Каким будет будущее? Растормаживание энергии, - Сергей Баранов

07:56 27.12.2021 Растормаживание энергии

Идеология будущего и новый социально-экономический уклад России

Сергей Баранов



Мы на пороге новой идеологии, нового вектора развития страны, согласованного, управляемого, планируемого, быстрого и решительного перехода в будущее, к новой своей цивилизационной форме. Наша идеология возможна и продуктивна на этапе следующих 20 лет (2021–2040) лишь как динамический революционный традиционализм. Пассивный консерватизм с пребыванием в прошлом России не подходит.



Новый День

Россия как осевая часть мира и осевая цивилизация



Настоящее, прошлое и будущее России определяется ее осевым положением в географии, истории, духовной структуре мира. Она пребывает в осевом времени, центром которого во внешней канве человеческой истории является явление Иисуса Христа (0‑й год летоисчисления) на Ближнем Востоке. Осевое время как центральный и опорный момент человеческой истории определяется по‑разному: от 5 в. до н.э. до 5 в. н.э., 10 в. до. н.э. - 10 в. н.э. Может быть, осевая эпоха началась с экспансией индоевропейцев в IV тыс. до н.э., к которым восходят и славянские народы, носителей нового типа личности. Но очевидно, что осевое время в истории было не всегда, а сегодняшний мир Запада вышел из осевого времени на линию бесконечного прогресса денежной цивилизации.



Ось проходит через наше общество, его группы и коллективы, через личности людей. Это духовная ось, прежде всего, основывающаяся на цивилизационных поведенческих кодах, на религии, на вере в Бога. Мы, наше духовное "я" находимся Там. Вечная Россия как ось живет в вечности, а как обычное общество она преходяща. Россия - центр мира, наряду с другими центрами, а не периферия.



Роль оси не означает роли метрополии мира, попытки контролировать, подчинять и направлять мировое развитие. Традиционная роль России в мире - роль удерживающего (Катехона), борьба за многополярность как изначально данное разнообразие человеческих типов.



Россия призвана выполнить геополитическую роль объединителя Старого Света по линии восток–запад и север–юг, цивилизаций Востока и цивилизации Запада, развиваясь как самобытная цивилизации.



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Из осевой природы России для нас вытекает необходимость нового, справедливого мироустройства, при котором не будет одного гегемона и одного управляющего центра мира (миропорядка), метрополий и периферии, хотя и будут лидеры и институты постоянного согласования действий стран.



Идеология России - идеология национальная, идеология русского и других народов. Русская нация - основа российской гражданской политической нации и единого народа - суперэтноса. Русская нация никуда не уходит. Приверженность национальным ценностям, сохранение этнокультурной основы, единства и многообразия России, империи - важнейшая черта идеологии осевой цивилизации. Россия и Евразия строятся не на размывании этнокультурной системы, устранении народов и национальностей, а на их развитии.



Объединение всех русских территорий и большинства территорий бывшего СССР в одно государство, но с двумя контурами: первым, внутренним - Россия, включая территории Белоруссии и русской части Украины, и вторым, внешним - Евразийский союз (понимаемый в перспективе как государство).



Евразийская цивилизация складывается как созвездие цивилизаций на основе русской советской цивилизации и как евразийское объединение (Евразийский союз), контролирующее и развивающее территорию геополитической "осевой зоны" мира - воплощение идеи России и Северной Евразии (Евразии в узком, более конкретном смысле) как оси мира.



Главный вопрос идеологии: новый социально-экономический уклад будущей России



Краеугольным и прорывным практическим вопросом №1 для общества и управляющей группы я считаю новый социально-экономический и технологический уклад. Комплексный экономический уклад включает в себя четыре составляющие: 1) технико-технологический уклад; 2) социально-экономический уклад; 3) мирохозяйственный международный уклад, в который входит страна; 4) территориально-хозяйственный уклад, который характеризует тип размещения производительных сил и людей, соответствующий определенному технологическому укладу (городской, агломерационный, мегаполисный).



