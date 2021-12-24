Умер Десмонд Туту - нобелевский лауреат, епископ, борец с апартеидом негров

13:56 26.12.2021

Москва. 26 декабря. - Южноафриканский англиканский епископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту умер в возрасте 90 лет, сообщает в воскресенье BBC News.



Туту был одним из борцов с апартеидом в ЮАР, за что он и был удостоен Нобелевской премии. В 1985 году он стал первым чернокожим епископом в стране, а в 1986 - первым архиепископом. До 1996 года он служил архиепископом Кейптауна.



Туту умер чуть больше месяца спустя после того, как скончался последний президент ЮАР времен апартеида - Фредерик Виллем де Клерк, руководивший страной с 1989 по 1994 год. После него президентом стал Нельсон Мандела, он занимал пост в 1994-1999 годах.



Туту был посредником в переговорах между Манделой и де Клерком, а после прихода Манделы к власти возглавил комитет, который занимался расследованием случаев нарушения прав человека во время апартеида.