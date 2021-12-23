Власти запретили выезд за пределы Таджикистана 66 лицам, участвовавшим в протестах в Хороге

10:19 25.12.2021

Декабрь 23, 2021

Мирзонаби Холикзод

Хурсанд Хуррамов



Власти передали список с именами 66 жителей Хорога и Рошткалинского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на пограничные пункты пропуска, установив им запрет на выезд из страны.



Копия списка граждан, которые включены в реестр лиц с ограничением на выезд за пределы страны, представлена Радио Озоди 22 декабря. Власти не комментируют данный список, но активисты гражданского общества в ГБАО говорят, что большинство из тех, кто фигурирует в списке, принимали участие в протестах 25-28 ноября. Список содержит персональные данные тех лиц, которым ограничен выезд за рубеж: имена и фамилии, дата и место рождения, а также место проживания и прописка.



25 ноября, после смерти в результате проведенной силовиками операции жителя села Тавдем Рошткалинского района Гулбиддина Зиебекова, сотни людей собрались в знак протеста у здания областной администрации ГБАО. На четвертый день протеста митингующие разошлись, только после того, как власти пообещали провести объективное расследование по факту смерти жителя Рошткалы, не преследовать протестующих и снять ограничения на доступ к Интернету в этом регионе.



Сейчас активисты гражданского общества говорят, что власти не сдержали своих обещаний: Интернет доступен в ограниченном режиме, смерть Гулбиддина не расследуется должным образом, и что власти, вероятно, будут преследовать протестующих, составляя такие списки.



Один из представителей гражданского общества Бадахшана, на условиях анонимности сказал, что органы внутренних дел ГБАО составили список лиц и предупредили пограничников, что этим лицам запрещено покидать пределы страны. "В список вошли жители Хорога и Рошткалы, которые принесли гробы с телами Гулбиддина и еще двоих погибших на площадь. Они требовали наказания виновных в убийстве", - рассказал он.



Представители следственной группы Генпрокуратуры, находящиеся сейчас в ГБАО, на наши звонки не ответили.



Худжамри Пирназаров, представитель гражданского общества, сказал 22 декабря Радио Озоди, что сейчас в Хороге находится группа следователей из Генеральной прокуратуры, которая проводит расследование по акциям протеста, избиения и нападения на сотрудников прокуратуры и милиции.



"Прокуратура расследует как убийство Гулбиддина, так и нападения на прокурорских работников и сотрудников милиции, но при этом в своем расследовании они сосредоточились больше на четырехдневной акции протеста, - говорит Пирназаров. – Хотя в действительности именно смерть Гулбиддина вызвала такой общественный резонанс".



Ранее власти заявляли, что протестующие, напав на сотрудников милиции, отобрали у них оружие и пытались использовать это оружие для нападения на других должностных лиц в регионе. Именно поэтому, по версии властей, в отношении нападавших было применено оружие.



Первоначально активисты гражданского общества в Горно-Бадахшанской автономной области жаловались на одностороннее расследование инцидента. Вечером 20 декабря они отправили видеообращение Рустаму Эмомали, спикеру верхней палаты парламента Таджикистана, с просьбой рассмотреть последние события в регионе на заседании Маджлиси Милли. По их словам, в ходе недавних акций протеста в Хороге 17 человек были ранены и двое убиты, однако власти расследуют только факты нападений на сотрудников правоохранительных органов. Была создана специальная комиссия, в которую со стороны протестующих вошли 44 человека, представляющих гражданское общество, для расследования инцидента в Хороге и Рошткале. Однако сейчас сотрудничество между активистами гражданского общества в Бадахшане и властями, в настоящее время кажется очень проблемным



Хурсанд Хуррамов