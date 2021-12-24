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Сгниет ли пустующий "Северный поток-2" за полгода
16:32 26.12.2021

Подсчитано, во сколько обойдется "Газпрому" простой "Северного потока-2"
Сгниет ли пустующий российский трубопровод за полгода

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая нитка "Северного потока-2" уже находится под рабочим давлением, а вторую заполнят до конца года. Для европейских покупателей российского газа подобная новость могла бы стать весьма позитивной. Но сертификация российской трубы европейскими регуляторными комиссиями отложена как минимум до середины 2022 года. На вопрос, сохранит ли свою дееспособность до этого времени самый современный морской газопровод, ответил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Странам Старого Света придется готовиться к самой суровой зиме за последние полвека. Как сообщают европейские издания, например, в Германии уже в рождественские каникулы температура может опуститься до минус 30 градусов. Заполненность подземных хранилищ ЕС продолжает оставаться на минимальных отметках за последние десятилетия.

Казалось бы, для безболезненного преодоления морозов европейским странам надо как можно скорее запустить в действие достроенный российский экспортный трубопровод "Северный поток - 2", в который уже закачано топливо. Но пока непреодолимой преградой для этого остается процедура сертификации проекта, обсуждаемая в немецких ведомствах, на которую необходимо получить одобрение со стороны Еврокомиссии.

Между тем, континентальные регуляторы откладывают выдачу окончательно разрешения на работу сырьевого маршрута до лета будущего года, чем создают новый повод для дестабилизации собственного энергетического баланса.

- Получается, пока Брюссель не даст отмашку, самый современный газопровод продолжит гнить на балтийском дне?

- Почему же сразу гнить? Проложенные через акваторию Балтийского моря газопроводы большого диаметра прошли освидетельствование не только со стороны российских, но и зарубежных технических комиссий. Эксперты европейских компаний, участвующих в проекте, не раз давали свое одобрение построенной подводной линии. Морской участок трубы был подвержен множеству эксплуатационных испытаний и полностью готов к работе. Подводные отрезки газопровода обеспечены большим комплексом защитных мер, в частности, облачены в железобетонные кожухи, не позволяющие морской воде наносить им ущерб.

- А насколько безопасен технический газ, закачанный в трубу, или он может создать непредвиденные ситуации для аварий и дорогостоящих ремонтных работ?

- Последний раз в современной истории крупная авария на углеводородных проектах случилась в Мексиканском заливе в 2010 году. Но там взрыв газа произошел на добывающей платформе, а не на газотранспортном участке. "Северный поток - 2" на сегодняшний день является самым современным трубопроводным проектом на планете. В строительство и эксплуатацию трубы вложены миллиарды долларов. Вряд ли участники проекта, в том числе, европейские компании, поставили бы на карту свою репутацию, вложив средства во второсортный проект, грозящий авариями или иными угрозами безопасности. Их инвестиции оправданы, но реализация идеи столкнулась с простоем трубопровода по формальным юридическим причинам.

- Правильно ли я понимаю: закачанный сейчас в СП-2 газ необходим для обеспечения будущей работы трубопроводного маршрута?

- Именно этот газ и является гарантом будущей эксплуатации экспортного маршрута. Газопровод проходит по Балтийской акватории, на участках в несколько десятков метров ниже уровня моря. Отсутствие сырья в трубе способно вызвать большие проблемы в обеспечении будущей эксплуатации проекта, нежели закачка в настоящий момент в пустующие транспортные мощности буферного газа.

Названы сроки ввода в строй обеих ниток газопровода "Северный поток - 2"

Кроме того, можно вспомнить украинскую газотранспортную систему, которая не ремонтируется несколько десятков лет, но все равно предоставляется Киевом в качестве чуть ли самого привлекательного маршрута поставок западносибирских углеводородов в Европу. Украина вкладывает в ремонт собственных транзитных отрезков, построенных еще в 1970-е годы, гроши, и заявляет о полном соответствии своей ГТС требованиям европейской энергетической безопасности. СП-2 достроен в этом году и обладает самыми современными техническими характеристиками. Даже годовой простой новой российской трубы не сможет нанести негативный ущерб ее будущей эксплуатации.

- Однако нужна постоянная диагностика...

- Подобные процедуры, безусловно, будут проводиться, Однако, если проект стоит 10 млрд евро, то можно рассчитывать, что его технологическое обслуживание подразумевает самые разные непредвиденные моменты - как простой, так и аварии. Труба не будет гнить под водой - газовый маршрут будет находиться на "низком старте" для оперативного вывода на полную мощность сразу после решения всех юридических препонов, выставляемых сейчас европейскими регуляторами.

- А европейский сухопутный отрезок СП-2, с помощью которого морская ветка присоединится к конечным потребителям Старого Света, может быть задействована во время простоя главного транспортного маршрута?

- Судя по всему, эти также уже построенные сети пока останутся пустовать. Возможно европейские операторы при участии зарубежных структур "Газпрома" смогут задействовать эти линии для распределения топлива на территории континента, однако такие сделки вряд ли будут отличаться долгосрочным характером и, скорее, станут неким элементом технического обслуживания магистрали.

- Так во сколько же обойдется России, скажем, полугодовой простой СП-2?

- Диапазон может варьироваться от $10 млн до $30 млн. В любом случае, это на два порядка меньше собственно стоимости трубопровода. Правда, такие затраты уже заложены в непредвиденные расходы по проекту. Самый неприятный сюжет заключается в том, что запустив в трубу в эксплуатацию сейчас, при нынешних сверхвысоких ценах ценах, "Газпром" бы смог окупить затраты на создание нового сырьевого маршрута в считанные месяцы. После снижения газовых котировок период окупаемости может занять многие годы.

Николай Макеев

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640525520
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