Нынешний уклад России не может удовлетворять ни с точки зрения техники, ни с точки зрения социально-экономических отношений, ни с точки зрения территориального развития - скопления населения в считаных крупнейших агломерациях без производительной занятости и обезлюдения индустриальной и сельскохозяйственной периферии. Технологически мы находимся в IV технологическом укладе с небольшой (15–20%) долей V уклада и значительным удельным весом III уклада, наличием также старых укладов доиндустриального типа.



Это гибридный уклад, который характеризуется: а) хроническим сжатием, "съедающим" компенсирующее расширение экономики в результате благоприятной экспортной конъюнктуры, усилий отдельных подразделений государства и частных лиц; и б) выведением части ресурсов из оборота, в том числе, через замораживание государственных денег (фактически санация денег). Всю эту систему характеризует специфический экономико-управленческий "псевдоконсерватизм", нацеленный на сжатие, снижение реальных доходов и понижение стоимости рабсилы.



Это стабильная и в чем‑то слаженная система, образующая консенсусный баланс устоявшегося наследия 90‑х и его частичного преодоления, которая, однако, явно буксует в том, что касается крупных геополитических и технологических задач в цивилизационных масштабах России. Не говоря уже о преодолении бедности и обеспечения конструктивной современной работой. Эта система, несмотря на ситуативную эффективность, приговорена историей. Рано или поздно от нее придется отказаться.



Мирохозяйственный уклад России, по мнению С.Ю. Глазьева, определяет встроенность в иерархию имперского уклада западной глобальной олигархии во главе с США на правах периферийного неоколониального капитализма, но с определенной автономией. Это подтверждается монетарно-либеральной финансовой политикой, вывозом капиталов, преимущественно сырьевым экспортом и присутствием западных ТНК в российской экономике. Он явно проигрывает новому интегральному мирохозяйственному укладу Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии (Китай, Индия, Южная Корея, Вьетнам, Сингапур и другие), сочетающему социализм и капитализм под контролем и широкомасштабным финансовым стимулированием государства.



Нам нужно предложить свою версию совместимого с мировыми реалиями технологического и социальноэкономического уклада. Я бы назвал его осевым, как и нашу цивилизацию. Главное для уклада - не форма собственности, а то, как она работает. Совершенно очевидно, что мы не можем его заимствовать ни с Запада, ни с Востока, хотя что‑то бесспорно нужно копировать (например, целевую эмиссию под кредитную накачку экономики нового уклада, цифровую платформизацию управления отраслями и рынками, протекционизм, планирование отраслей с нуля).



Россия как ядро восточноевропейской цивилизации обладает социалистической и волевой государственной традицией для формирования нового, более справедливого и эффективного уклада. Речь не идет о социализме 2.0. Социализм, несмотря на ряд преимуществ перед капитализмом, оказался недостаточно духовной сверхчеловеческой системой, активизировав недочеловеческие черты коммунальности и бытовой конкуренции за блага. К тому же его устойчивость в перспективе оказалась относительно низкой, не соответствующей взятым цивилизационным и геополитическим сверхобязательствам и логике быстрой смены технологических укладов. Технический и социальный уклад должен соответствовать чертам человека нового типа - социального, гуманного, творческого, волевого и справедливого, помнящего о своих корнях.



России необходима своя версия V-VI технологических укладов



Без своего технологического уклада невозможны ни безопасность, ни развитие, ни снятие парового котла внутренних социальных противоречий, ни сбережение народа, ни решение проблемы высоких климатических и пространственных издержек. Нам нужна техника, которая даст нам преимущества и будет нашей коллективной собственностью - народа России - и будет соответствовать срастающимся в один быстрый процесс V, VI технологическим укладам.



