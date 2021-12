"30 лет мы продавали газ за рубеж, но прибыль не получили", - удивляется Шавкат Мирзиеев

16:49 26.12.2021

Открытие завода Uzbekistan GTL в Кашкадарье позволит удовлетворить внутренний спрос страны на нефтепродукты, в частности, на дизельное топливо и керосин, а также на сжиженный природный газ.



Фото: Пресс-служба президента

25 декабря в Кашкадарьинской области откроется завод Uzbekistan GTL по производству синтетического жидкого топлива. Новый завод будет обеспечивать внутренний спрос страны на нефтепродукты, в частности, на дизельное топливо и керосин, а также на сжиженный природный газ. Также есть возможность экспортировать производимую здесь продукцию высокого качества.



Как сообщает корреспондент Kun.uz, ​​на место прибыл президент Шавкат Мирзиеев и начались официальные встречи.



"Такие предприятия строятся только за счет инвестиций. Это предприятие запускается, и сейчас самое главное, чтобы наши люди чувствовали от него пользу. Мы столько лет продавали газ, но прибыли не видели. Мы сделаем дополнительную стоимость, установив на таких заводах мощную переработку", - сказал глава государства.



По своему масштабу завод по производству синтетического жидкого топлива UzGTL является одним из крупнейших инвестиционных проектов не только в Узбекистане, но и в странах СНГ. Проект нацелен на расширение мощности Узбекистана по глубокой переработке природного газа, кардинальное сокращение импорта углеводородного сырья, а также укрепление энергетической независимости республики.



C вводом завода в эксплуатацию ежегодно на внутренний рынок республики будет поставляться до 1,5 млн тонн высококачественных и экологически чистых нефтепродуктов.



Строительно-монтажные работы в рамках контракта выполняет консорциум компаний Hyundai Engineering Co. Ltd., Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd. (Республика Корея) и Enter Engineering Pte. Ltd. (Сингапур).