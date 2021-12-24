 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 26.12.2021
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Суббота, 25.12.2021
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Пятница, 24.12.2021
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Российское гражданство в 2021 году получили 667.000 иностранцев
00:46 27.12.2021

Количество иностранных граждан, получивших российское гражданство за 11 месяцев текущего года, составило 667 939 человек, что почти на 105 тысяч больше аналогичного периода прошлого года. Это следует из сводки МВД по миграционной ситуации, с которой ознакомился ТАСС.

"За январь - ноябрь 2021 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, - 667 тыс. 939", - сказано в материалах. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 563 342 человека.

По данным МВД, также увеличилось число поставленных на миграционный учет иностранцев. Так, если за 11 месяцев 2020 года их было 8 млн 983 тыс. 944 человека, то в текущем - 11 млн 895 тыс. 887. Вместе с тем в Россию стали меньше въезжать иностранцы из визовых стран. "За январь - ноябрь 2021 года оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства - 183 тыс. 157", - отмечается в сводке. При этом за аналогичный период 2020 года этот показатель составлял более 206 тыс.

В конце сентября начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявляла, что запрос на получение российского гражданства растет. По ее словам, значительную часть среди желающих получить российское гражданство составляют граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Источник - eadaily.com
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