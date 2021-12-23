Институт истории РАН выпустил труд "Советский национальный проект в 1920-1940-е годы: идеология и практика"

14:55 25.12.2021

Вышла книга "Советский национальный проект в 1920-1940-е годы: идеология и практика / Д.А. Аманжолова, К.С. Дроздов, Т.Ю. Красовицкая, В.В. Тихонов"



Советский национальный проект в 1920-1940-е годы: идеология и практика [Текст] / Д.А. Аманжолова, К.С. Дроздов, Т.Ю. Красовицкая, В.В. Тихонов; М.: Новый Хронограф, 2021. 576 с. ISBN 978-5-94881-494-0



Настоящее исследование представляет основанный на достижениях мировой историографии и обширном комплексе опубликованных и новых источников анализ наиболее значимых идеологических и управленческих, культурных и социальных практик, которые привели к оригинальному воплощению большевистского проекта.



Его результаты к середине XX века были далеко не однозначными и до сих пор остаются в центре внимания исследователей истории России.



Авторы анализируют идеологию и практику советского национального проекта, специфику реализации этнополитических оснований советского государства и противоречия межкультурной интеграции общества как совокупность социальных технологий, вырабатывавшихся во многом ситуативно и служивших как текущим задачам, так и стратегическим ориентирам власти в их взаимодействии.



Обращение к разным сферам и направлениям реализации советского национального проекта позволяет представить плюралистические возможности интерпретации и понимания культурно разнообразного в своем содержании и проявлениях общества, приобретавшего усилиями власти разные темпы гражданской консолидации и этнокультурной самореализации.



Для специалистов-историков и широкого круга читателей.