Технически новый уклад России строится на новой мощной энергетике и является альтернативой технократии тотальной "оцифровки" социума, трансгуманистического перехода посредством так называемой НБИК-конвергенции. По сути, это стягивание истории в "трубочку" путем трансформации человека. В новом укладе очевиден приоритет энергии, силы, мощности, скорости, новых материалов над информатикой и микроэлектроникой, так как уклады создают новые принципы получения и использования энергии и транспорта, хотя новые принципы информатики, бесспорно, необходимы. Попытка загнать человечество в мир электронной сетки должна получить альтернативный ответ, который и призван дать новый уклад, что не отменяет развитие НБИК-технологий в России. Аналогично России чужды и идеи ESG-трансформации (углеродной нейтральности), хотя с ней придется считаться.



Осевой уклад в технологиях строится на разворачивании спирали ноосферы человека в "космос", а не изоляция от космоса в "чистых", зацикленных на охране окружающей среды технологиях. Это произойдет, в частности, по следующим направлениям:



- космос - космонавтика в Большом космосе, за пределами околоземной орбиты;



- океан (приматериковое и более глубокое подводное пространство), совершенные надводные платформы и корабли;



- космизм как интеграция биосферы и ноосферы - построение ноосферного космоса сначала на Земле, а затем и в Большом космосе, управление климатом и биогеоценозами;



- литосфера - глубокие скважины для добычи ископаемых и энергии;



- водородная энергетика на базе собственных ресурсов России;



- ядерная энергетика нового уровня (более компактная) вместо ядерной энергетики V уклада (быстрые реакторы 3‑го и 4‑го поколения), ядерно-водородная;



- нанотехнологии и наноматериалы, нанобиоинжиниринг, аддитивные технологии (выращивание материалов и предметов);



- новый сверхбыстрый транспорт, связывающий страну в одну агломерацию;



- техника единичного - уникальные мелкосерийные и штучные производства необычной техники с новыми превосходящими свойствами;



- открытие и использование новых энергий Земли, космоса, тех, что меняют картину мира с общепринятой со времен торжества капитализма, понятие о скоростях, времени, расстояниях;



- управление временем и издержками рабочего времени, управление быстрыми процессами в обществе, хозяйстве, технике, природе, человеческом организме с целью "замедления" времени, возращения в осевое время от угрозы сингулярности, то есть уничтожения времени;



- интернет нового типа с собственной IT-базой и квантовыми компьютерами (сегодня критический момент в переходе к полному импортозамещению IT-продукции в госсекторе, что создаст рынок для IT-отрасли в России);



- станкостроение - самообеспечение страны производством средств производства;



- лазеры;



- связывание в одно целое евразийского пространства большой Евразии.



Осевой строй



Хотели мы этого или нет, но нам все равно придется примерить на себя какой‑то новый строй, характеризующийся более высоким обобществлением средств производства и обмена и большей справедливостью и приспособленностью к сетевой архитектуре общества и экономики. Либо мы обобществим экономику России до разумного приемлемого уровня, либо нас "обобществят".



Осевой строй на базе нового уклада является более сложной взаимозависимой системой, чем социализм, или, тем более, периферийный капитализм. Он способен решать и более сложные технологические задачи, которые не под силу госкапитализму (бывший соцсектор) и частному капитализму в системе периферийного капитализма в силу нацеленности верхушки их менеджмента на примитивное присвоение прибавочного продукта.



Осевой строй - система, когда различные элементы общества и мира вращаются вокруг одной оси, при этом не образуя социальной пирамиды с геоцентрической хтонической архитектурой (человейника-муравейника, характерной для цивилизаций прошлого или сетевой архитектуры глобального капитализма "участия"). Вместе с тем, несмотря на отсутствие пирамидальной иерархии, это и не децентрализованная анархия или хаотизирующаяся малоупорядоченная совокупность.



Ось проходит через личности, группы, коллективы, корпорации, социальные сети - кто‑то ближе к ней, кто‑то - дальше, но все они вращаются в своем жизненном цикле вокруг социальной оси. Кто‑то из юридических лиц имеет частную структуру, кто‑то коллективную, но все они входят в осевой строй. Ось - архитектура движения, развития, но не строительства башни. Ось - это Россия-Ковчег на суше, спасающая себя и мир от потопа западной трансгуманистической цивилизации.



