Клан Бжезинских приступает к балканизации СНГ, - А.Игнатьев

08:33 26.12.2021 АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 25.12.2021 |

Все Бжезинские исходят из того, что Россия не сможет восстановить свой державный статус без Украины



В ночь на 18 декабря Сенат США одобрил назначение Марка Бжезинского – сына бывшего помощника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского на должность главы американской дипмиссии в Польше.



Марк Бжезинский.



В постсоветской истории это событие имеет символическое значение. Особенно учитывая, что в текущем году Бжезинского-младшего назначают на должность посла в Польше второй раз. Летом правительство Польши отказалось выдать ему агреман, чем, по мнению западных СМИ, выставило себя на посмешище. Варшава потребовала, чтобы представитель Вашингтона сначала отказался от польского гражданства, которого у него нет. Поляки же заявили, что родившийся в 1928 году в Варшаве Збигнев Бжезинский имел польское гражданство и с точки зрения законов Польши его сын также является ее гражданином. А поскольку гражданин Польши не может быть послом другого государства в своей стране, Марку Бжезинскому предложили обратиться к президенту Анджею Дуде с просьбой лишить его польского гражданства. Марк Бжезинский-младший, который уже был послом США в Швеции, в свою очередь отказался просить о чем-либо президента Польши.



Подоплека этой истории, по данным шведских журналистов, заключается в охлаждении отношений Варшавы и Вашингтона после появления в Белом доме Д. Байдена. Якобы "новый президент США не стал, как Трамп, закрывать глаза на нарушения в области демократии, свободы слова, прав ЛГБТ и на ограничения независимости правовой системы в Польше, поэтому сейчас прохладные отношения грозят перейти в стадию глубокой заморозки".



Дипломатические отношения США и Польши получат новый импульс



Однако, судя по решению Сената США, ситуация на границах с Украиной и Белоруссией настолько "разогрета", что даже озабоченность "правами ЛГБТ" отошла на второй план. Вашингтону крайне важно, чтобы в Варшаве срочно оказался не просто профессионал, а потомственный русофоб, сторонник украинского неонацизма, специалист по балканизации и постсоветскому пространству в одном лице. И лучшей кандидатуры чем женатый на "щирой украинке" Наталье Лопатнюк Марк Бжезинский, в данном случае не найти.



В 1999-2001 гг. он занимал при президенте Клинтоне в Совете национальной безопасности США должность директора по России, Евразии и Балканам (в т.ч. обосновывал бомбежки Югославии). В 2011-2015 гг. при президенте США Бараке Обаме, который в свое время начал путь в большую политику как студент, опекаемый непосредственно Збигневом Бжезинским, Марк был послом США в Швеции, где выстраивал архитектуру "Восточного партнерства", а также опекал чеченских террористов и их медиаресурсы, действовавшие через Финляндию.



Збигнев Бжезинский.



Збигнев Бжезинский. Фото: artstation.com



Несколько слов о наследствености. Отец Марка – Збигнев Бжезинский – один из идеологов однополярного мира, смог в свое время добиться активной позиции римского папы Иоанна Павла II, поляка по происхождению (в миру Кароль Войтыла), объявившего совместный с Соединенными Штатами и НАТО "крестовый поход против коммунизма" (Советской России). Результатами действий этого тандема стали уничтожение Варшавского договора, волна "бархатных революций" Восточной Европе, победа польской "Солидарности", т.н. общенациональный Круглый стол переговоров (с прозападной оппозицией), отставка правительства В. Ярузельского, крах ПОРП, нейтрализация польских силовых структур, избрание президентом Леха Валенсы…



Дед Марка у нас менее известен, чем отец. И совершенно незаслуженно. Высокопоставленный дипломат межвоенного режима пилсудчиков Тадеуш Бжезинский (1896-1990) был активнейшим проводником "прометеистской" политики Польши как союзника гитлеровской Германии, поддерживал нацистов и во многом влиял на внешнеполитическую деятельность Варшавы в 1930-х годах. Работая в 1931-1935 гг. в Германии периода расцвета нацизма (в Лейпциге в посольстве Второй Речи Посполитой), Бжезинский-дед сделал все, что мог, для союза Польши с нацистами. Его вклад в заключение 26 января 1934 года германо-польского пакта "О дружбе и ненападении", ставшего апофеозом рождения нацистской Германии, неоценим. Этот договор между режимами Пилсудского и Гитлера опередил Договор о ненападении между СССР и Германией ("пакт Молотова-Риббентропа") на 5 лет и был первым международным договором гитлеровского режима, узаконившим нацизм в глазах Запада.



