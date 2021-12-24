Индия стала единой с помощью СССР (история), - Алексей Чичкин

09:53 26.12.2021

Индия стала единой с помощью СССР

60 лет назад были ликвидированы последние европейские колонии на индийской территории

Алексей Чичкин

24.12.2021



К концу декабря 1961 года последний колониальный эксклав на Индостане был ликвидирован: индийские войска вступили в три португальских района на западном побережье полуострова - Гоа, Диу и Даман (почти 4 тыс. кв. км). Эти территории были португальскими еще с 1630-х годов, то есть почти за 200 лет до утверждения британского колониализма на Индостане. Они же стали последними символами присутствия Запада на Индостане, что едва не привело к войне Индии с Пакистаном и Португалией (Советский Союз, подчеркнем, поддержал Дели).



В той ситуации, казалось бы, на стороне Лиссабона должны были выступить союзники по НАТО, но этого не произошло. Почему? Чтобы ответить на этот непростой вопрос, надо вернуться несколько назад.



Напомним, что уже в середине 1950-х Индия стала крупной азиатской державой, и, не в последнюю очередь, - благодаря активному развитию советско-индийского партнерства.



Так, руководство СССР, а затем КНР и администрация США в 1951 году поддержали предложение Дели по организации переговоров по перемирию в Корее. Они начались при индийском посредничестве (на их первом этапе, до начала 1952 года). Это обстоятельство укрепило международный авторитет Индии, вывело ее в ранг региональных держав. К тому же молодому индийскому государству были передан ряд территорий, принадлежавших ранее Франции, - Пондишери, Карайкал и Янаон на Коромандельском берегу, а также Маэ на Малабарском берегу и Чандернагор в Бенгалии (де-юре объединение Французской Индии с Индией произошло лишь в 1963 году, когда французский парламент ратифицировал этот договор). Что было поддержано СССР и КНР.



А вторую половину 1950-х - начало 1960-х гг. вполне можно считать первым периодом укрепления советско-индийского сотрудничества, когда визиты высших руководителей обеих стран были почти ежегодные. И уже тогда советское вооружение стало поступать в Индию, причем эти поставки нарастали с 1961 г.



Помощь СССР также обеспечила индустриализацию страны. Эти и другие факторы в совокупности не позволили союзникам Португалии оказать ей военную помощь в конфликте с Индией. (Первым сигналом такой политики был нейтралитет НАТО в аналогичном конфликте Дели с Парижем в начале 1950-х.)



27 февраля 1950 года индийское правительство предложило Лиссабону начать переговоры о будущем статусе португальских колоний в Индии. Но уже 1 марта правительство Португалии в своей ноте заявило, что "португальские территории на Индостане - это часть португальской метрополии и, следовательно, не подлежат передаче. Индия не имеет прав на эти территории, так как республика Индия не существовала, когда эти территории перешли под португальское управление".



В Дели эту позицию отвергли, и в начале августа 1954 г. индийские войска заняли Дадру и Нагар-Хавели - два меньших по территории района Португальской Индии вблизи более крупных португальских Гоа, Диу и Дамана. Уже тогда Запад не стал поддерживать Португалию. Тем не менее в октябре 1961 г. Лиссабон, поддержанный Исламабадом, отверг предложение Дели о переводе Гоа, Диу и Дамана под индийскую юрисдикцию. Еще и под тем предлогом, что доля индийского населения в этих районах была и остается не более 50%, а преобладающая религия - католицизм.



Индийские же власти называли эту ситуацию следствием колониальной политики. В результате 17-19 декабря 1961 г. индийские войска в рамках операции "Виджай" ("Победа") присоединили три указанных района к Индии. В ходе боевых действий погибло 22 индийских и 30 португальских военных. Большинство европейского и смешанного населения этих районов в 1962-м эмигрировало в Португалию и Пакистан, куда устремилась и преобладающая часть местных мусульман.



Отметим, что именно во второй половине декабря 1961 г. в Индии с официальным визитом находился председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев.



На митинге в Дели он призвал индийцев игнорировать недовольство Запада справедливой акцией народа Индии - "недовольство тех, кто привык душить народы, борющиеся за независимость; тех, кто обогащается путем колониального грабежа". Тогда же предсовмина СССР Н.С. Хрущев направил индийскому премьеру Неру телеграмму, в которой отмечалось, что "все советские люди единодушно поддерживают дружественную Индию, ликвидирующую осколки колониализма на своей территории". А 18 декабря 1961 г. СССР наложил вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую индийское вторжение в португальские районы.



Что касается позиции Пакистана (как известно, давние пакистано-индийские противоречия полностью не преодолены по сей день), то его власти поддерживали Португалию в течение всего периода конфликта, начиная с 1950 года. Позже посол Индии в ООН Б. Закариа на 20-й сессии Генассамблеи ООН (октябрь 1965 г.) заявлял о пакистанском плане оказать военную поддержку Португалии в 1954 и 1961 гг., поскольку "Пакистан - военный союзник Португалии", что косвенно признал посол Португалии в ООН К. Ногейра, выступив на той же сессии. А глава пакистанского МИД З. Бхутто заявил, что "случившееся в португальских районах на Индостане - это яркий пример неприкрытой индийской агрессии". Но советская поддержка действий Индии отрезвила сторонников оказания военной помощи Португалии.



В Лиссабоне, однако, долго не признавали индийского суверенитета над экс-португальскими территориями на Индостане. Только 31 декабря 1974 года был подписан мирный договор между Индией и Португалией, признававший те районы индийскими территориями.



До этого обе страны формально находились в состоянии войны. По некоторым данным, Индия выплатила в середине 1970-х некую компенсацию Португалии, но официального подтверждения этому нет.



Сегодня эти районы - всемирно известные курорты и международные зоны свободной торговли. Там сохраняется большинство памятников португальского периода, который продолжался свыше 400 лет...



Использованные источники



H. Kay, "Salazar and Modern Portugal", New York, "Hawthorn", 1970;



J.A. Lopes, "Estado Português da Índia – Rememoração Pessoa", Lisboa, "Revista Militar", 2007;



"Индия – 10 лет независимости: 1947-1957", М., "Наука", 1958.