Казахстанские инстазвезды собрались на роскошной свадьбе в Москве (видео)

12:41 26.12.2021

Николай ИВАЩЕНКО



Почти весь цвет отечественного сегмента соцсетей приехал в столицу России, чтобы отпраздновать свадьбу Айданы КАМАЛОВОЙ, дизайнера и модельера.



Замуж Айдана вышла в положении - на фото с ее страницы виден округлившийся животик. Ее избранник Алексей ШУВАЛОВ. Информации о нем немного, но свадьбу пара закатила масштабную: с шоу-программой, изысканными блюдами и даже с казачьим хором, передает "Экспресс К".



Не менее интересны гости торжества. Среди них модель Мадлен (Мадина МАМАДАЛИЕВА), Мария МИЛЛЕР и Нурлан АЛИМХОДЖАЕВ (известен как Nuchi). Все они делились многочисленными фото и видео с торжества, поздравляя молодоженов.



Кстати, беременность не помешала Айдане надеть после официальной части короткое белое платье и пуститься в пляс. Мадлен и Мария МИЛЛЕР же не постеснялись отведать свадебного торта прямо с подноса.







Ранее ЭК писал о роскошном подарке, который Nuchi получил от своего возлюбленного. Также недавно соцсети активно обсуждали свадьбу казашки и нигерийца.