Глобальная архитектура мироустройства будущего и его крупнейших государств после демонтажа однополярного мира может быть только осевой, но не пирамидальной ("имперско-неоколониальной"). Старая Россия до 1917 года имела структуру пирамидальной иерархии, поэтому она не может рассматриваться в качестве образца. Пирамидальная иерархия Старой России также перешла и в систему социализма СССР, с некоторыми поправками на советский строй и правящую партию КПСС, которые усилили осевые компоненты в ней. Обе системы показали свою уязвимость перед антисистемными силами и западной иерархией. В ситуации разрушения своей иерархии они оказывались "голым королем".



Имперская иерархия западного капитализма является более сложной социально-классовой иерархией с акционерной системой участия в транснациональном капитале и закрытыми клубами иерархов, а также многочисленными сетями в качестве приводных ремней. Некоторые элементы могут быть полезными для осевого строя, например, корпоративизм и закулисная клубная система, но в целом она слишком сложна и затратна, и строилась она слишком долго, столетия. Осевой социально-экономический уклад не является сетевым, хотя и выступает объединителем сетей общества вокруг себя. Реальные (не виртуальные) сети - это подсобный инструмент, поэтому не следует возлагать на них слишком большие надежды. Сетевая парадигма технической и социальной организации способствует поддержанию осевого уклада, поскольку отходит от пирамидальной конструкции иерархии.



Новую модель экономики (государственно-рыночный уклад) с максимально самостоятельным и замкнутым воспроизводственным циклом нужно выстраивать в рамках евразийской интеграции, создавая надежные, защищенные рынки сбыта для российских производителей и их партнеров по объединениям.



Осевой уклад повторяет модель интегрального сходящегося уклада лидирующих в развитии стран Азии (капитализм+социализм при преобладании общественных интересов и учета интересов участников международного экономического обмена, то есть отсутствия имперского диктата и колониализма, и вектора развития). Однако главное в осевом укладе - сохранение духовной оси общества в проекции на развитие общества, производства и техники. Само схождение социалистических и капиталистических форм возможно благодаря идеократической оси, "сшивающей" общество насквозь через партию и корпорацию.



Что такое социальная ось? Государство-корпорация-артель



Общество как один человек, человек как общество. Общество не горизонтальное и не вертикальное, оно "круглое". Это круг, собор, в котором все видны. Ось - государственная и государственно-корпоративная собственность с артельной коллективной системой управления и личной лидерской ответственностью. Организационно это идейное государство-корпорация, которое управляет работой и координирует другие, внешние корпорации. Государство сохраняет командные позиции, и его решение по всем вопросам окончательное. Однако государство осевого типа управляется не олигархией (частные субъекты власти и крупной собственности), как при капитализме, и не номенклатурой, как при социализме, в опоре на технократию, а корпорацией закрытого типа, рекрутируемой из различных слоев народа и других корпораций по типу кооптации. Вместе с тем в ней присутствуют персональное лидерство и персональная ответственность. Это - носитель сверхволи, сформировавший под себя уклад. Это, бесспорно, корпоративный строй с корпоративной солидарностью - "корпорация корпораций". По схеме корпоративного делегирования осуществляется и кооптация в правящую элиту.



Осевой уклад не предполагает группу или структуру, всегда находящуюся на вершине пирамиды и всегда над другими; он предполагает ротацию элит. Ротации требовала и социалистическая номенклатура, чтобы не стать вершиной стагнирующей пирамиды. Вместе с тем осевой уклад представляет собой своеобразную упорядочивающую иерархию. Важно отметить отсутствие олигархической системы власти и крупной собственности как правящей группы. Олигархат будет оттеснен на периферию и вынесен за пределы ключевого уклада, в предшествующие технологические системы, а также в отдельную политическую партию.



Конечно же, в новом укладе должен быть заложен приоритет интересов общества и государства, но не интересов социальных групп, элит, частных и внешних интересов, подаваемых как общественные. Он выражается и в приоритете общественной, государственной, смешанной, корпоративной собственности над частной.



