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|Все - свои. Сын Кырпремьера Жапарова женился на дочери экс-спикера Жээнбекова (она же - племянница экс-президента)
07:59 26.12.2021
26 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Горько! Асылбек Жээнбеков выдал замуж дочь за сына Акылбека Жапарова
Экс-спикер Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков выдает замуж свою дочь Бегимай за сына председателя кабинета министров Акылбека Жапарова Максата. Об этом 24.kg сообщили в окружении нардепа.
По данным друзей, кыз узатуу (проводы невесты) прошли вчера. Брат бывшего президента страны не стал арендовать тойкану, а провел торжество дома - в своей квартире, расположенной в одном из столичных микрорайонов.
Пикантность ситуации в том, что сам Асылбек Жээнбеков проходит обвиняемым по делу "Кумтора". Он был задержан в июне 2021 года. Ранее в парламент поступило представление генпрокурора Курманкула Зулушева о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова и Бакытбека Жетигенова. Однако парламент отказал надзорному органу в привлечении коллег к уголовной ответственности.
9 декабря Первомайский районный суд отменил ему арест и освободил. Тем не менее бывший глава парламента остается обвиняемым.
Именно будущий родственник опального Жээнбекова Акылбек Жапаров стал инициатором тотальной проверки "Кумтора" и введения на руднике внешнего управления. С его подачи ГКНБ начал изучение законности заключенных по "Кумтору" соглашений. В результате десятки известных политиков и депутатов оказались за решеткой. Расследование продолжается по сей день.
Глава кабмина вчера лично приехал на торжество.