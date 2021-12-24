 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 27.12.2021
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Суббота, 25.12.2021
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ЦБ России с 2022 г будет контролировать все денежные переводы между физлицами
01:30 27.12.2021

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Банк России с 2022 года начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами, в том числе, личные данные отправителей и получателей, сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.

"Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами​​​. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств", - пишет РБК.

Как сообщил изданию зампред правления "Совкомбанка" Олег Машталяр, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года. Представитель ЦБ, в свою очередь, сообщил, что это делается для оптимизации представления данных банками и получения информации о платежных услугах. Они будут использоваться для анализа рынка по стране в целом и в территориальном разрезе в частности.

По данным издания, в отчет должны быть включены входящие и исходящие переводы денежных средств между физлицами, которые проводятся, в частности, с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации, переводы через системы денежных переводов, например, Western Union, CONTACT.

"К p2p-операциям не относятся перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пояснил ЦБ", - добавляется в сообщении.

Как отмечает РБК со ссылкой на экспертов, данные о денежных переводах нужны ЦБ "для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты".

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640557800
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