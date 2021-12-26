 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Давили и давить будут... Американская политика в отношении России не меняется, - В.Прохватилов
16:43 26.12.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 26.12.2021

США продолжают курс на организацию экономической изоляции России от остального мира

Власти Индонезии отказались от приобретения 11 многофункциональных российских истребителей Су-35 из-за нехватки бюджетных средств, сообщает CNN Indonesia. Су-35 относится к самолетам поколения 4++. Этот сверхманевренный истребитель предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям.

"С тяжелым сердцем мы вынуждены отменить планы по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие военной мощи зависит от вопроса бюджетных средств", – заявил начальник штаб ВВС Индонезии маршал Фаджар Прасетьо. Он сообщил, что Индонезия больше не заинтересована в боевых самолетах "Сухой" из-за "затяжного" процесса переговоров с Россией и "из-за страха перед санкциями США в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)".

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что еще Дональд Трамп пообещал ввести санкции против Индонезии в случае сделки с российской стороной. Из-за этого Индонезия отказалась и от сделки с Китаем по покупке патрульных катеров за $200 млн.

В январе 2018 года Индонезия подписала контракт на 11 российских истребителей Су-35 на сумму более $1 млрд. Она планировала приобрести их в обмен на покупку Россией таких товаров, как резина, сырое пальмовое масло, кофе, чай, мебель и специи. В октябре прошло года стало известно, что поставка истребителей задерживается на неопределенный срок по просьбе индонезийских властей, которые опасаются санкций США.

Еще раньше, 3 августа 2017 года Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР ("О противодействии противникам США посредством санкций", CAATSA), который предусматривал ограничения по части сотрудничества вооруженных сил, спецслужб и военно-промышленных комплексов России и США, а также получения российской экономикой, прежде всего энергетическими компаниями, кредитов на Западе. С принятием этого закона США взяли курс, отмечает профессор Валентин Касатонов, "на организацию полной экономической изоляции России от остального мира". CAATSA предполагает введение ограничений (так называемых вторичных санкций) против третьих лиц, в том числе заказчиков российской военной техники. Весной 2018 года в санкционный список попал "Рособоронэкспорт".

Важнейшей частью этой стратегии является выдавливание российских оружейников с мирового рынка.

Впервые вторичные санкции США ввели в 2018 году против Управления подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, купившего у России истребители Су-35 и комплексы С-400. Минобороны Китая выразило решительный протест по этому поводу. Было заявлено: "Такие действия можно рассматривать как откровенное проявление гегемонизма американской стороны. Вашингтон должен немедленно исправить совершенную ошибку".

США угрожали своим санкциями Индии, пытаясь сорвать контракт на поставку ей российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Однако запугивание не сработало. В 2018 году Москва и Дели подписали контракт на поставку Индии пяти полков С-400.

США оказали сильнейшее давление на Египет, чтобы сорвать контракт на закупки Су-35, но власти Египта проигнорировали угрозы США. По некоторым данным, поставки российских истребителей в Египет уже начались.

Не помог санкционный шантаж США и в случае с покупкой Турцией российских С-400. В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400, в 2019 году поставки С-400 Турции на сумму $2,5 млрд были выполнены. Эта сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением санкций, и в декабре 2020 года американские санкции против Турции были введены. Тем не менее президент Турции Реджет Тайип Эрдоган в августе 2021 года заявил, что Турция готова приобрести у России вторую партию ЗРК С-400.

7 сентября 2021 года США ограничили "постоянный импорт" в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России через отказ в предоставлении американским импортерам новых лицензий на ввоз этой продукции. Россия является крупнейшим поставщиков патронов для гражданского оружия в США. Российские патроны обеспечивают порядка 4% всего американского рынка огнестрельных боеприпасов с учетом собственного производства США (около 9,7 млрд патронов), сообщил порталу The Firearms Blog экономист консалтинговой компании Small Arms Analytics & Forecasting Юрген Брауэр. По данным компании, в 2020 году американские импортеры завезли более 765 млн патронов из России.

Подобной политикой Вашингтон целенаправленно сужает пространство для российских экспортеров на мировом рынке вооружений. По данным SIPRI, за последние 10 лет доля экспорта российских вооружений сократилась с 27% до 21% мирового экспорта, а доля США увеличилась с 30% до 36%.

При этом в Вашингтоне продолжают искать все новые пути изгнания российского оружия с рынков. В октябре 2021 года Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service) подготовила доклад об экспорте российского вооружения. По мнению автора документа, военного аналитика Эндрю Боуэна, конгрессменам стоит обсудить, какие шаги еще может предпринять Вашингтон, чтобы снизить интерес к оружию России. В докладе предлагается выяснить, какие способы, кроме санкций, помогут усилить давление на российскую оборонную промышленность и будут способствовать ее изоляции.

В то же время в окладе признается, что санкционное давление может подорвать политические цели США, вызвав негативную реакцию со стороны стран-импортеров. Санкции могут возыметь обратный эффект и подтолкнуть другие государства к сближению с Россией.

Источник - fondsk.ru
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