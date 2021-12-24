Жизнь удалась! 19-летняя внучка Ельцина отдыхает на Карибах с футболистом Смоловым

20:54 26.12.2021

19-летняя внучка Ельцина улетела на Карибы с футболистом Смоловым

19-летняя Мария Юмашева перестала скрывать роман с 31-летним футболистом Федором Смоловым. В инстаграме внучка первого президента России Бориса Ельцина разместила романтичные фото избранника, сделанные во время отдыха на острове Сен-Бартс в Карибском бассейне.



Влюбленные отправились на виллу родителей Марии и наслаждаются совместным отдыхом: загорают на пляже, купаются и пробуют местную кухню. Футболист и внучка Ельцина уже в третий раз здесь встретят Новый год.



Впервые слухи о романе Смолова и Юмашевой появились в сети в 2019 году. Хотя в 2020 году Федор подтвердил отношения с Марией и даже спровоцировал слухи о помолвке, брат девушки опроверг эти предположения. После этого Смолов не только перестал размещать совместные фото с Юмашевой, но и удалил прежние, поэтому поклонники пары решили, что влюбленные расстались.



Федор ранее состоял в отношениях с моделью Викторией Лопыревой.



Мария - дочь наследницы Бориса Ельцина Татьяны и бизнесмена Валентина Юмашева. Внучка первого президента РФ родилась в Лондоне, жила в Австрии, окончила элитную австрийскую школу Theresianum. Мария в совершенстве владеет английским, немецким и французским языками, занималась балетом и музыкой, увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой.