. А Пекин просто действует. Скажем, когда Литву вычеркнули из таможенной системы КНР, ее об этом никто даже не предупредил.



Замглавы литовского МИДа Мантас Адоменас недавно заявлял об угрозах Китая в адрес транснациональных корпораций: дескать, если они не свернут свою деятельность в прибалтийской республике, то почувствуют на себя гнев Поднебесной. Не берусь судить о достоверности этой информации. Литва все же сознательно может преувеличивать масштаб проблемы, чтобы заработать политические очки. Правящие "ландсбергисты" даже заинтересованы в том, чтобы Китай давил на европейские компании. Их цель - втянуть в конфликт с Пекином весь Евросоюз.



"СП": - О каких, кстати, заводах может идти речь? Насколько их закрытие критично для Литвы?



- В Каунасе есть завод немецкого концерна Continental. Он заработал совсем недавно, в 2019 году. Reuters сообщает, что именно на него оказывают давление китайцы, хотя МИД КНР это информацию опровергает. Осенью была новость, что немецкая строительная компания Nokera собирается построить в Вильнюсском районе завод модулей для жилья. Bar Cargolift - крупный производитель грузовых лифтов для автомобилей - недавно открыл завод в Шяуляйской свободной экономической зоне. Немецкая Rehau имеет производство в Литве. С дюжину таких компаний, думаю, точно наберется. Вообще, Германия - в четверке лидеров по объему иностранных инвестиций в экономику прибалтийской республики. Так что потери могут быть очень серьезными - сотни миллионов, даже миллиарды долларов.



"СП": - Зачем вообще Литва в эту историю влезла? Понимали ли они неотвратимость наказания?



- Не факт, что понимали. Раньше объектами европейских (и литовских в том числе) санкций были Россия и Беларусь. Но от них жесткая ответка не прилетала. По крайней мере, Москва не использовала весь арсенал торгово-экономических, энергетических инструментов воздействия на страны Балтии. Вот они и привыкли, что на международной арене можно "чудить".



С другой стороны, повторюсь, руководство Литвы заинтересовано в жесткой конфронтации с Китаем. Тайвань - это только вершина айсберга. "Ландсбергисты" целенаправленно нарываются на неприятности, чтобы выслужиться перед США. Не так давно президент Науседа имел непродолжительный разговор "на ногах" с Байденом. О чем он ему рассказывал? Не о России, как обычно, а о "китайской угрозе"! Потому что Китай для американцев более грозный противник, чем Россия.



"СП": - Американцы, выходит, втянув их в это, подставили Литву? Зачем? Чего они добились, отдав своего вассала на растерзание?



-Не думаю, что здесь нужно винить Штаты. Им и подставлять Литву не надо - она сама бежит впереди паровоза. Там в правительстве сидят люди, которые демонстративно подают в отставку из-за невыполнения американских санкций против Беларуси, которые распространяются только на резидентов США. Мой коллега Александр Носович очень точно подметил: они хотят быть американцами больше, чем сами американцы.



Сама по себе конфронтация Литвы и Китая - это всего лишь инструмент для изменения контекста отношений ЕС и КНР. Вся Европа должна поддержать гордую прибалтийскую республику, которая подвергается "агрессии" Пекина.



"СП": - Немцы, очевидно, не очень хотят конфликтовать с Китаем. Тоже можно сказать про других европейцев? Дурных нема? Пример Литвы будет наукой?



- Выводы делать рано. Бизнес однозначно не хочет конфликтовать. А политиков, которые крайне скептически относятся к Китаю, хватает во всех европейских странах. В Литве это прекрасно понимают.