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Обновлен 3-й энергопакет: ЕС предложил Газпрому "застрелиться", - А.Ситников
09:58 25.12.2021

Брюссель хочет покупать газ летом за копейки, а зимой показывать фигу Москве
Александр Ситников
25.12.21
"Еврокомиссия приняла ряд законодательных предложений (в рамках Третьего энергопакета) по декарбонизации газового рынка ЕС путем содействия использованию возобновляемых и низкоуглеродистых газов, включая водород, и обеспечения энергетической безопасности для всех граждан в Европе". Такое любопытное сообщение появилось на официальном сайте еврокомиссаров 15 декабря.

Брюссель не скрывает: на дополнительные меры по декарбонизации его подтолкнул нынешний газовый кризис. "Высокие цены на энергоносители в последние месяцы обратили тщательное внимание на важность энергетической безопасности, особенно во время нестабильности на глобальных рынках", - говорится в соответствующем документе.

На бирже ICE Futures и впрямь творится что-то немыслимое. 20 декабря стоимость фьючерса на спотовый индекс TTF достигала $1900 за тысячу кубометров газа, что в 9,5 раза дороже, чем в начале года. Клаус Стратманн, корреспондент газеты Handelsblatt, процитировал слова Себастьяна Блешке, руководителя немецкой Ассоциации операторов подземных хранилищ газа: "В германских газохранилищах зафиксирован самый малый в истории объем голубого топлива на середину декабря - приблизительно 59%, причем, расход значительно опережает поступление газа".

Чтобы предотвратить эффект "бутылочного горлышка" в феврале 2022 года, энергокомпания Trading Hub Europe GmbH объявила специальный тендер на закупку природного газа. Немцы дали понять, что бюргеры в любом случае мерзнуть не будут, какая бы цена не сформировалась на тендере.

Дело в том, что Trading Hub Europe GmbH назначена немецким кабмином ответственной конторой за энергообеспечение Германии, тогда как о ЕС речи вообще не идет. Это означает, что Берлин уже не ждет скорой сертификации "Северного потока-2". Так что нынешние два бакса за кубометр газа на бирже ICE Futures далеко еще не предел, хотя в конце августа $600 за тысячу кубов считались ненормальной ценой.

Кстати, по сообщениям европейских СМИ украинские газохранилища почти пусты. Все крики-вопли политиков Старого Света о том, что русские хотят лишить громадян "незалежности", отдают неприкрытым цинизмом. Можно даже не сомневаться, что Брюссель мог бы помочь Киеву, но не станет это делать.

Впрочем, в ЕС даже до роста цен на газ так называемая топливная нищета являлась широко распространенной проблемой и затрагивала до 125 миллионов человек, которые зимой не могли себе позволить тепло в квартирах и домах. Это каждый четвертый житель Евросоюза. Согласно данным портала Express and Star, в зимний сезон 2020/2021 года три миллиона британских домохозяйств (каждое восьмое) замерзали в своих жилищах, что, по мнению Эда Мэтью, директора по компаниям аналитического центра E3G, привело к "многим тысячам смертей тех, кто жил в холодных домах".

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Такая оценка была дана в начале 2021 года, когда газ стоил, повторимся, в 9,5 раз дешевле. Сейчас ситуация с топливной нищетой куда хуже. Можно даже не сомневаться, именно поэтому бедным членам ЕС и странам, мечтающим о членстве, включая Украину, Грузию и Молдавию, еврокомиссарами обещано светлое энергетическое будущее. Типа, надежда тоже греет, как и русский газ.

Выглядит оно - это светлое топливное будущее - в соответствии с обновленным Третьим энергопакетом, следующим образом. Во-первых, российский природный газ заменит водород и другие "чистые" или низкоуглеродные газы. Во-вторых, Брюссель обещает отменить плату на трансграничные соединения, а также существенно снизить тарифы в точках закачки. Делается это для того, чтобы все потребители, как немецкие, так и не немецкие, имели равные права. В-третьих, еврокомиссары выступают за отказ от долгосрочных контрактов на голубое топливо, правда, не быстро - после 2049 года.

