Байден подписал закон о запрете импорта из Синьцзяна, якобы "из-за использования принудительного труда"

11:15 25.12.2021

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и предусматривает санкции в отношении тех, кто несет ответственность за использование принудительного труда в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.



Проект закона "О предотвращении принудительного труда уйгуров" в Синьцзяне был заработан и принят Конгрессом в течение одного года. 16 декабря сенаторы Палаты представителей одобрили документ.



В ответ на закон Китай выразил "крайнее возмущение" и "решительный протест", говорится в заявлении МИД КНР. Ведомство подчеркивает, что США "злонамеренно клевещут на ситуацию с правами человека в Синьцзяне, серьезно нарушают международное право и основные нормы международных отношений, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая".



Представитель внешнеполитического ведомства КНР посоветовал американской стороне "немедленно исправить свои ошибки и прекратить использовать проблемы, связанные с Синьцзяном, для распространения лжи".



США неоднократно обвиняли Китай в нарушении прав жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. Китай принуждает сотни тысяч уйгуров и представителей других национальных меньшинств заниматься тяжелым физическим трудом на обширных хлопковых плантациях. Некоторые страны Запада, включая США, Канаду и Нидерланды, обвинили власти КНР в геноциде и преступлениях против человечности.



Однако Китай отвергает эти обвинения. Власти страны говорят, что нынешняя политика в отношении уйгуров призвана предотвратить терроризм и искоренить исламистский экстремизм, а созданные лагеря служат эффективным инструментом для "перевоспитания" заключенных.