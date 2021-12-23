 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 25.12.2021
11:15  Байден подписал закон о запрете импорта из Синьцзяна, якобы "из-за использования принудительного труда"
10:19  Власти запретили выезд за пределы Таджикистана 66 лицам, участвовавшим в протестах в Хороге
10:08  Погружение в Жапар. КырПрез отчитался по итогам имитации работы за год
10:05  Город Исфана будет переименован в город Раззаков, - очередная придурь президента Жапарова
09:58  Обновлен 3-й энергопакет: ЕС предложил Газпрому "застрелиться", - А.Ситников
09:35  К итогам года "успешнейшей демократии на постсоветском пространстве", - Д.Скворцов
09:21  Выбор Эрдогана. Попытка усидеть на всех стульях заканчивается.., - А.Разуваев

00:15  Главные военно-политические уроки – 2021
00:08  Немцы "драпанули" из Литвы: Си погрозил им пальцем
00:00  Дети развалин: сирийцы вынуждены ютиться в древних руинах
Пятница, 24.12.2021
23:45  Ушел из жизни Юлий Худяков - известный археолог, выдающийся педагог, кыргызовед
20:15  Председатель ВС РСФСР Хасбулатов: СССР добила борьба Ельцина с Горбачевым, а не Запад
20:09  Хоким Чустского района Узбекистана Хамдамов упал с лошади на козлодрании. Задрали...
16:35  Почему здание гостиницы "Иссык-Куль" демонтируется - объяснение управделами Кырпрезидента
16:33  Конгресс США недоволен действиями Байдена в Сирии
16:31  "Прозрение" Ахметова. Олигарх обнаружил на Украине притеснение свободы слова и поиски "врагов народа"
16:23  Скончался народный артист Узбекистана Шермат Ерматов
16:21  NYT: Хозяин Кремля пугает зловещей мощью
15:36  Вашингтон готовится потерпеть фиаско на Украине, - Дуглас Макгрегор
15:31  Daily Mail - Американский долба..б (трансгендер), родил ребенка и обиделся на врачей, обозвавших его "мамой"
15:19  Годовщина взятия Капитолия: Минюст США плодит "героев" и "мучеников"
15:15  Президентские выборы в Ливии перенесены на 1 месяц. Если вообще состоятся...
13:00  Минюст Узбекистана прокомментировал решение суда Швейцарии о конфискации $293 миллионов, "связанных" с Гульнарой Каримовой
12:55  Спикерша Кырпарламента Аида Касымалиева отъедет послом (постпредом) КР в ООН
10:50  Украинские пляски святого Витта, - Дм.Седов
09:59  Сердар Аркадагович проверяет цены на туркм-рынках
09:46  Как отсутстствие интернета влияет на жизнь людей в ГБАО (ТаджПамирах), - Х.Хуррамов
09:26  Над Баку сгущаются черные тучи: США обвиняют Алиева в военных преступлениях, - Александр Ситников
08:51  Псакинизмы. Полит-пропаганда США продолжает радовать милым идиотизмом
08:47  Российские базы в Кыргызстане и Таджикистане - щит ОДКБ от террористов?
08:40  13-миллионный мегаполис Сиань в Китае закрыли на жесткий локдаун из-за коронавируса. Наглухо!
08:28  Афганистан: затянувшаяся неопределенность, - Александр Савельев
07:35  КазКадриль. Поменяли креслами акимов в Нур-Султане
00:54  О чем сказал и о чем умолчал Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту
00:50  Казахстан не будет инструментом воздействия на КНР, - В.Щекунских
00:48  США рядом с Каспием нашли три иранские атомные бомбы. По ним ударят из Азербайджана?
00:46  Пресс-конференция президента: "Как бы хотелось попасть в Россию Владимира Путина"
00:43  Обнуление хаосом: страна разделилась на "ковидников" и "антиковидников", - Александр Проханов
00:28  Египет проигнорировал миролюбивые сигналы Эрдогана, - Игорь Субботин
00:25  Пекин обвиняет Вашингтон в разжигании макккартизма, - В.Скосырев
00:00  Дряхлого пенсионера Кушчубекова отправили послом Киргизии в Венгрию. Доехал бы...
Четверг, 23.12.2021
15:21  Турция и Большая игра в Африке, - В.Прохватилов
15:20  Талибы запретили врачам оказывать помощь женщинам без сопровождения мужчины
15:19  В МИД РФ указали на ответственность Запада за миграционный кризис
11:01  Афганистан при талибах: закрыто 231 СМИ, 6400 журналистов потеряли работу
10:58  ТаджКырГраница. Стрельба на Лейлекском и Исфаринском участках
10:56  По коням!? В Кыргызстане утверждена новая "Концепция национальной безопасности"
10:53  КырСуд выпускает матерых VIP-госзаговорщиков Жээнбекова и Ниязова
09:32  Скончался экс-1-й вице-премьер и госсекретарь Киргизии Эсенбек Дуйшеев
09:06  Затяжное пике кыргызской авиации, - Александр Настаев
09:03  Исламские страны создадут фонд помощи Афганистану, но признавать власть талибов не спешат
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Власти запретили выезд за пределы Таджикистана 66 лицам, участвовавшим в протестах в Хороге
10:19 25.12.2021