Последняя инициатива выглядит как мера, направленная исключительно против российских поставщиков, главным образом против "Газпрома". Не секрет, что монополист готов продавать газ дешевле, чем на ICE Futures, но в рамках долгосрочных договоров. Дело в том, что трубопроводные системы требуют постоянного обслуживания и регулярной модернизации.

Брюссель, однако, хочет, чтобы природный газ европейскими потребителями покупался по мере необходимости или в периоды избытка предложений, например, летом. То есть немцы и французы мечтают навязать русским рынок покупателя. Для "Газпрома", дескать, в средней перспективе наступят черные времена, и топ-менеджерам "придется застрелиться" от отчаяния.

Отметим, что Второй энергопакет, как считается еврокомиссарами, уже создал проблемы "Газпрому". Даже если сертификация "Северного потока-2" состоится летом 2022 года, трубопровод будет заполнен наполовину. Более того, декабрьское обновление Третьего энергопакета ставит палки в колеса планам монополиста поставлять по одной трубе метан, а по другой - водород.

Однако не совсем ясно, чем обернутся очередные инициативы еврокомиссаров для продавцов и покупателей. Десятки брокеров утверждают, что цены на газ разогнали политические спекуляции вокруг "СП-2". И, вообще, нынешний энергокризис возник не на пустом месте и стал следствием переориентации СПГ на более премиальные рынки, главным образом, азиатский и латиноамериканский. Все, дескать, видели, что появились новые клиенты при сохранении прежних объемов предложения. Только дураки в этих условиях портят отношения с поставщиками.

Да, еврокомиссарам, как пишет, например, польская газета WPolityce, удалось затормозить запуск "Северного потока-2". Но никто раньше и не гадал, что этот проект окупится за 10 месяцев, даже будучи замороженным. И связано это с тем, что при себестоимости $90−100 за тысячу кубов российский монополист в ряде контрактов получал в 10−20 раз больше.

Так, с января по октябрь текущего года доходы "Газпрома" от экспорта выросли вдвое по сравнению с тем же периодом 2020-го и достигли $39,6 млрд. Напомним, что по разным оценкам строительство трубы "СП-2" оценивается в $10−15 млрд. В частности, Алексей Миллер еще в 2015 году называл предварительную стоимость реализации проекта в пределах 9,9 млрд евро. Что касается сроков окупаемости, то при цене по 110 долларов за тысячу кубометров (на момент одобрения проекта) закладывалось 14 лет до выхода на безубыточность. А тут, благодаря упорству Брюсселя, Москва отбила огромные траты буквально за 10 месяцев.

"Последние заявления нового немецкого министра иностранных дел о том, что сертификация газопровода и его допуск в эксплуатацию произойдет не раньше, чем во второй половине следующего года, принимаются в Москве со спокойствием", - отмечает WPolityce.

В сильном проигрыше осталась как раз Украина, во благо которой якобы и притормозили пуск "путинской трубы". Высокие цены на газ сделали "золотыми" удобрения для сельскохозяйственной "незалежной", тогда как российские агропромышленники и фермеры будут приобретать их по низкой стоимости, сокрушается польская газета.

Таким образом, обновленный Третий энергопакет имеет мало общего с защитой Европы от "русского газового оружия" хотя бы потому, что Брюсселю некем заменить Москву в качестве поставщика. Альтернативы в эпоху начавшейся декарбонизации просто нет физически, поскольку, с одной стороны, богатеют страны третьего мира, а с другой - беднеют ЕС и США. Уже сегодня многие китайцы, бразильцы, вьетнамцы, влившиеся в средний класс, готовы платить намного больше многих англичан и итальянцев, оказавшихся топливными нищими.

Источник - svpressa.ru
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