Уклад личностей. Осевой строй индивидуален и связан с личностью



Осевой строй базируется на учете личности каждого гражданина как добровольной части корпорации - с помощью сетевых технологий. Социальная ось - это фиксация на отдельном человеке как своей части. Работа с личностью каждого, вытягивание и встраивание ее, но без насилия над ней.



Новый экономический уклад должен дать место каждой личности, создать для нее место и в то же время саму личность формировать так, чтобы она обрела свое место и соответствовала ему. Осевой уклад интегрирует все личности растущих поколений россиян, или их большинство, в свой состав, формируя из них свою рабочую силу с заданными свойствами, а именно свойствами инженерного принятия решений. Государство должно включать в свою "программу лидеров" всех молодых граждан, будет иметь место реальная творческая, а не мнимая инклюзивность как черта возрастающего обобществления производства и распределения. В отличие от социалистической идеологии СССР речь идет не о коллективе как сверхличности, а о корпорации личностей.



Рента по трудовому участию - сверх нормы



Корпорация-ось управляет обществом как система универсальной ренты по принципу трудового участия: все получают кусочек (долю отчислений) от всего производимого. Это общие доходы, распределяемые между всеми работающими сверх обычных доходов. Кроме того, обычная рента также выделяется всем членам общества, а не только трудящимся, но не в монетизируемой и не в отчуждаемой форме (такой как не подлежащая перепродаже недвижимость, образование, здравоохранение и т.д.). Таким образом, рента достается не только по личному капиталу, но еще и по общенародному капиталу, и по личному труду. Соединение нескольких видов доходов и ренты позволяет увязать разнонаправленные интересы общества в одно целое, сделать его более справедливым и не поощрять иждивенчество.



Ставка на новых людей в развитии всего общества. Новый субъект - тип правящего слоя



Новый государственно-рыночный уклад, новые оригинальные технологии, солидарное состояние общества требуют продвижения людей нового типа. Доля таких людей в социуме должна расти с 15% до трети и половины за счет новых поколений. Речь о собирании в одну страту и формировании человека будущего как части общего качественного цивилизационного и антропологического скачка. С помощью этой идеологии нужно перехватить попытки манипулирования молодежью и превращения ее в антисистемную массу.



Свойства людей нового типа: гибкий ум, знания, низкая агрессивность, большая активность, мобильность, творческие волевые черты, социальность, духовность и эмпатия. Данный тип должен составить основу новой меритократии, перспективную часть новой элиты наряду с существующими ныне капиталистической олигархией, госаппаратом, технократией эффективных менеджеров и богемной буржуазией креативного класса, постепенно заменяя их. Нужно уметь отыскать, распознать их, снабдив идеологическим инструментом саморазвития. Идеология России - это оптимизм веры молодых в будущее страны, тех, кто вступает в жизнь.



Новый уклад нуждается в новом правящем слое некапиталистического и неолигархического типа. Он формируется из новых людей, которые, впрочем, могут быть очень старыми и даже архаичными типами, поскольку новые люди возникли в осевой архаике 5–7 тыс. лет назад. Во всяком случае, люди нового уклада - это не люди-мутанты позднего капитализма (люди машинного типа и общества потребления). Так было в начале СССР, в 1920–1950‑е годы, когда из революционной части пролетариата и крестьянства выдвинулся новый тип управленцев. Каждому технологическому укладу соответствовал свой тип "хозяина" и "двигателя".



Это влечет за собой смену субъектности, то есть перевод современной олигархии в управлении обществом в отдельную партию "прошлого". Посредниками выступят наиболее способные "эффективные менеджеры" (бывшая обслуга олигархии), которые перейдут в разряд "нео-".



