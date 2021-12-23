Солдат Оксана: всех половозрелых украинок поставят под ружье

14:23 25.12.2021

Уклоняющихся от обязательного воинского учета ждут санкции



Екатерина Тюнина



Украинские власти объявили о введении обязательного воинского учета для женщин. Опубликован обширный перечень профессий, представительницам которых нужно явиться в военкомат. Утверждены и штрафы для уклонисток. Подробности - в материале "Известий".



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Министерство обороны Украины выпустило приказ, согласно которому женщины определенных специальностей в возрасте от 18 до 60 лет получают статус военнообязанных.



Среди них бухгалтеры, секретари, менеджеры, работницы СМИ (журналисты, редакторы и фотографы), кассиры, диспетчеры, доставщики, программисты, повара, сотрудницы полиции, налоговой службы и прокуратуры, финансисты, экономисты, юристы, а также сельхозработницы и массажистки. Список довольно долгий, он включает в себя и достаточно редкие специальности, такие как профессиональные спортсмены и литературоведы.



Категория медиков, подлежащих воинскому учету, расширена следующими специальностями: стоматологи, окулисты, ветеринары, акушеры, патологи, токсикологи, эпидемиологи, фармацевты, провизоры.



Данных, сколько таких украинок живет в стране, нет, но речь может идти о сотнях тысяч женщин.



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Перечень профессий гражданок, которые подлежат воинскому учету, министерство обороны опубликовало вечером 22 декабря. Разъяснений, что делать украинкам, нашедшим себя в списке, власти страны сразу не дали. Неопределенность породила напряженность, так что уже 23 декабря представители министерства провели пресс-конференцию, где сообщили детали.



Воинский учет для женщин начнет действовать с января и продлится на протяжении всего 2022 года. В этот период подлежащие учету украинки обязаны явиться в военкоматы по месту своей регистрации с надлежащим пакетом документов.



При постановке на учет будут учитываться возраст и состояние здоровья. Прошедшие медицинское освидетельствование украинки получат приписное удостоверение и будут зачислены в запас армии.



В начале 2021 года, после принятия соответствующего президентского закона, условия воинского учета на Украине ужесточили.



Работодатель не имеет права заключать трудовой договор с гражданами, если у них должно быть, но отсутствует приписное свидетельство.



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Если военнообязанный меняет место регистрации, поступает на работу или учебу, при изменении семейного положения и состава семьи - во всех случаях необходимо отчитаться перед военкоматом. Для отправки в отпуск, командировку или на лечение более чем на три месяца следует ставить в известность военкомов. О возвращении из отлучки украинцы также обязаны извещать армейские структуры.



За потерю приписного свидетельства или несвоевременную постановку на учет полагается штраф. В первый раз - от 510 гривен (1 гривна равна примерно 2,69 рубля). В случае если предупреждение о систематическом уклонении делает комиссариат - до 8500 гривен или исправительные работы на срок до двух лет.



В военное время состоящие на учете могут подлежать мобилизации в течение суток или быть вызваны на сборы.



Все перечисленные требования и обязательства теперь распространятся и на женщин. Единственное послабление - штрафовать до конца будущего года не будут.



Нужна ли женщина в украинской армии



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- Это решение министерства обороны Украины мне напоминает решение Гитлера в 1943 году, когда в рейхе была проведена тотальная мобилизация. Тогда призвали женщин и мужчин максимальных возрастов независимо от состояния здоровья, - сказал "Известиям" военный историк Юрий Кнутов.



Эксперт считает, что приказ об обязательном воинском учете связан с "истерией, которая сейчас раскручена на Украине, а также с тяжелейшим экономическим положением". Кнутов полагает, что Киев намеревается развязать войну с Россией, обвинить ее в этом и получить западную помощь.



- Я считаю, что это больше политическая акция. Призыв женщин вообще не оправдан. Нужно призывать только тех, кто имеет медицинскую подготовку, но они и так находятся на воинском учете на Украине, или имеет опыт службы. Женщины, которые не имеют понимания военной специальности - ненужный балласт в армии. Впрочем, как и неподготовленные мужчины. Но если их благодаря службе в армии в молодости еще можно более-менее подготовить, то с женщинами сложнее, - завершил военный историк.



Российский эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук, напротив, не считает представительниц прекрасного пола бременем для армии. По его мнению, коэффициент полезного действия может быть достаточно высоким, если провести надлежащее обучение.



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- Есть масса военных специальностей, где не надо подставлять свою голову под удар. Где-то в тылу женщины смогут если не установить, то поддерживать порядок. А мы видим, там беспорядка очень много.



Эксперт полагает, что к инициативе украинских военных необходимо отнестись с максимальной серьезностью.



- Украина - большое государство. Украинская регулярная армия может быть весьма многочисленной, если всех годных и военнообязанных поставить под ружье. Призыв в армию женщин способен чуть ли не вдвое умножить эту цифру. Пока Киев зондирует почву, как отреагирует на это Россия. И, кстати, Москве по этому поводу смеяться нежелательно, как это делают в последние годы многие российские эксперты. Украина - это слишком серьезно. Небезызвестный Збигнев Бжезинский в свое время советовал Западу оторвать Украину от России. Его заветы, к большому сожалению, претворяются в жизнь. Мы это должны учитывать.