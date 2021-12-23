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|Иракский премьер аль-Казыми призвал вернуться в страну христиан... Скучно.. резать некого
14:36 25.12.2021
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми выступил к призывом ко всем христианам, ранее проживавшим в стране, рассмотреть возможность вернуться в нее и принять участие в ее возрождении.
"Христианам принадлежит заметная роль в Ираке и необходимо поощрять их оставаться в стране", - приводит слова аль-Казыми elnashra.com. Премьер-министр также указал, что определенные силы пытаются ослабить религиозно-культурное разнообразие Ирака, но власти намерены укрепить независимость страны.
До 2003 года в Ираке проживали около 1,5 миллиона христиан, впоследствии их количество сократилось до 250 тысяч. 130 тысяч были насильственно перемещены.
Авторы: ДМИТРИЙ ЕРУСАЛИМСКИЙ