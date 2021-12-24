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|Турки построят в Туркмении "специализированную военную школу"
11:53 26.12.2021
Министерству обороны разрешено заключить с турецкой компанией контракт на проектирование и строительство специализированной военной школы
24.12.2021
В целях совершенствования качества обучения и повышения уровня образовательной подготовки курсантов специализированных военных школ в эпоху могущества и счастья, создания для них соответствующих современным инновационным технологиям условий учебы, а также дальнейшего приумножения красоты архитектурно-градостроительного облика города Ашхабад Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление. Согласно документу Министерству обороны разрешено заключить с турецкой компанией "Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş." контракт на проектирование и строительство с благоустройством прилегающей территории комплекса зданий 1-й специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева на 700 мест вдоль столичного проспекта Бейик Сапармурат Туркменбаши с условием прокладки внешних подводящих инженерных систем водоснабжения и канализации.
Документом предписано начать строительные работы в январе 2022 года и сдать комплекс в августе 2024 года с полной готовностью к эксплуатации.