Тадеуш Бжезинский, 1932. Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe



Тадеуш Бжезинский, 1932. Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe



Чуть позже, став консулом в СССР (1936-1938), Тадеуш Бжезинский от лица Польши категорически отказался дать гарантию пропуска советских войск для отражения фашистской агрессии и защиты Чехословакии. Так что и в успех Мюнхенского сговора свою лепту он внес. К слову, Тадеуш и его супруга работали в польском консульстве в Харькове, на ул. Ольминского, где и родился Збигнев Бжезинский, записанный ими родившимся в Варшаве.



В 1938 году, после упразднения польского консульства в советской Украине, Тадеуш Бжезинский стал генеральным консулом Польши в Канаде (1938-1945). При этом и в Монреале он был твердо уверен, что будущее его страны – в союзе с гитлеровской Германией. Немецкая оккупация Польши в сентябре 1939 года стала для Бжезинского-старшего трагедией, но в то же время она положила начало заокеанской карьере его сына Збигнева.



После прихода к власти в Польше коммунистов Тадеуш Бжезинский стал "невозвращенцем". И вскоре породнился с кланом другого восточноевропейского русофоба. Это случилось после женитьбы юного Збигнева Бжезинского на скульпторе Эмилии Бенеш (род. 1932), внучатой племяннице премьер-министра Чехословакии Эдварда Бенеша. От этого брака и появились сыновья Ян (род. 1963) и Марк (род. 1965), продолжающие сегодня политику деда и отца.



Збигнев, Ян и Марк Бжезинские



Збигнев, Ян и Марк Бжезинские



Существенный факт: все Бжезинские исходят из того, что Россия не сможет восстановить свой державный статус без Украины. При этом с Украиной их связывают не только вопросы глобальной стратегии. Родовым гнездом шляхетского рода Бжезинских является расположенный в Тернопольской области городок Бережаны (польск. "Бжезаны"). Тадеуш Бжезинский родился и получил образование на Львовщине. За "польскость" этой земли он воевал и против украинских националистов (1918), и против советских интернационалистов (1920). Его сын Збигнев, "неофициально" родившийся в Харькове, официально является якобы единственным неукраинцем – почетным гражданином Львова. Оба внука Ян и Марк успели пожить на территории постсоветской Украины.



Ян Бжезинский побывал и советником правительства Украины. Даже открытый послужной список этого сотрудника американских спецслужб и эксперта по внешней политике и военным делам впечатляет: помощник министра обороны США по Европе и НАТО, награжден орденом за заслуги перед Польшей офицерского класса, наградами военных ведомств Литвы и Латвии, медалью министерства обороны США за выдающиеся заслуги… Владелец и руководитель структуры BRZEZINSKI GROUP, основной вид деятельности – стратегический анализ, разработка и реализация геополитических интересов США. Эта "аналитическая фирма" занимается стратегической разведкой и имеет службу оперативного реагирования, реализующую "мероприятия активного характера"…



В июле 2020 года Ян Бжезинский заявил, что Вашингтон оказывает "недостаточно жесткое" давление на Россию. "На протяжении последних 15 лет ответ Запада, в том числе США, на российскую активность включал в себя ограниченные меры давления, такие как экономические санкции и отправка военных [в Европу вкупе с] недолгосрочной дипломатической изоляцией", - говорил он. По его мнению, такой подход не привел к изменению внешнеполитического курса России "и, вероятно, даже придал ему [президенту Владимиру Путину] храбрости".



Сегодня последовательные "прометеисты" Марк и Ян Бжезинские стремятся "давить" Россию и сражаться с ней до последнего украинца. И так продолжается с самого начала кровопролития в бывшей УССР. Еще до начала вооруженного конфликта в Донбассе Збигнев Бжезинский опубликовал в журнале Politico (2.05.2014) программную статью "Что Обама должен рассказать американцам про Украину". В ней он предложил превратить Украину в постоянную арену городских боев. Подчеркнув, что "украинцы будут сражаться лишь осознавая, что получат помощь от Запада, особенно вооружения, необходимые для организации успешных боев за города".



