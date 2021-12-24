Кызылорда – Учкудук. Казахстан и Узбекистан построят новый автобан за $172 млн

10:06 26.12.2021

Казахстан и Узбекистан построят новый автобан за 172 млн долларов



Казахстан планирует проложить до Узбекистана автодорогу за 75 млрд тенге (172 млн долларов). Об этом LS сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.



По информации ведомства, в декабре представители обеих стран подписали план по строительству автомобильной и железной дороги Кызылорда – Учкудук. Ожидается, что протяженность автотрассы составит 280 км, включая 140 км по территории Казахстана.



В 2024-2025 годы планируется разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО), а с 2025 года начать строительство дороги в течение двух-трех лет.



"Ориентировочная стоимость строительства автомобильной дороги составит 75 млрд тенге, включая затраты в размере 5 млрд тенге на строительство пункта пропуска", - сообщили в МИИР.



По ожиданиям ведомства, этот путь объединит центральноазиатские страны через южные, центральные и северные регионы Казахстана с Россией. Автодорога будет являться частью международного коридора Кызылорда – Жезказган – Павлодар – граница России.



Кроме того, узбекская сторона инициирует строительство новой железнодорожной линии Кызылорда – Учкудук. План совместных действий подписан. Осталось провести экономический анализ для разработки ТЭО.



Вместе с тем это не единственная железнодорожная дорога в планах обеих стран.



Для увеличения туристического потенциала прорабатывается вопрос строительства высокоскоростной магистрали Туркестан – Шымкент – Ташкент в 2021-2024 годы. Этот проект позволит объединить наиболее крупные историко-культурные центры Центральной Азии, увеличит пассажиропоток до 1,9 млн пассажиров в год со скоростью движения 250 км/ч.



Также прорабатывается строительство железнодорожной линий Дарбаза – Мактарал с выходом на узбекские железнодорожные линий протяженностью 115 км. На этот проект в национальном плане предусмотрено 161,8 млрд тенге.