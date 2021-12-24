Проблемы на границе с Китаем: многовекторность Казахстан не спасает, - Д.Ашимбаев

00:57 27.12.2021

Проблемы на границе с Китаем: многовекторность Казахстан не спасает - политолог

Северный сосед хочет от нас более яркой демонстрации приверженности внешнему курсу межнационального согласия и стабильности в республике, а также отсутствия резких движений в языковой сфере



Татьяна Киселева, 365info.kz, 23 декабря



Решить проблему задержки грузов на казахстано-китайской границе может только диалог на уровне глав государств.

Китай снизил скорости пропуска товарных транспортов, следующих из КНР в Казахстан. Как результат - на границе двух стран вот уже несколько месяцев пробки. Автомобильные караваны и железнодорожные составы проходят таможню с большим опозданием. Казахстан даже направил Китаю ноту. Это уже четвертое дипломатическое письмо в попытке решить проблему.

Китайская сторона объясняет эти меры ухудшением ковидной обстановки и необходимостью двойной и даже тройной очистки поступающих грузов.

Коллапс приводит к тому, что предприятия несут прямые убытки, срываются договоры, накладываются штрафы. Только по официальной информации обратившихся компаний, их убытки варьируются от нескольких десятков миллионов до миллиарда тенге.

В ноябре 2021 года наши страны договорились о последовательном увеличении пропускной способности на автомобильных и железнодорожных пунктах. Количество грузовых поездов, которые может принять КНР, увеличилось до 11, тогда как ранее пропускали только 8 поездов в сутки. Но этого оказалось недостаточно. Пробки на границе не исчезли, проблема в корне не решена. Почему?



Политические мотивы

Политолог Данияр Ашимбаев отмечает, что изначально множество казахстанских транзитных проектов замышлялось под китайский экспорт в Европу. Вместе с тем, по его мнению, ситуация на границе становится, мягко говоря, странной. И объяснить ее чисто эпидемиологическими соображениями уже невозможно

- Мы видим, что у нас при необходимости санитарные режимы очень легко меняются в ту или иную сторону, если очень надо. Яркий пример: Новый год нельзя проводить, а День Независимости можно. Поэтому нынешние проблемы с грузоперевозками - результат либо коммерческого, либо политического спора.

Трафик китайской продукции через границу - это огромные деньги. Как белые, так серые и черные. Вспомним многочисленные скандалы на той же хоргосской таможне. Если вопрос касается распределения финансовых потоков, связанных с экспортом и транзитом китайских грузов, это очень странно.

Потому что Китай достаточно крупная держава, чтобы выяснять отношения на таком уровне, как например бывало в отношениях Казахстана и Кыргызстана. Тем не менее я прихожу к выводу, что решение о понижении пропускной способности - политическое

А значит, у Казахстана с Поднебесной большие дипломатические и политические проблемы. Очевидно, Китай не совсем понимает новые формы политики многовекторности, которая реализуется в Казахстане. А значит, ни по линии Министерства торговли, ни по линии Министерства индустрии, которое отвечает за транспорт, ни по линии МИДа каких-либо договоренностей добиться не удалось, - рассказывает он.



Причем тут Синьцзян?

По мнению политолога, давление Китая прежде всего связано с тем, что Казахстан не выразил ему явной поддержки в вопросе так называемых "концлагерей" в Синцзяне, где живут люди, исповедующие ислам, в том числе уйгуры и казахи.

Токаев два года назад заявлял, что все это внутренние дела Китая, а шумиха вокруг - часть торговой войны между Китаем и США. И добавлял, что Казахстан не должен становиться территорией так называемого глобального антикитайского фронта и влезать в этот конфликт:

- Казахстан не проявил ожидаемой твердости, какую ожидал от него Китай. Приоритет двусторонних отношений в этой сфере для них, возможно, не был сильно подтвержден. Помимо этого, вероятно, передел на казахстанском энергорынке, который планируется, затрагивает и интересы Китая. Возможно, не были достигнуты какие-то договоренности в вопросах стратегического сотрудничества в экономике и политической сфере. И это отражается на вопросах транзита, с которого строится бюджет, а многие чиновники неплохо кормятся, - отмечает он.



Проблемы не только с Китаем

По мнению Ашимбаева, ситуация с грузоперевозками должна быть отрегулирована на уровне глав государств. Иначе, возможно, она выльется в какие-то другие формы.

- У нас и с Россией напряженность сейчас растет. Мы видим, что серьезно изменилась и тональность российских заявлений.

Впервые за много лет российские власти практически вслух говорят об этнических и языковых проблемах в Казахстане, тем самым намекая, что руководство республики, возможно, не контролирует ситуацию в этих сферах

И хотя Токаев заявил о нетерпимости к "пещерному национализму" - это все для них слова.

Отдельные высказывания по отдельным эпизодам не демонстрируют для России системности. Северный сосед хочет от нас более яркой демонстрации приверженности внешнему курсу межнационального согласия и стабильности в республике, а также отсутствия резких движений в языковой сфере. Так что с двумя крупнейшими соседями у Казахстана сейчас проблемы.

И Россия, и Китай хотели бы определенных шагов от Казахстана в тех направлениях, где возникают конфликтные зоны

Но внутриполитическая повестка дня становится проблемой для внешнеполитической.

Я не думаю, что отправка нот может принципиально решить проблему. Нужен откровенный диалог Нур-Султана с Пекином и Москвы с Нур-Султаном по выработке мер, которые бы всех устроили. В противном случае мы можем оказаться в серьезной изоляции.



Кроме того, наши интеграционные проекты по линии тюркского мира наталкиваются на чрезмерные амбиции Анкары, которые нас не устраивают. Несмотря на крепкие связи с Ташкентом и Бишкеком, многие принципиальные проблемы не решены и с ними. Узбекистан все больше становится конкурентом Казахстана на региональном рынке. С Бишкеком у нас тоже периодически возникает напряженность.

Во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах заканчивающийся год показал наличие серьезных проблем. Выходит, многовекторность, которой мы на протяжении 30 лет гордились, становится уже неоднозначной, - заключает Данияр Ашимбаев.