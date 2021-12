Антинаграда "Идиот года" нашла героев: Псаки, Байден, Пелоси

00:26 26.12.2021 The American Spectator (США): второй ежегодный американский конкурс "Идиот года" среди политиков

Президент США Джо Байден

© AP Photo, Patrick Semansky

The American Spectator logoThe American Spectator, США

The American Spectator публикует список номинантов на очередную ежегодную премию "Идиот года". Автор называет громкие имена: Байден, Псаки, Пелоси и обосновывает номинации "псевдо-достижениями" кандидатов. Многие читатели сатирический тон автора поддерживают, а некоторые из них его острые комментарии воспринимают вполне серьезно.

В этом году конкуренция еще более жесткая, чем в прошлом. У нас уже есть 13 номинантов.



Итсу Диас (Itxu Diaz)

Я обожаю закоренелых идиотов. Не знаю, может быть это происходит потому, что я сам являюсь одним из них. Но правда состоит в том, что в течение всего года я упорно слежу за ними, и просто не могу дождаться, когда снова наступит этот особенный день. Да, друзья, после оглушительного успеха церемонии вручения награды "Идиот года - 2020" для меня большая честь пригласить в нынешнем году моих друзей и читателей The American Spectator на второе состязание премии "Идиот года-2021 ". Помните, что в разделе комментариев вы можете проголосовать за вашего любимого идиота или даже предложить новых. Всегда приятно обнаруживать, что, как бы трудно это ни казалось, в жизни всегда есть место для еще одного идиота.



Вот мои предложения на 2021 год:



Энтони Фаучи, худший футуролог в мире



Его "хрустальный шар" еще более неэффективен, чем мое средство для роста волос. Осознавая этот факт, он решил невнятно излагать каждую свою новую теорию в надежде когда-нибудь сделать ее правильной. Но ему в этом не везет. Даже утверждая все, что только можно утверждать по поводу какой-то проблемы, он умудряется ошибаться в 100% случаев, что делает его уникальным экземпляром в истории человечества. Настоящее величайшее достижение нашего поколения будет заключаться не в том, чтобы выжить после коронавируса, а в том, чтобы пережить таких ребят, как Фаучи.



Джен Псаки, умная женщина, но только иногда



Когда репортер EWTN спросил Псаки, почему Байден, который называет себя католиком (я подозреваю, иудейского "разлива"), так радостно поддерживает убийство младенцев, пресс-секретарь презрительно шикнула на репортера, сказав: "Вы никогда не были беременны". Моя первая мысль была - это идеальный аргумент. Я мог бы потребовать, чтобы государство финансировало 100% моей ежедневной нормы пива, и, если Псаки запротестует, мог бы ответить: "Вы никогда не были писателем!". Моя вторая мысль пошла еще дальше: мне кажется ужасно гомофобным с ее стороны намекнуть на то, что журналист никогда не сможет забеременеть просто из-за того незначительного факта, что он мужчина. Как это отстало и по-фашистски!



Джо Байден, дедушка в постоянной прострации



Это трудно, очень трудно, невероятно трудно, чтобы самая важная страна в мире попала в руки самого некомпетентного в мире президента. У меня следующий слоган: Джо Байден бьет рекорды с 1942 года (год рождения нынешнего американского президента - Прим ИноСМИ).



Билл Гейтс, хозяин мясной лавки по соседству



Невозможно не включить в список идиотов того, кто решил вложить свои сбережения в то, чтобы заставить меня перестать есть стейк на косточке в пользу синтетических стейков, которые вам предложат изобретатели голубого экрана.



Антониу Гутерриш, растерявший былой престиж



Действующий генсек ООН в прошлом пользовался определенным авторитетом. Каким-то странным образом этому бывшему португальскому сановнику удавалось вызывать симпатию и у левых, и у правых. Так было до тех пор, пока он не пришел в ООН и не создал глобалистскую повестку дня на период до 2030 года, объединив все самые глупые проблемы нашего века в единую программу, и не начал собирать конференции миллионеров, путешествующих на частных самолетах, чтобы утверждать эти программы, в которых они тратят ваши же деньги, чтобы заставить вас ездить по городам на велосипедах и, ха-ха-ха, спасать нашу планету.



