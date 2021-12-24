В Узбекистане зарегистрировали ООО "Вторая жена замминистра"

00:14 27.12.2021

В социальных сетях распространилась информация о том, что в республике зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью "Вторая жена замминистра". Руководителем фирмы оказалась актриса Мадина Эшонкулова. Ранее она и ее младший брат оказали препятствия действиям сотрудников ОВД и подняли скандал.



На официальном сайте Государственного комета по статистике действительно можно найти эту фирму. ООО основала актриса Мадина Эшонкулова.



Напомним, 30 июля во время специального рейда, который был организован напротив здания университета Мировых языков на улице МКАД Учтепинского района, инспектор ДПС подал знак остановиться водителю транспортного средства Nexia-3. Водитель проигнорировал законные требования инспектора и продолжил движение. В результате предпринятых мер транспортное средство было остановлено на пересечении улиц МКАД и Фархадская.



Во время проверки транспортного средства инспектором ДПС, водитель - Э. М. (1996 года рождения) не смогла предоставить необходимые документы кроме техпаспорта.



"Я вторая жена замминистра. Сейчас позвоню, вот увидите", - сказала она.



Пытаясь избежать ответственности, Э. М. и ее младший брат Э. У. (1999 года рождения) оказывали препятствия действиям сотрудников ОВД и подняли скандал.



"В отношении вышеназванных граждан были оформлены административные протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административном наказании. Транспортное средство было помещено на штрафплощадку, мера наказания в отношении правонарушителей будет избрана судом", - говорится в сообщении.



В ходе проверки также выяснилось, что 25-летняя женщина-водитель не имеет отношения ни к какому заместителю министра.



Позже стало известно, что назвавшая себя второй женой замминистра девушка оказалась актрисой Мадиной Эшонкуловой.



Как сообщили в пресс-службе Агентства государственных услуг, согласно статье 33 закона "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности", субъект предпринимательской деятельности - юридическое лицо имеет право на фирменное наименование, которое указывается в его учредительных документах.



В законе "О фирменных наименованиях" говорится, что фирменное наименование не должно содержать:



- официальное название государства, сокращенное или полное наименование международной, межправительственной или негосударственной некоммерческой организации;



- полное или сокращенное имя исторической или известной личности в Республике Узбекистан без разрешения, выдаваемого в установленном порядке;



- обозначений, ложных или способных ввести в заблуждение потребителя относительно обладателя фирменного наименования, предмета деятельности или страны его происхождения;



- обозначений, противоречащих интересам общества, принципам гуманности и морали.



Согласно данным Агентства государственных услуг, наименования предприятий, которые вызвали дискуссию, были изменены в установленном порядке по согласованию с предпринимателями.



"В свою очередь, мы просим предпринимателей строго соблюдать требования законодательства при выборе названия для своей компании или при его изменении", - заключили в пресс-службе.