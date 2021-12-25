Джо Байден идет на второй старческий. Только здоровье может помешать президенту США баллотироваться в 2024 году

00:26 27.12.2021

Президент США Джо Байден решительно настроен на участие в выборах-2024 и на победу по итогам голосования. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC. Перед президентом сейчас стоит немало внутриполитических и экономических проблем, что сказывается на рейтинге: по последним данным, только 41% американцев одобряет работу главы Белого дома. Однако господин Байден уверен: помешать его участию в предвыборной гонке могут только гипотетические проблемы со здоровьем. Электоральные перспективы главного потенциального соперника Джо Байдена - экс-президента Дональда Трампа пока не столь однозначны.



К концу 2021 года президент США Джо Байден всерьез задумался о выдвижении на второй срок в 2024 году и твердо решил баллотироваться, если, конечно, позволит здоровье

К концу 2021 года президент США Джо Байден всерьез задумался о выдвижении на второй срок в 2024 году и твердо решил баллотироваться, если, конечно, позволит здоровье



Фото: Reuters



Президент США Джо Байден утверждает: единственный вариант, при котором он не станет баллотироваться на второй срок в 2024 году,- это серьезные проблемы со здоровьем. В ответ на вопрос журналиста телеканала ABC, по-прежнему ли господин Байден намерен участвовать в гонке, американский лидер сказал:



"Да, но послушай, я верю в судьбу. Судьба вмешивалась в мою жизнь множество раз. Если я буду здоров, а я здоров, тогда я действительно пойду снова на выборы".



На уточняющий вопрос о готовности вновь встретиться один на один со своим предшественником, господин Байден ответил: "Конечно, почему мне не идти на выборы, если на них пойдет Дональд Трамп?"



Несмотря на потенциальное соперничество в 2024 году, на днях два непримиримых оппонента обменялись любезностями. Американский президент в своей речи, посвященной борьбе с новым штаммом коронавируса, отдал должное администрации Дональда Трампа в части создания вакцин. "Благодаря предыдущей администрации и нашему научному сообществу Америка стала одной из первых стран, получивших вакцину",- заявил господин Байден. На это господин Трамп в интервью телеканалу FoxNews заявил, что теперь ему "немного сложно быть чрезмерно критичным (в отношении Джо Байдена.- "Ъ")".



Тем временем критика со стороны Дональда Трампа - это сейчас вряд ли главная проблема для президента США. Его рейтинг продолжает неумолимо падать. Согласно недавнему исследованию общественного мнения от NPR, PBS NewsHour и Marist College, только 41% американцев одобряет работу господина Байдена. Это на 20 процентных пунктов ниже, чем в начале его президентства.



Еще большее беспокойство вызывает то, что поддержка главы Белого дома среди независимых избирателей упала на восемь пунктов всего за одну неделю: сейчас президента поддерживают всего 29% таких избирателей, а ведь именно они решают исход выборов.



Это вызывает беспокойство у многих представителей Демократической партии, которых в ноябре будущего года будут ждать промежуточные выборы в Конгресс.



Директор Института исследования общественного мнения Marist College Ли Майрингофф заявил PBS: такие плохие результаты объясняются приближением инфляции к 40-летнему максимуму, появлением штамма "омикрон", который угрожает усугубить ситуацию с коронавирусом, а также тем, что экономическая повестка господина Байдена буксует в Конгрессе. "Кроме того, Байдена критикуют из-за отсутствия у него лидерских качеств",- добавил господин Майрингофф.



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Тем не менее если сравнивать с Дональдом Трампом, то позиции господина Байдена пока сильнее. Согласно данным агрегатора предвыборных опросов RealClearPolitics, нынешний глава Белого дома опережает Дональда Трампа на 4,5 процентного пункта. Если бы выборы состоялись сегодня, то за нынешнего президента проголосовало бы более 51% респондентов.



Адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Майкл Эдвардс в беседе с "Ъ" выразил уверенность в том, что "президент Байден станет кандидатом от Демократической партии в 2024 году". "Он вряд ли уйдет с этой позиции, когда у него останется столько недоделанных дел. Отказываться от борьбы просто не в его природе",- отметил эксперт. По его словам, вряд ли Демократическая партия представит кандидатуры, которые смогут составить нынешнему президенту сколь-либо серьезную конкуренцию. Кроме того, добавил господин Эдвардс, "ни у одного действующего президента-демократа не было ни одного серьезного вызова на праймериз в современной американской истории". Перспективы же Дональда Трампа, как считает собеседник "Ъ", во многом прояснятся только после выборов в Конгресс, которые пройдут 8 ноября 2022 года.



Екатерина Мур, Вашингтон

25.12.21