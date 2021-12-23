Погружение в Жапар. КырПрез отчитался по итогам имитации работы за год

10:08 25.12.2021

Президент Садыр Жапаров отчитывается по итогам работы за год. Свой отчет он представляет на заседании Кабинета министров 25 декабря.



"Сегодняшнее заседание - это отчет деятельности Кабмина. Год подошел к концу. Выборы прошли, завершается работа 6 созыва парламента, начинается работа 7 созыва. Учитывая социально-политическую ситуацию в прошлом году, мы сделали шаг к правовому полю", - сообщил он.

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Он рассказал, как до выборов президента ездил в регионы и встречался с народом. "10 января прошли выборы президенты и референдум. На референдуме народ выбрал президентскую форму правления. 10 апреля народ Кыргызстана поддержал новую Конституцию", - напомнил он.



По его словам, народ просил его пополнить государственный бюджет, бороться с коронавирусом, сократить количество депутатов ЖК, вернуть Кумтор и другое.



"Что мы сделали? Восстановление экономической активности, пополнение бюджета стало первой задачей. В конце прошлого года нужно было срочно пополнять бюджет и выплатить государственные пособия. Поэтому была объявлена экономическая амнистия", - напомнил он.



Кроме того, по словам Жапарова, была начата борьба с коррупцией, за счет чего в бюджет поступили средства.