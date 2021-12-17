Турецко-казахскую группу ТВ-журналистов задержали в Хакассии. Приняли за диверсантов?

11:54 26.12.2021

Задержанная в Хакасии казахстанская журналистка освобождена



Назгуль КЕНЖЕТАЙ и ее коллега нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации.



В российской Хакасии суд отменил постановление в отношении журналистов турецкого издания GZT - казахстанки Назгуль КЕНЖЕТАЙ и Эмина КАРАДЖАКА из Турции, которых задержали 16 декабря, передает "Экспресс К".



Как выяснилось, Назгуль КЕНЖЕТАЙ и ее коллега снимали докфильм о жизни тюркских общин.



"Верховный суд Республики Хакасия при рассмотрении жалобы защитника изменил постановление Абаканского городского суда от 17.12.2021 года в отношении иностранных граждан КЕНЖЕТАЙ Н. (уроженка и гражданка Казахстана) и КАРАДЖАК М. Э. (уроженец и гражданин Турции), указав в качестве формы их выдворения за пределы Российской Федерации контролируемый самостоятельный выезд из РФ", - говорится в постановлении суда.



В суде также пояснили, что основанием для привлечения КЕНЖЕТАЙ и КАРАДЖАКА к административной ответственности стал факт, что они снимали видеосюжеты для дальнейшей их публикации в турецких и казахских СМИ.



При этом они не имели официальной аккредитации иностранного журналиста СМИ в Российской Федерации, чем нарушили режим пребывания на территории РФ, так как заявленная цель въезда была другой - туризм.



Известно, что журналистка Назгуль КЕНЖЕТАЙ живет в Турции. Она является выпускницей факультета журналистики Турецкого университета, сейчас обучается в магистратуре Стамбульского университета.



Ранее брат журналистки, задержанной в России, говорил ЭК, что ее боятся спецслужбы.



ЭК писал о работниках театра, которых задержали полицейские в Алматы, приняв их за представителей оппозиции.