Синхронно с этим вооружать украинских нацистов призвали и оба сына З. Бжезинского. Марк, курировавший в СНБ США помимо России, Евразии и Балкан еще и НАТО, в апреле 2014 года объяснил европейцам, что рост военных бюджетов теперь можно прикрывать "возникшей угрозой со стороны России". Ян Бжезинский как опытный разведчик выступил в ипостаси советника-представителя нежелательного в России Атлантического совета*** (лоббирующая интересы НАТО организация, созданная в 1961 году) в программной статье в The Washington Post от 24 марта 2014 года "Три способа, которыми НАТО может укрепить безопасность Украины". Затем в передаче телеканала CNN от 14 августа он заявил, что альянс должен оказать Украине поддержку боевой техникой, подготовкой военнослужащих и вооружениями, а также "напомнить русским об Афганистане".



Иначе говоря, сыновья Бжезинского еще до начала боевых действий в Донбассе начали превращать Украину в "новый Афганистан" для русских. О технологии их отец к тому времени рассказал в интервью, прямо заявив о роли в подготовке афганских исламистов ЦРУ США. Заголовки интервью говорят сами за себя: "Как Джимми Картер и я положили начало моджахедам" (How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen // CounterPunch, 15.01.1998), "Я бы сделал это снова" (I’d Do It Again // The American Interest, 1.05.2008). К слову, к тому времени Бжезинский уже сделал нечто подобное на Балканах, сыграв вместе с сыновьями значимую роль в уничтожении Югославии и бомбежках Сербии.



Сегодня, переместившись в Варшаву, поближе к границам Украины и Союзного государства России и Белоруссии, Марк Бжезинский может рассчитывать на целый ряд кровно связанных с ним "прометеев" русофобии. (Белорусские исследователи относят к этой команде и нынешнего посла США в Минске Дж. Фишер, так что "семейный подряд Бжезинских" активизирует свои действия и на белорусском направлении). Все эти люди на генетическом уровне являются проводниками прометеизма (польск. Prometeizm) – идеологии и проекта, лежавших в основе геополитики создателей режима Пилсудского. Цель – ослабление и расчленение Российской империи, затем Советского Союза и России с помощью поддержки националистических движений за независимость нерусских народностей, живущих в пределах исторической России. Прометеизм дополняет идею "Интермариума", или федерации "Междуморье" (польск. Międzymorze) и основывается на т.н. ягеллонской линии польской политики, имеющей якобы 600-летний бэкграунд.



Мэтью Бжезинский



Мэтью Бжезинский



Медийную поддержку прометеизма и его проводников обеспечивают на глобальном уровне влиятельный в определенных кругах специалист по формированию общественного мнения, писатель и журналист The New York Times Мэтью Бжезинский (двоюродный брат) и Мика Бжезинская (родная сестра) – автор и ведущая самых рейтинговых программ NBC (в свое время будучи корреспондентом CBS News, именно она непосредственно способствовала формированию у населения планеты необходимого "хозяевам дискурса" восприятия трагедии в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года), представляющая интересы семьи в ведущих медиакорпорациях США.



Мика Бжезинская



Учитывая политический вес, активность и возможности клана потомственных русофобов Бжезинских в структурах, лоббирующих интересы НАТО, медиакорпорациях, Пентагоне и Госдепе США, можно быть уверенным: все потомки поклонника нацизма Тадеуша Бжезинского уже в ближайшее время готовятся сыграть значимую роль в антироссийской политике Вашингтона, ведущей к кровопролитию в славянской части бывшего СССР. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640496780

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Путин: Я благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к русскому языку

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 22 декабря 2021 года №219

- Сенаторы приняли Закон о полной отмене смертной казни в Казахстане

- Чинить нельзя построить. Часть восьмая

- Проблемы на границе с Китаем: многовекторность Казахстан не спасает - политолог

- "Ак жол" требует ускорения конкретных проектов Центра развития нефтегазового машиностроения, учрежденного крупнейшими иностранными недропользователями РК

- Порог недостаточности

- Крымбек Кушербаев провел очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

- Кадровые перестановки