Сформируется коллективная новая ведущая сила общества с использованием всех конструктивных элементов. В дальнейшем это может быть политическая партия будущего (партия развития) в коалиции двух основных правящих партий: партии развития и партии вертикали. Но это не только инженеры, программисты, управленцы, но и идеологи-идеократы, обладающие искусством политического "жречества" на основе православия и цивилизационной философии. Нужно не просто воспитать из нынешних школьников и студентов качественных служебных людей, но и тех, кто будет формировать и диктовать коллективную волю.



Технологическая "опричнина" нового уклада



Учитывая огромные управленческие трудности и сопротивление, по‑видимому, неизбежно выведение новейших технологий в особый экономический, социальный и территориальный сектор с особой системой финансирования и управления - технологическую "опричнину", - где строительство осуществляется с нуля. Корпоративные кластеры, связанные с пучком технологий, разместятся в новых городах и "городках", техноурбанистических парках. "Опричнина" нового уклада призвана заменить и дополнить программы развития, которые отнюдь не всегда эффективны, особенно в сфере новых технологий. Подсистемы экономической опричнины должны быть полузакрытыми, а работа в них - престижной, завязанной на высокие стандарты персональной ответственности.



Принцип опричнины выступил в русской истории как инструмент поддержки быстрого развития прогрессивных укладов, объединяющих страну против устаревших, разъединяющих ее укладов. В современной России "опричнина" может иметь только позитивный экономический смысл, а не репрессивный (что не исключает точечных репрессий против врагов уклада в случае обострения политической борьбы). Экономическая "опричнина" опирается на логику смены укладов в больших кондратьевских циклах, в ходе которых новые уклады вытесняют старые, и это происходит небезболезненно. Это мобилизационный и волевой способ управления укладами. Если этого не сделать, олигархия офшорно-сырьевого типа будет сопротивляться, а ее ставленники будут разворовывать инвестиции.



Старые технологические уклады и их собственники войдут в особую страту - либо оставшейся олигархии (крупная частная собственность плюс власть), либо госкорпораций со старыми технологическими циклами. Они должны иметь особое представительство, отличное от "опричнины" нового уклада. Речь идет не о конфискации собственности и доходов старых укладов в пользу новых, а скорее о том, что эти уклады постепенно "сами уйдут" в силу более низкой экономической эффективности, хотя их лоббистское сопротивление на первом этапе необходимо будет подавлять.



"Многоукладный" уклад. Подвижность и смешанность, многообразие (интегральность) уклада с точки зрения собственности и хозяйствования



Особенность осевого уклада в том, что он ставит под свой контроль все уклады, создавая новую многоукладную реальность. Новый уклад отнюдь не насаждает однообразие и бюрократический псевдоколлективизм, а интегрирует все формы собственности в любом соотношении, которое на данный момент наиболее подходит для целей развития. Хотя есть оптимальные пропорции доли госсобственности в экономике на уровне 40–60%, но она может быть и меньше. Частная и корпоративная собственность интегрируется вокруг экономической оси государства. Социально-экономическая многоукладность, как показал опыт, может быть и плюсом, если она подчинена новой технологической парадигме (технологическому укладу) и поставит ей на службу разные формы собственности и хозяйствования. Пусть формула "многоукладный уклад" и оксюморон, но выражает этот смысл.



Гибкое планирование и цифровое регулирование, быстрая перерброска сил и ресурсов из одного сектора и отрасли в другие



Осевой уклад - это игра вдолгую по новым правилам, которая предполагает введение долгосрочного планирования и длинных стратегий на 20–50–100 лет. Такое планирование - программирование будущего, технологизация мечты - введение мечты в план. "Мечтократия" - власть конструктивных мечтателей, инструмент реализации и управления мечтой каждого гражданина.



Технологии V и VI укладов проникают и в систему управления, меняя ее изнутри. С помощью платформ и экосистем происходит концентрация экономической власти и "обобществление" экономики, но вместе с тем и сетевое перераспределение власти и собственности, быстрый переток капиталов, рост и падение фирм. За экономикой стоят не деньги и не юридические права, не производительные силы и ресурсы, а организованная воля как таковая, то есть личностная и социальная организация в опоре на технику. Управление и текущее планирование в новом укладе осуществляется на основе отраслевых сетевых платформ в виде государственно-частных партнерств, сведенных в единую экосистему.



