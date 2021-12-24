К итогам года "успешнейшей демократии на постсоветском пространстве", - Д.Скворцов

09:35 25.12.2021 ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ | 24.12.2021 |



Денежные переводы "заробитчан" оставшимся семьям в разы превышают зарубежные инвестиции в Украину



К Новому году Украина подошла с очередным достижением. Лишь за 10 месяцев 2021 года Нэньку покинули свыше 600 тыс. ее граждан. Но и без окончательных данных за год понятно, что изначально 53-миллионное государство в 2021 году не только сохраняет европейское лидерство по темпам убыли населения, но и увеличивает отрыв от ближайших преследователей – прибалтийских карликов, которые еще в 2015 году прославились мэмом "Где все?!".



Европейский старт африканской Украины



Хотя, уже тогда было ясно, что Украина после майдана бесповоротно пошла путем лимитрофа. По словам директора Европейского агентства по вопросам предоставления эмигрантам убежища (EASO), если в 2013 году убежища в ЕС искали 1060 граждан Украины, то в 2014 году это число выросло до 14 040 человек – более чем в 13 раз! Так, Украина вошла в первую шестерку государств, откуда поступают просьбы об убежище в ЕС. Помимо Украины, в этот список вошли Сирия, Эритрея, Ирак, Сомали и Нигер. "Нигер, друзья мои. Нигер! Украинцы бегут из Украины как негры из Сомали и Нигера! И это при том, что "кровавая тирания" Януковича уничтожена, у власти находятся проевропейские силы! Но украинцы бегут еще в большем количестве", – иронизировал тогда политолог и социопсихолог Андрей Ваджра.



Если говорить об обычном ПМЖ, то по сравнению с 2013 годом (когда Украину навсегда покинуло 4,5 тыс. граждан), в первом постмайданном году таким образом оформили свой отъезд почти в 6 раз большее количество людей! Причем от "счастья своего наступившего" бежали в первую очередь квалифицированные кадры. "Если раньше мы видели отток рук, то сейчас – отток интеллекта", – рассказывала руководитель экспертно-аналитического центра "HeadHunter Украина" Р. Березовская.



Вместе с тем эти данные косвенно свидетельствовали о том, что предоставляли зарубежные страны право на жительство отнюдь не всем желающим гражданам, а только ценным кадрам и беженцам, которые смогли обосновать свой статус.



Это подтверждалось внутриукраинской социологией, которая показывала, что покинуть "страну победившего достоинства" с каждым годом желали все больше и больше осчастливленных. И если в конце первого майданного года это было 45% взрослого населения, то к июлю последнего предбезвизового 2016-го – уже 65%.



К итогам года "успешнейшей демократии на постсоветском пространстве"



Отметим, что если в июле 2016-го навсегда уехать с Украины и забыть ее как страшный сон желал каждый пятый украинец, то в сентябре того же года – каждый третий.



К итогам года "успешнейшей демократии на постсоветском пространстве"



Основными причинами желания эмигрировать респонденты назвали обретение лучших условий жизни, обеспечение лучшего будущего для детей и отсутствие достойной работы на Украине.



По числу желающих выехать с Украины лидировали отнюдь не охваченный войной Восток, и не основной донор "заробичанства" Запад, а Киев и центральные области (где хотели уехать 59%). Показательно, что за первые полгода 2015 г. в Житомирской области выдали загранпаспортов больше, чем обычных.



Но кто эти люди, составляющие большинство населения? Может быть, те, кто так и не смог приспособиться к новой светлой жизни? Нет же! Это, по нынешним меркам, молодежь. Нежелательный в России Британский совет в 2015 году провел опрос среди "будущих лидеров" в возрасте от 16 до 35 лет, "являющихся залогом процветания и стабильности Украины". Так вот, несмотря на то, что 82% опрошенных считали себя патриотами, 45% молодежи мечтало эмигрировать из Украины уже в "ближайшем будущем". Одна из главных причин оказывается, что "в стране не работает закон" и… "нет демократии". Чего же скакали, спрашивается?



