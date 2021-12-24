 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экологический кризис: есть ли решение водной проблемы Узбекистана? - министр Хамраев
00:59 27.12.2021

Экологический кризис: есть ли решение водной проблемы Узбекистана? | Интервью с министром

Нехватка воды становится все более серьезной угрозой для Узбекистана. Аналитики считают, что в ближайшие 20 лет страны Центральной Азии столкнутся с острой нехваткой воды.

Какие усилия предпринимаются по смягчению ситуации? Корреспондент Kun.uz взял интервью у министра водного хозяйства Шавката Хамраева.

- Шавкат Рахимович, за последние годы растаяли 35-40% источников льда, снабжавших водой Центральную Азию. И эти процессы из года в год ускоряются. Мы чувствуем нехватку воды каждый день в своей жизни, но не чувствуем мер, принимаемых министерством в этом отношении.

- То, что вы не видите наших действий, не означает, что ничего не делается. 30 ноября в Закон о воде и водопользовании были внесены поправки. Всего за последние 3 года в данной сфере было принято два постановления, три указа президента и четыре постановления Кабмина.

На пресс-конференции мы также отметили, что внедрение водосберегающих технологий и капельного орошения за последние 3 года увеличилось в 9 раз.

В связи с этим упрощается порядок предоставления субсидий фермерам и местным предприятиям, производящим водосберегающие технологии. Эти технологии полностью удовлетворяют не только внутренний, но и экспортный спрос.

Технологии капельного и дождевого орошения сначала применялись в Навоийской области, а недавно аналогичное предприятие было запущено в Хорезмской области. Такие предприятия также работают в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях.

Современные насосы и двигатели теперь полностью производятся у нас.



- Вы говорите о субсидиях, но фермеры утверждают, что условия для получения субсидий по-прежнему сложные и их нынешние условия (фермеров) им не соответствуют. Возможно, следует еще больше облегчить условия получения субсидий?

- Денег никогда никому не бывает много. Даже в нынешней ситуации мы видим много положительных результатов. Мы показываем фермерам, которых не устраивают субсидии, поля этих высокоэффективных фермеров. Мы убеждаем фермеров в том, что это возможно.

Такие технологии позволяют экономить не только воду, но и минеральные удобрения, и труд оросителей. В целом, водосберегающие технологии сокращают обычные затраты на 50 процентов. Урожайность также увеличивается на 10-15 процентов. Повторяю, единственное решение проблемы нехватки воды - это водосберегающие технологии.

- При нехватке воды первый удар ощущают фермер и владелец приусадебного участка. Согласно обращениям в нашу редакцию, большую часть воды на местах забирают фермеры, владельцы приусадебных участков не видят воды. Они жалуются, что не действует закон о водопользовании. Почему вы не можете применять режим водопользования на местном уровне?

- Ваше мнение ошибочно, в некоторых случаях я согласен. Районы, где хозяйства не получают воду, составляют менее 1% в стране. Приведу доказательства, что в 90 процентах случаев мы распределяем воду справедливо. Возможно, есть 4-5 таких случаев, которые обошли вниманием.

Если к нам обратятся эти пострадавшие, мы обязательно изучим и рассмотрим их обращение. Может, кто-то не выкопал оросительную канаву, и поэтому у него нет воды.

- Еще одна причина проблем с водой в Узбекистане заключается в том, что сегодня 50% ее теряется в каналах, прежде чем она попадает на поля. Почему сегодня мы не проявляем активности в бетонировании или прокладке трубопроводов больших каналов?

- Мы достаточно над этим работаем. Например, недавно мы реконструировали большую систему в Хорезмской области. Поезжайте, посмотрите. Благодаря нашей работе, удалось сэкономить 50 процентов воды. В Сурхандарье прокладывают каналы. Также в Фергане. Но не все это произойдет сразу. Это все не делалось столько лет.

В ближайшее время завершится строительство насосной станции в Бозатауском районе. 30 лет назад здесь орошались 3000 гектаров, затем все остановилось. У нас много проектов.

В 2021 году дефицит воды составил 8 миллиардов кубометров. Тем не менее, мы вырастили 3 400 000 тонн хлопка и пшеницы.

Полностью интервью можно посмотреть на видео выше.

Беседовал Ильяс Сафаров,
видео - Азимжон Вохидов.

Источник - kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640555940
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