Дебюрократизация нормотворчества, сокращение количества норм, программ и процедур их внедрения (изменения, отмены), которые превысили все разумные пределы. Нормотворческое безумие - наследие рационализированной западной цивилизации, которое мы наивно считаем благом. Быстрое изменение планов под быстрое развитие текущей ситуации неизбежно.



Новый уклад - это "быстрый мир" как в технике, так и в управлении и распределении доходов, он базируется не на "медленных" отношениях прошлого, а быстрых волевых перестановках, меняющих экономический ландшафт за считаные годы.



Платформы могут быть не только экономические, но социальные, творческие, культурные, но все связаны с финансами и механизмами реализации. Цифровизация экономики не должна использоваться для консервации отсталости и несправедливости. России не нужны тотальная цифровая слежка, контроль, социальные рейтинги по китайскому или какому‑либо другому типу - это населением не воспринимается, а в случае внедрения приведет к утрате всяческой инициативы.



Превращение функций денег



Деньги в осевом укладе не являются мировыми деньгами и абсолютным мерилом ценности (стоимости). Деньги становятся обслуживающим инвестиционным средством. Приоритет - капитализация в основные фонды. Все фонды - на покупку и создание техники. Дешевизна денег, целевая эмиссия и кредиты под развитие, целевое кредитование под проекты и под ответственность. Деньги перестают быть идолом, теряют характер фетиша; впрочем, они и сегодня не имеют такого значения для верхушки, которая ими владеет и периодически уничтожает в финансовых "пузырях". Также осевой уклад ближе к ойкономии (разумно достаточному обеспечению), чем к хрематистике (обогащению), что характеризует социалистический тип хозяйства в сравнении с капиталистической денежной цивилизацией как более сложную систему. Ойкономия считается монетаристами более примитивным натуральным укладом, в том числе, азиатского государственного способа производства, с которым сравнивали социализм, но в реальности она более эффективный способ производства, освобожденный от финансового Молоха, от омертвления труда. Абсолютное большинство россиян мыслит уклад хозяйства именно в категории ойкономии и не желает гонки накопления.



Все это знаменует революционный выход из подчиненного состояния в мировой долларовой финансовой системе одновременно с выходом из технологического подчинения в информационных системах, то есть с созданием собственной сети и производства "железа" и программ. Выход России из западной финансовой системы в собственную - перспектива ближайшего десятилетия. Но он произойдет не сам по себе ради отстаивания суверенитета, а ради смены уклада, то есть ради развития.



Осевой уклад не строится по принципу бесконечного технического и потребительского прогресса или по принципу денег как главной ценности, когда результаты движения экономики постфактум оправдывают все, что происходит. Осевой строй вообще вне категории стоимости как омертвленного человеческого времени. Тем более в ситуации, когда деньги отвязаны от реальных трудозатрат.



Солидарно-корпоративная целостная соборная система общества при единоначалии. Нация как большая семья



Новый уклад называют солидаризмом, ведь изо всех устаревших идеологических "измов" прошлого века солидаризм наиболее точно выражает суть осевого строя - солидарность различных социальных групп и форм собственности ради общего блага и преуспевания государства. Солидаризм предполагает солидарность бедных и богатых, отсутствие взаимной неприязни и пренебрежения, взаимное признание их как антропологически равных людей. Солидаризм отличается от социализма, в котором культивировалась и культивируется классовая неприязнь к богатым и преуспевающим, хотя при реальном социализме имелось обеспеченное меньшинство.



Ближе всего солидаризм к идеалу большой семьи. Идеал государства как семьи подразумевает внутреннюю иерархию, где более сильные и старшие заботятся о слабых и младших, где существуют взаимовыручка, взаимные обязательства и братское согласие. Сохраняется политическая иерархия и государственное единство во главе с единым, наделенным достаточными полномочиями правителем, но организующим управление по принципу соборности, совещательности, с правом собственных решений. В новом укладе преобладает социально-профессиональное, но не классовое деление. Корпоративный солидаризм складывается в опоре на сети и корпорации, горизонтальные связи, постоянно меняющиеся, и новые системы экономических и культурных взаимоотношений.



