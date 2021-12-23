Город Исфана будет переименован в город Раззаков, - очередная придурь президента Жапарова

10:05 25.12.2021

В этом году в честь 110-летия Исхака Раззакова принято решение переименовать город Исфана в город Раззаков, сообщил президент Садыр Жапаров 25 декабря на заседании Кабинета министров.



"В прошлом году, когда вступил в президентскую гонку, первые агитационные работы начал с земли Раззакова - в Баткене", - добавил он.

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По его словам, юридическая незавершенность оформления госграницы с приграничными странами, сложности в переговорах по некоторым участкам, прохождение стратегических для Кыргызстана транспортной инфраструктуры через регионы соседних стран являются прямой угрозой для региональной целостности республики.



"В этом году мы за 3 месяца восстановили Баткенскую область, пострадавшую в ходе событий на кыргызско-таджикской границе. Впервые области уделили внимание на государственном уровне. Области дали особый статус, приняли программу развития, области будут выделять 500 млн сомов ежегодно", - сказал президент.



Также он добавил, что этом в году много работ было проведено и будет еще много крупной, масштабной работы.



Город Исфана находится в западной части Баткенской области. Заселяться Исфана начала примерно с 9-го века. Сельсовет Исфаны был учрежден в 1937 году. В 2001 году Аскар Акаев издал президентский указ, согласно которому Исфана официально получила статус города.



Исфана является административным центром Лейлекского района. Население Исфаны и подчиненных сел составляет порядка 28 тыс. человек.



Исхак Раззаков - советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, Герой Кыргызской Республики.