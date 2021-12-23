Итоги-2021: политические события в Казахстане

14:26 25.12.2021

О наиболее запомнившихся событиях 2021-го года в казахстанской политике: парламентской электоральной кампании, первых в истории независимого Казахстана выборах сельских акимов и смене руководства главной партии страны, рассказывает Zakon.kz.



Выборы в Парламент



10 января в Казахстане состоялись парламентские выборы. Борьба за голоса избирателей шла между пятью партиями. В Мажилис Парламента РК прошли только три из них: Nur Otan - 71,09%, "Ак жол" - 10,95% , Народная партия Казахстана (НПК) - 9,10%. Мандаты распределились следующим образом: у Nur Otan - 76 кресел, у "Ак жол" - 12 и у НПК - 10 мест в парламенте.



Примечательно, что после выборов Касым-Жомарт Токаев предложил снизить порог прохождения в Мажилис с 7% до 5%. Если бы этот порог действовал на нынешних выборах, то в парламент прошла бы и четвертая партия - "Ауыл".



Первое заседание Мажилиса VII созыва традиционно началось с присяги народных избранников. Депутаты поклялись на Конституции, что будут укреплять целостность и независимость Казахстана, строго подчиняться законам и добросовестно выполнять свои обязанности.



Тогда же депутаты приняли решение, что Нурлан Нигматулин продолжит быть председателем Мажилиса Парламента, а Аскар Мамин - премьер-министром страны.



Выборы сельских акимов



25 июля в Казахстане прошли прямые выборы сельских акимов. Ранее граждане не избирали акимов. Этим занимались депутаты маслихатов. Власти проанализировали опыт других стран и поняли, что прямые выборы повышают ответственность главы местного исполнительного органа перед избирателями. Кроме того, они позволяют повысить доверие людей к властям.



И вот впервые в истории страны казахстанцы сами "назначили" акимов. Кандидатами могли стать представители зарегистрированных партий и самовыдвиженцы, которым требовалось набрать не менее 1% подписей односельчан. При избрании срок полномочий акима остался прежним – четыре года.



Также граждане могли и проголосовать против всех кандидатов, потому что в бюллетени вернули эту графу. Причем по инициативе президента, который сказал, что "понятие альтернативных взглядов и голосования против всех должно быть нормальным и для нас".



Журналистов впустили в парламент



В марте 2020 года журналистам из-за пандемии ограничили доступ в здания госорганов. Осенью 2021 в стране улучшилась эпидситуация, были разрешены мероприятия с большим количеством людей, но журналистов все еще не впускали офлайн на заседания Парламента и правительства. Чиновники признались, что рады их видеть.



Я на самом деле очень рад вас видеть, потому что по общению с журналистами тоже соскучился.

Экс-министр экологии Магзум Мирзагалиев



Кстати, в ноябре премьер-министр Аскар Мамин провел встречу с редакторами казахстанских СМИ и ответил на их вопросы.



Назарбаев передал свои полномочия главы Nur Otan



В ноябре состоялось расширенное заседание политического совета партии Nur Otan. Случилась политическая сенсация: председатель партии Нурсултан Назарбаев заявил, что передает свои полномочия президенту Касым-Жомарту Токаеву.



Я стоял у истоков создания нашей партии и возглавляю ее все эти почти 27 лет и знаю, что будет важным, если партию Nur Otan будет возглавлять президент страны, который определяет политику и стратегию. У нас всегда так было, мы это должны тоже решить, опираясь на устав нашей партии. Это важный шаг, на который нужно пойти, чтобы продемонстрировать наше единство. Я всегда все равно остаюсь с вами.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев



30-летие Независимости Казахстана



В 2021 году казахстанцы отметили 30-летие Независимости страны.



16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон "О независимости и государственном суверенитете" Казахстана.



1 декабря 1991 года состоялись первые в истории страны выборы президента, по результатам которых кандидатуру Нурсултана Назарбаева поддержало более 98% избирателей.



10 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев принес присягу избранного народом Первого Президента страны.



В этот же день было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан.



Айтурган Азимжанова