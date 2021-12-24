Выбор Эрдогана. Попытка усидеть на всех стульях заканчивается.., - А.Разуваев

09:21 25.12.2021

Выбор Эрдогана

попытки Эрдогана усидеть на всех стульях сразу, манипулируя каждым из партнеров, привели к серьезному "кассовому разрыву"

Александр Разуваев

24.12.21



Валютный кризис в Турции в России заметили лишь профессиональные трейдеры валютных рынков. Вместе с тем, развитие ситуация может стать определяющим для глобальной экономики и политики в наступающем 2022 году. Пандемия COVID-19 больно ударила по экономике Турции, завязанной на международный туризм. Второй удар - это рост цен на энергоносители. Но, конечно, главная причина валютного кризиса в Турции это альтернативное понимание ее лидером макроэкономики. Любой экономист знает, чтобы победить инфляцию и поддержать национальную валюту, центробанк должен повышать ставку. Однако господин Эрдоган решил, что ставку наоборот нужно понижать, чем устроил в своей стране настоящий финансовый кошмар.



На текущей неделе была запущена стабилизационная программа. Однако, на мировых биржах мало кто верит в ее успех. Чистые международные резервы турецкого ЦБ за неделю с 10 по 17 декабря сократились с $21 до $12 млрд, т.е. сразу на $9 млрд. На этой неделе Bloomberg оценивает сокращение чистых иностранных активов в последние несколько дней почти в $6 млрд и считает, что они стали отрицательными - $5.1 млрд. - что указывает на массивные интервенции, но не прямые, а через госбанки. Кто-то скажет, а что плохого?! Отдых в Турции станет дешевле. Однако финансовый коллапс в Турции может спровоцировать массовую распродажу на всех развивающихся рынках, включая Россию. Рубль и акции российских компаний тряхнет неслабо. Очень вероятно, что в России повторится ситуация 2008-го и 2014-го. Как следствие еще большее ускорение инфляции и дальнейший рост ключевой ставки Банка России.



Однако, политика и экономика тесно связаны между собой.



По информации из деловых кругов, попытки Эрдогана усидеть на всех стульях сразу, манипулируя каждым из партнеров, привели к серьезному "кассовому разрыву", а в связи с этим - к падению обменного курса национальной валюты, что требует от Реджепа Эрдогана жесткого выбора приоритетов во внешней и внутренней политике. Вопрос стоит ребром - или беспрекословное следование указаниям западных партнеров по НАТО, прежде всего - британских кураторов, или же поворот к полномасштабному сотрудничеству с "евразийским блоком" в лице России, Китая и Ирана.



В свое время, еще во время первого срока, Всевышний поставил близкий выбор перед Владимиром Путиным. Его результат мы знаем – от дела Юкоса до Крыма. Теперь дело за Эрдоганом. У него и его народа есть шанс войти в число ключевых народов и лидеров новой Евразии. Вопрос, какой выбор сделает Эрдоган, который только перед Аллахом отвечает за себя и свой народ.



Алла бирса!