Да ради "международного сотрудничества с цивилизованным миром" и скакали! Как пояснил первый постмайданный министр иностранных дел, а затем посол Украины в Польше великолепный Дэщыця, миллион прибывших за его каденцию украинцев, это "положительный фактор для польской экономики". Более того: "И Польша, и Украина заинтересованы, чтобы продолжать этот уровень сотрудничества". Еще раз: Украина заинтересована, чтобы как можно больше ее граждан покинуло собственное государство, дабы стать положительным фактором для… польской экономики!



К итогам года "успешнейшей демократии на постсоветском пространстве"



И не только польской. "У нас есть дешевая и очень квалифицированная рабочая сила!" Такое заявление выдал в августе 2016 года Порошенко в Индонезии. Анализируя это гениальное коммерческое предложение, украинский оппозиционный политик Вячеслав Азаров поражался: "Обрушить отечественную экономику, обокрасть украинцев тарифами и обесценить их труд инфляцией, а потом торговать ими, как мясом в Индокитае (где своих трудящихся пользуют практически бесплатно)…" Отметим попутно – ни одно "патріотичне медія" это озарение экономического гения "не заметило".



Безвизовая лавина



С предоставлением Украине в 2017 году безвизового режима с ЕС носители жовто-блакытной паспортины сразу же захватили лидерство в Евросоюзе по количеству иностранцев, получивших вид на жительство или другой статус со сроком пребывания более 3 месяцев. Из 3,1 миллиона человек, получивших право на пребывание в ЕС, 662 тысячи составили граждане Украины (21,1%). При этом для 88% из их причиной отъезда с родины стал поиск работы (здесь они далеко позади оставили даже индийцев), тогда как граждане других государств в большинстве своем переезжали в ЕС по семейным обстоятельствам, ради учебы и по другим причинам.



Больше всего выехавших с Украины осело в Польше – 585 тысяч.



"Новые европейцы" чинно и цивилизовано пересекают "открытую" отныне границу



Украинцы также заняли первое место по числу получивших разрешение на пребывание в Венгрии, Литве, Словакии, Чехии и Эстонии. В тройку лидеров граждане Украины вошли в Болгарии, Дании, Латвии и Хорватии. При этом, как гордо сообщали украинские сайты, "Россия не вошла в десятку стран, граждане которых получили наибольшее число разрешений на пребывание в ЕС". Ну не дано этим русским понять всю прелесть работы на пана!



Зато, судя по опросу популярного галицкого телеканала, в РФ желало получать трудовой рубль большинство даже местных потенциальных заробитчан.



К итогам года "успешнейшей демократии на постсоветском пространстве"



Как поясняли возмущенным актывистам предприимчивые галицкие перевозчики рабсилы из Калуша на Рублевку, так они "нагнетают социальное напряжение в стране-агрессоре, забирая работу у местного населения".



Всего только за первый безвизовый год ЦэЕвропу покинул 1 млн. человек (данную цифру подтвердил и бывший глава МИД Климкин). "Факторами, выталкивающими украинцев из страны" социологи назвали не только "возможность найти работу по специальности с достойным уровнем оплаты труда", но и "слабую индивидуальную защищенность украинцев и их семей, связанную как с несоблюдением собственных законов, так и с тотальной социальной несправедливостью у себя на родине". Причем, судя по массовости эмиграции, масштабы беззакония и несправедливости на родине – это "здобутки" именно последних лет. По словам руководителя Украинского института социальных исследований О. Балакиревой, еще в 2012 году граждан Украины, работавших за границей, было 3 миллиона. "С тех пор число граждан, уехавших в другие страны, выросло до 6-8 миллионов", – подводила итог 2017 года социолог. Среди факторов, влияющих на принятие решения об эмиграции, она назвала также "резкое падение гривны, в результате чего зарплаты многих наших граждан упали в три раза". "Кроме того, сотни тысяч наших сограждан сегодня не видят никаких перспектив жизни в нашей стране", – заключила Балакирева.



На следующий год украинский министр социальной политики Рэва (тот, что видел проблемы нищих украинцев в том, что они слишком много едят) уже оперировал числом в 7-9 миллионов граждан Украины, работающих за рубежом. Правда, большую часть из них он назвал заробитчанами, время от времени возвращающимися домой.



