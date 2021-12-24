 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"30 лет мы продавали газ за рубеж, но прибыль не получили", - удивляется Шавкат Мирзиеев
16:49 26.12.2021

"30 лет мы продавали газ за рубеж, но прибыль не получили": Шавкат Мирзиеев на заводе GTL
Открытие завода Uzbekistan GTL в Кашкадарье позволит удовлетворить внутренний спрос страны на нефтепродукты, в частности, на дизельное топливо и керосин, а также на сжиженный природный газ.

Фото: Пресс-служба президента
25 декабря в Кашкадарьинской области откроется завод Uzbekistan GTL по производству синтетического жидкого топлива. Новый завод будет обеспечивать внутренний спрос страны на нефтепродукты, в частности, на дизельное топливо и керосин, а также на сжиженный природный газ. Также есть возможность экспортировать производимую здесь продукцию высокого качества.

Как сообщает корреспондент Kun.uz, ​​на место прибыл президент Шавкат Мирзиеев и начались официальные встречи.

"Такие предприятия строятся только за счет инвестиций. Это предприятие запускается, и сейчас самое главное, чтобы наши люди чувствовали от него пользу. Мы столько лет продавали газ, но прибыли не видели. Мы сделаем дополнительную стоимость, установив на таких заводах мощную переработку", - сказал глава государства.

По своему масштабу завод по производству синтетического жидкого топлива UzGTL является одним из крупнейших инвестиционных проектов не только в Узбекистане, но и в странах СНГ. Проект нацелен на расширение мощности Узбекистана по глубокой переработке природного газа, кардинальное сокращение импорта углеводородного сырья, а также укрепление энергетической независимости республики.

C вводом завода в эксплуатацию ежегодно на внутренний рынок республики будет поставляться до 1,5 млн тонн высококачественных и экологически чистых нефтепродуктов.

Строительно-монтажные работы в рамках контракта выполняет консорциум компаний Hyundai Engineering Co. Ltd., Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd. (Республика Корея) и Enter Engineering Pte. Ltd. (Сингапур).

Источник - kun.uz
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