Стимулирование роли семьи и семейных отношений в экономике и трудовых биографиях: семейное, корпоративное, государственное, - увязано в один узел. Солидаризм предполагает преодоление отрыва семьи от доходов и профессиональной деятельности. В этом плане, бесспорно, важна трактовка В.В. Путиным русской национальной идеи как семьи с несколькими детьми и поколениями, которая как раз отсылает к солидаризму. Именно солидаризм может быть решением демографической проблемы, когда большинство не чувствует себя лишним на пиру жизни, где торжествует меньшинство.



Солидаризм - это коллективизм личностей, с использованием их творческой энергии для нового уклада. Единство "я" и "мы" вместо разделения и механического подчинения. Социализм понимал и понимает коллективизм как коллективизм групп, коллективизм коллектива, класса, слоя, в котором доминирует общее как отношение, идея. Это и большевизм, коллективизм групп большинства, и коллективизм меньшинств в современной левой идеологии. Новый солидаристский уклад тесно связан с соборным устройством общества - добровольным внутренним коллективизмом, который присущ людям вообще, а России - в особенности. Уклад в опоре на государство и его политическую ведущую силу призван реализовать это начало. Элиты должны прекратить обособляться от остального общества и воспринять посыл о разумной достаточности потребления.



Растормаживание энергии России



Переход к новому укладу - очередной резкий поворот в нашей истории, поворот, в первую очередь, в умах. Отказ от линии на "подмораживание России", "охлаждения" экономики и финансов, замораживания доходов - в пользу ее быстрого и качественного развития. Я не имею ничего против К. Леонтьева, автора фразы "надо подморозить хоть немного Россию, чтобы не "гнила"", да и авторского аутентичного смысла этой фразы, ставшей вопреки самому автору всеобщим и самостоятельным "критическим" мемом эпохи, ассоциирующимся с консерватизмом и реакционностью. Это одно из сильных достижений философской мысли К. Леонтьева, осмелившегося открыто встать на пути так называемого "прогресса" и показать, что есть и другой вариант. Но ведь слово не воробей, вылетит - не поймаешь!



Впрочем, интерпретаторы считают, что философ имел в виду лишь временно очистить, "продезинфицировать" Россию от либерально-западнического гниения и затем направить на свой цивилизационный путь развития. Иногда подморозка для уничтожения вредителей - не повредит. Леонтьев был за развитие страны, хотя и во многом противоположное тому, что принималось его современниками и недобросовестными критиками за "прогресс", - движение по пути капитализма и пролетаризации.



Идеология курса на подмораживание, "охлаждение" и тогда, во времена Леонтьева, и сейчас сочеталась с массированным вывозом капитала, офшоризацией, обескровливанием экономики и безысходной бедностью целых слоев и регионов, крайней зарегулированностью и запретительством наряду с моральным самогниением и потребительством, внедрением чуждой антикультуры. Консервативный синдром, бытовой консерватизм, культ старины стали чертой менталитета многих простых граждан с 1990‑х годов как реакция на падение, гниение, вонь периферийного капитализма, его "философию". И он сыграл свою защитную роль.



Наши статичные "консерваторы" в мечтах о прошлом иногда не понимают, как отзываются их слова "наверху". Но на носу - другая эпоха. В глухой обороне не выжить. Нужно дать людям реализовать свои таланты, дать "заработать" простым людям - не дельцам. Необходимо растормаживание энергии народа, его демографической силы, инициативы. Но делать это нужно как единый государственный проект. Объединение общей идеей - добровольно принятая интегральная идеология - представляет собой быстро растущий символический капитал всего общества, безопасный горячий реактор будущего. Источник - zavtra.ru

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