Как бы там ни было, но в тот год на Украине стало меньше одним городом-миллионником. Данный статус утратил Екатеринослав (ныне Днипро). В числе причин были названы не только превышение смертности над рождаемостью, но и трудовая эмиграция в "страны ближнего зарубежья". Именно в 2018 году, к примеру, в Минске местные мастера реально ощутили конкуренцию.



К итогам года "успешнейшей демократии на постсоветском пространстве"



В 2018 году денежные переводы на Украину от заробитчан достигли $11 млрд. (8,4% в сравнении с ВВП), тогда как в 2015 году составляли $7 млрд., в 2016 году $7,5 млрд., а в 2017 году – $9,3 млрд. "Таким образом, денежные переводы мигрантов имеют гораздо больший эффект для стабильности национальной валюты чем прямые иностранные инвестиции, которые в прошлом году были на уровне 2,3 млрд. долл.", – констатировали экономические обозреватели. В то же время эти поступления шли мимо бюджета страны, несмотря на все заверения о "заинтересованности Украины и Польши в подобном роде сотрудничества".



Весной 2019 года, наконец, и Совет нацбезопасности вынужден был признать, что с таким "сотрудничеством" той же Польше вскоре не с кем будет "сотрудничать". О "миграционных цунами, вымывающих из Украины огромные интеллектуальные и трудовые ресурсы", запричитал глава СНБО Турчинов. "До 9 миллионов украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу. А 3,2 миллиона уже постоянно работают за пределами страны, и большинство из них не планируют возвращаться на родину", – повторил он статистику Минсоцполитики.



Поздно, правда, схватился пить "Боржоми" порошенковский чиновник. Вскоре всю команду По смели слуги Зе.



В итоге Зе-президент провозгласил Зе-Украину "самой успешнейшей демократией на постсоветском пространстве", а себя – неотразимого – "главным демократическим лидером на постсоветском пространстве".



По мнению неблагодарного народишки, правда, за это звание вполне может посражаться и Наполеон из 7-й палаты Киевской клиники им. Павлова. Поэтому "подданных демократичнейшего правителя демократичнейшей державы", осевших в 2019 году в ЕС, оказалось в 10 раз больше, чем "бежавших от страшного путинского тоталитаризма"!



К итогам года "успешнейшей демократии на постсоветском пространстве"



В 2019 году Евросоюз выдал право на жительство почти 3 миллионам иностранцев. И четверть из них – гордые представители страны победившей Гидносты.



Если считать, что на Украине живет 33-37 млн. чел., а в РФ 145 млн., то в процентном отношении сопоставление получается вообще ганьба: с Украины в ЕС ежегодно уезжает навсегда до 2% населения, а из РФ лишь – 0,05%. Разница в 40 раз! При этом гражданство РФ в том же году получило около 500 тыс. чел., то есть, на порядок больше, чем уехало. А гражданство Украины – на порядок меньше, чем уехало (15 тыс. 653 чел.).



В трансатлантических США эмигранты из "расширенного партнера НАТО" оказались, правда, третьими по численности после конголезцев и бирманцев.



В карантинном 2020-м году жители Украины удержали лидерство по количеству получивших вид на жительство в ЕС – 81% (488 900 чел.), в разы опередив ближайших конкурентов Марокко и Индию. И вновь "победу" Украины обеспечили не воссоединенные семьи, не студенты и аспиранты, обучающиеся в европейских вузах, а трудовые мигранты.



К итогам года "успешнейшей демократии на постсоветском пространстве"



И все же пределом мечтаний подавляющего большинства бегущих с Украины остается Польша. Из 500 тысяч иностранцев, получивших в Польше в первом полугодии 2021 года вид на жительство в ЕС, 277 тысяч – украинцы. На порядок отстают белорусы (34 тыс.), россияне (13 тыс.), вьетнамцы, (11 тыс.), индийцы (10,5 тыс.), грузины (9 тыс.), китайцы (6,5 тыс.).



К итогам года "успешнейшей демократии на постсоветском пространстве"



Как тут не вспомнить слова незабвенного Климкина, который в порядке прогиба перед западными соседями посетил в Ивано-Франковске польскую школу: "В ней 24 польских класса и… почти ни одного поляка!" "100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни", – признал глава МИД, добившийся вожделенного безвиза. Добавить, пожалуй, нечего. Источник - fondsk.ru

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