Декабрь 23, 2021
Мирзонаби Холикзод
Хурсанд Хуррамов

Власти передали список с именами 66 жителей Хорога и Рошткалинского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на пограничные пункты пропуска, установив им запрет на выезд из страны.

Копия списка граждан, которые включены в реестр лиц с ограничением на выезд за пределы страны, представлена Радио Озоди 22 декабря. Власти не комментируют данный список, но активисты гражданского общества в ГБАО говорят, что большинство из тех, кто фигурирует в списке, принимали участие в протестах 25-28 ноября. Список содержит персональные данные тех лиц, которым ограничен выезд за рубеж: имена и фамилии, дата и место рождения, а также место проживания и прописка.

25 ноября, после смерти в результате проведенной силовиками операции жителя села Тавдем Рошткалинского района Гулбиддина Зиебекова, сотни людей собрались в знак протеста у здания областной администрации ГБАО. На четвертый день протеста митингующие разошлись, только после того, как власти пообещали провести объективное расследование по факту смерти жителя Рошткалы, не преследовать протестующих и снять ограничения на доступ к Интернету в этом регионе.

Сейчас активисты гражданского общества говорят, что власти не сдержали своих обещаний: Интернет доступен в ограниченном режиме, смерть Гулбиддина не расследуется должным образом, и что власти, вероятно, будут преследовать протестующих, составляя такие списки.

Один из представителей гражданского общества Бадахшана, на условиях анонимности сказал, что органы внутренних дел ГБАО составили список лиц и предупредили пограничников, что этим лицам запрещено покидать пределы страны. "В список вошли жители Хорога и Рошткалы, которые принесли гробы с телами Гулбиддина и еще двоих погибших на площадь. Они требовали наказания виновных в убийстве", - рассказал он.

Представители следственной группы Генпрокуратуры, находящиеся сейчас в ГБАО, на наши звонки не ответили.

Худжамри Пирназаров, представитель гражданского общества, сказал 22 декабря Радио Озоди, что сейчас в Хороге находится группа следователей из Генеральной прокуратуры, которая проводит расследование по акциям протеста, избиения и нападения на сотрудников прокуратуры и милиции.

"Прокуратура расследует как убийство Гулбиддина, так и нападения на прокурорских работников и сотрудников милиции, но при этом в своем расследовании они сосредоточились больше на четырехдневной акции протеста, - говорит Пирназаров. – Хотя в действительности именно смерть Гулбиддина вызвала такой общественный резонанс".

Ранее власти заявляли, что протестующие, напав на сотрудников милиции, отобрали у них оружие и пытались использовать это оружие для нападения на других должностных лиц в регионе. Именно поэтому, по версии властей, в отношении нападавших было применено оружие.

Первоначально активисты гражданского общества в Горно-Бадахшанской автономной области жаловались на одностороннее расследование инцидента. Вечером 20 декабря они отправили видеообращение Рустаму Эмомали, спикеру верхней палаты парламента Таджикистана, с просьбой рассмотреть последние события в регионе на заседании Маджлиси Милли. По их словам, в ходе недавних акций протеста в Хороге 17 человек были ранены и двое убиты, однако власти расследуют только факты нападений на сотрудников правоохранительных органов. Была создана специальная комиссия, в которую со стороны протестующих вошли 44 человека, представляющих гражданское общество, для расследования инцидента в Хороге и Рошткале. Однако сейчас сотрудничество между активистами гражданского общества в Бадахшане и властями, в настоящее время кажется очень проблемным

Хурсанд Хуррамов

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640416740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Путин: Я благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к русскому языку
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 22 декабря 2021 года №219
- Сенаторы приняли Закон о полной отмене смертной казни в Казахстане
- Чинить нельзя построить. Часть восьмая
- Проблемы на границе с Китаем: многовекторность Казахстан не спасает - политолог
- "Ак жол" требует ускорения конкретных проектов Центра развития нефтегазового машиностроения, учрежденного крупнейшими иностранными недропользователями РК
- Порог недостаточности
- Крымбек Кушербаев провел очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  