Николас Мадуро, непонятый интеллектуал



Венесуэльский диктатор - целая коробка сюрпризов из-за его изобретательности и невероятного интеллекта. В один из февральских дней уходящего года он представил чудодейственные капли, которые нейтрализуют коронавирус со 100% эффективностью, а на следующий день (на той же неделе) сообщил, что у него была "секретная встреча" с ЦРУ.



Си Цзиньпин, китаец из Китая



Мы по-прежнему страдаем от последствий его неспособности проконтролировать ту ошибку, которая содержалась в пробирках его лаборатории в Ухане. Он вывернулся безнаказанно.



Патрисс Каллорс, борющаяся за бедных, но только чуть-чуть



Марксистская основательница BLM, как выяснилось, испытывает большую склонность, также типично марксистскую, к образу жизни эпатажных нуворишей. И я ее не виню. Но тысячи жертвователей BLM остались с тем же полным ступором на лицах, с которым всегда остаются те, кто восхищается коммунистическими лидерами. Многих из этих разочарований можно было бы избежать, просто прочитав пару книг, но я понимаю, что это слишком многого требует от людей, у которых наиболее развитый нейрон включается только при занятиях деятельностью, требующей более значительных интеллектуальных усилий, чем швыряние камней в окна Макдональдса.



Нэнси Пелоси, попавшая в ловушку времени



Главный положительный момент у этого лидера демократов - ее плохой характер. Иногда мне кажется, что, если бы я был левым, у меня была бы невероятная политическая карьера, потому что каждое утро со сна, пока я не выпью третью чашку кофе, я действительно почти такой же противный, как Нэнси Пелоси каждый раз, когда она выплевывает слово "Трамп". Точно так же, как Билл Мюррей жил в "ловушке 2 февраля", Пелоси оказалась в "ловушке 6 января". Разница в ее случае только в том, что она - сурок.



Джеки Калмс, цензор



Несколько месяцев назад я посвятил статью этой обозревательнице Los Angeles Times. Я восхищаюсь ее способностью решать глубокие проблемы. Ее самым большим открытием в этом году было следующее: лучший способ для демократов остаться у власти навсегда - это уничтожить республиканцев. Гениальный план. Ни разу со времен Архимеда мы не видели такой ослепительной теоремы.



Педро Кастильо, друг террористов



После многих лет опыта работы зоологом, анализирующим политическую жизнь, я пришел к выводу: хуже террориста есть только одно - тот, кто считает себя другом террориста. Так много членов перуанского правительства Кастильо находятся под следствием на предмет их связи с террористической марксистско-ленинской и маоистской бандой Sendero Luminoso, что президента, привыкшего носить большие сомбреро, его соотечественники прозвали Сомбреро Луминосо. Вершина политического юмора. Я выражаю свое почтение этой стране, похищенной идиотами.



Александрия Окасио-Кортес, красивая и богатая



В этом году я также посвятил статью демократке Окасио-Кортес. Она многословна в своей словесной ерунде, и не щадит нас ни на одну из глупостей, которые проносятся в ее голове, дающей отличную пищу для обозревателей, за что я у нее в долгу. Несколько месяцев назад она пошла на роскошный гала-вечер, билет на который стоил 35 000 долларов, в ярком платье с надписью "Налоги - с богатых". С тех пор я не устаю сердечно благодарить ее за ту фотографию, которую я напечатал и повесил в своей гостиной как произведение искусства, которое я назвал "Аллегорией социализма".



Ким Чен Ын - пропавший без вести



Я включил его в этот список идиотов, чтобы просто посмотреть, сможет ли кто-нибудь помочь ответить на вопрос о единственном лидере коммунистов, который выглядит как пельмень: жив ли он?



_________________________________________________________________________________



Итсу Диас - испанский журналист, политический сатирик и писатель. Написал девять книг на самые разные темы, от политики до искусственного интеллекта. Он пишет статьи в The Daily Beast, The Daily Caller, National Review, American Conservative и Diario Las Américas в США, а также ведет популярные колонки в нескольких испанских журналах и газетах. Являлся советником Министерства образования, культуры и спорта Испании.



Комментарии читателей The Spectator



PeteVinoEsq



О нет, Байден уже забросил куда-то свой старый Кубок.



Bridge



Эта Псаки, хотя и непреднамеренно, резюмировала всю демократическую алогичную философию "за выбор" в нескольких словах. Вот они: ты никогда не был беременным… так что ЗАТКНИСЬ! И это самое лучшее, что есть у нее и таких же, как она. При этом они даже не дают себе труд подумать о том, что в лагере сторонников выбора "за жизнь" состоят миллионы матерей. Ведь их так удобно игнорировать, потому что они - предатели правящего дела.



Todd Hyatt



Уважаемый сеньор Диас!



Вы правы: это многолюдное состязание, конкуренция жесткая, гонка бешеная.



Тем не менее, в конечном итоге я должен отдать пальму первенства Фаучи, этому стержню разрушения Соединенных Штатов и западной цивилизации. Его абсолютная и совершенная глупость и злоба разрушили жизни сотен миллионов нынешних и будущих.



Джен Псаки с ее бесконечной способностью к лживости и снисходительности, занимает второе место. Но Псаки - рупор или проводник зла. Фаучи - его виновник.



То, что каждый из них, как и их босс-тупица, совершенно бессмысленен, только делает их еще более опасными. Пострадают целые поколения нерожденных американцев, лишенных жизни в результате высокомерия этих миллионов монстров и их приспешников.



Я верю в дух Рождества, сеньор Диас, хотя бы потому, что ничто в этом мире не внушает веры, надежды, или любви. Вместо этого у нас есть собранная вами галерея негодяев. Когда придет время, я покину этот их мир без сожаления и колебаний. Однако у моих потомков пока такого роскошного выбора не будет.



Sam Topeka



Отличный список номинантов! Я бы только убрал из него двоих. Байден не может претендовать на премию "Идиот года", потому много лет назад он поместил себя в "Зал идиотской славы".



А вот Си Цзиньпин совсем не идиот. Он приобретает глобальную гегемонию всего за 10% от ее реальной стоимости.



Mookie Bauer Mookisha



Хочу внести пояснение. Называть Байдена идиотом ни в коей мере не подразумевает нанесение обиды настоящим идиотам!



g123tb12345d



Пелоси - "бабушка с сардонической улыбкой", причина которой - тривиальный спазм лицевых мышц.



Leszek C



Сначала вы должны дать определение номинации "идиот", мистер Диас. Большинство из перечисленных вами идиотов просто имеют цели, отличные от заявленных, что на самом деле делает их весьма успешными личностями. Например, та же госпожа Александрия Окасио-Кортес которая, несомненно, представляет собой просто удивительное интеллектуальное болото, добралась-таки до Конгресса и обеспечила свое будущее. Ведь там она действительно кого-то представляет. Ее электорат - те полные идиоты, которых ей удалось использовать. Или госпожа Пелоси - для всех, кто хочет это видеть, совершенно очевидно, что она заботится только о благополучии своего семейного клана Пелоси, а судьба Америки даже отдаленно не занимает ни секунды в ее голове. Она является просто своеобразным "мини-Мадуро", который делает то же самое что она, только более эффективно: у него лично все в порядке, хотя его страна уже в мусорном бачке.



Raphael Avital



Дорогой мистер Диас! Ваше предложение ограничить наши предложения по кандидатурам еще одним идиотом на выбор абсолютно нереалистично. Просто потому, что идиотов слишком много!



oozlefinch



Я думаю, номинантов на премию "Идиот года" столько, что пальцев всех рук и ног не хватит для того, чтобы всех их перечислить. Но один занял свое место очень прочно - это "Сонливое Президентство Байдена", принесшее нам инфляцию и все те беды, которые мы сейчас испытываем.



А разве есть еще какой-нибудь кандидат на второе место?



Оригинал публикации: 2nd Edition of the Idiot of the Year AwardsОпубликовано 18/12/2021 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640467560

